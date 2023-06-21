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Босния и Герцеговина – Люксембург – 0:2, матч отборочного цикла Евро-2024, 20 июня 2023 года, обзор, видео

На Евро рвётся даже Люксембург! Команда одержала одну из главных побед в истории. Видео
Никита Паглазов
Босния и Герцеговина – Люксембург – 0:2, видео
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Сборная Люксембурга – один из неожиданных лидеров отборочного цикла Евро-2024 в группе J. После четырёх туров команда занимает третье место. Люксембург (91-е место в рейтинге ФИФА!) одержал одну из самых крутых побед в своей истории, неожиданно обыграв в гостях Боснию и Герцеговину.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа J. 4-й тур
20 июня 2023, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
0 : 2
Люксембург
0:1 Синани – 74'

Первый гол люксембуржцы забили уже на четвёртой минуте. Отличился полузащитник Ивандро Боргес Санчес. Он воспользовался ошибкой защитника Боснии Адриана Баришича, перехватил мяч и поразил ворота хозяев.

Шокирующее начало для боснийцев. Они рассчитывали на лёгкую победу и возвращение в борьбу за место на Евро. Но у Люксембурга были свои планы. Первый тайм прошёл под диктовку гостей. Они не дали создать Боснии ничего. На перерыв футболисты уходили под оглушительный свисток болельщиков на стадионе «Билино Поле».

Второй тайм боснийцы начали активнее. А на 55-й минуте заработали пенальти. Но Амир Хаджиахметович даже не попал в створ ворот. Ещё одно потрясение для Боснии. Критической ситуация стала на 74-й минуте. Второй мяч Люксембурга забил нападающий Данел Синани. Он отправил мяч в пустые ворота, из которых выбежал голкипер Ибрагим Шехич, пытаясь ликвидировать провал в обороне. А по итогу провалился сам.

Люксембург одержал вторую победу подряд. И какую! Соперников уровня Боснии команда не обыгрывала давно. Например, в 1995 году люксембуржцы обыграли грозную Чехию, через год ставшую второй на Евро. А в отборе к ЧМ-2010 оказались сильнее Швейцарии. Кстати, в историческом успехе с Боснией принял участие и спартаковец Кристофер Мартинс Перейра. Ранее Люксембург дома обыграл Лихтенштейн — 2:0. Команда Люка Хольтца с семью очками занимает третье место в отборочной группе, отставая от Португалии и Словакии всего на три очка. Также Люксембург опережает Исландию (3 очка), Боснию (3) и Лихтенштейн (0). Команда собралась на Евро? В сентябре ждут два сложнейших матча – с Исландией и Португалией. Если Люксембург наберёт очки и в них, то разговоры про участие в чемпионате Европы превратятся из шутки в реальность.

В параллельном матче дня Шотландия и Грузия почти два часа ждали возобновления игры:
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