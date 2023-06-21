Четыре команды бывшего СССР реально рвутся на Евро! Расклады на выход из групп

Завершились матчи 3-го и 4-го туров отборочного цикла Евро-2024. В отсутствие сборной России с особым вниманием следим за выступлением представителей бывшего СССР. Напоминаем, как сложились для этих команд июньские матчи, и оцениваем их шансы завоевать путёвку в финальную стадию чемпионата Европы.

Сборная Грузии: «мокрое» решающее поражение в Шотландии

Грузия в июньских турах квалификации Евро-2024 выдала два матча с разными результатами. Сначала победила на выезде Кипр (2:1): первый гол забил Микаутадзе, а победный второй – экс-игрок «Рубина», «Ротора» и «Арсенала» Давиташвили. Но через три дня грузинская сборная уступила в гостях Шотландии (0:2).

Это был удивительный матч, который останавливали на полтора часа из-за того, что дождь затопил поле. Если бы Грузия с динамовцем Гагнидзе выиграла, то сократила бы отставание от шотландцев до двух очков при игре в запасе. А так разрыв увеличился до восьми. Учитывая, что ещё только разгоняется занятая в Лиге наций Испания, побороться за попадание на Евро будет трудно.

Группа А

Сборная Украины: волевая победа и удача с пенальти

Украина проводила первые официальные матчи под руководством нового главного тренера Сергея Реброва. Экс-нападающий «Рубина» возглавил команду всего две недели назад и перед дебютом провёл только одну «репетицию» – спарринг с Германией (3:3). Интересно, что, по словам Реброва, встреча с немцами скорее помешала подготовиться к игре с Северной Македонией, нежели помогла. Тем не менее Украина, проигрывая после часа матча в Скопье со счётом 0:2, сумела победить – 3:2. Мячи забили Забарный, Конопля и Цыганков. Через три дня со скрипом обыграли и Мальту – 1:0. Всё решил гол Цыганкова с пенальти. Команда Реброва на втором месте в группе, но шансы в соперничестве с Англией и Италией невелики.

Группа С

Сборная Армении: шесть очков в двух турах!

Армянские футболисты – просто красавцы! Взяли шесть очков в двух турах, начав с сенсационной победы в гостях над Уэльсом (4:2). Приятно, что это случилось при участии воспитанников российского футбола Сперцяна, Тикнизяна и Арутюняна. Все трое вышли в основе и против валлийцев, и в следующем матче дома с Латвией (2:1). В Кардиффе Тикнизян со Сперцяном отметились голевыми передачами (дубли оформили Селараян и Ранос). В Ереване защитник «Локомотива» стал автором первого забитого мяча хозяев. Армения побьётся за путёвку на Евро-2024. По потерянным очкам команда не уступает даже лидеру группы Турции, а только Хорватии.

Наир Тикнизян Фото: ffa.am

Сборная Латвии: аутсайдер без шансов на Евро

Если армянская сборная готова удивлять в группе D, то Латвия довольствуется привычной ролью актёра массовки. Команда Дайниса Казакевича стартовала с трёх поражений подряд. Правда, в июньских матчах латвийцы могли отобрать очки и у Турции (2:3), и у Армении (1:2). Во встрече с турками в Риге хозяева дважды отыгрывались благодаря голам Эмсиса и Тоберса. Последний забил на 90+4-й минуте, но Латвия всё равно не сохранила ничью – ещё через минуту пропустила третий мяч. В игре с Арменией гол Тикнизяна удалось отыграть при помощи автогола Мкртчяна, однако Латвия снова не дотерпела в концовке. На 90+1-й минуте Барсегян реализовал победный пенальти.

Группа D

Сборная Молдавии: экс-нападающий «Зенита» готов сотворить чудо

Попадание Молдавии на Евро-2024 стало бы настоящим чудом, но, похоже, команда под руководством экс-нападающего «Зенита» Сергея Клещенко готова сотворить его. Эта сборная всего на одно очко отстаёт от второго места и опережает Польшу (правда, при игре в запасе у конкурентов). В 3-м туре Молдавия уступила Албании в Тиране – 0:2. Во вторник, 20 июня, дело, казалось, тоже идёт к поражению в домашнем матче с Польшей: команда Клещенко уступала после первого тайма с тем же счётом 0:2. Левандовски и компания, видимо, расслабились, а Молдавия внезапно показала мощь. Форвард «Бейтара» Николэеску оформил дубль, после чего шокированного фаворита добил на 85-й минуте Бабогло.

Группа Е

Сборная Эстонии: помогает Лукаку обрести себя

Сборная Эстония, как и Латвия, не готова включиться в борьбу за путёвку на чемпионат Европы. В трёх матчах у команды швейцарского тренера Томаса Хеберли только одна ничья при двух поражениях. Причём это единственное очко добыто как раз в июньской игре с Азербайджаном (1:1) на выезде. Эстонцы даже выигрывали по ходу встречи после гола Саппинена, но не удержали победу. После этого последовало домашнее поражение от Бельгии со счётом 0:3. Хозяева продержались 36 минут, а потом Лукаку забил то, что не забил в финале Лиги чемпионов. Дубль форварда «Интера» быстро уничтожил интригу.

Сборная Азербайджана: экс-игрок «Спартака» спасает от поражения

Азербайджан в той же группе неожиданно превратился в аутсайдера, хотя по потенциалу, пожалуй, мог бы рассчитывать на большее. Однако старт отборочного цикла Евро-2024 у команды Джанни Де Бьязи не получился – 0 побед, два поражения и всего одно очко. В июне азербайджанская сборная провела только одну игру квалификации чемпионата Европы. Результат домашнего матча с Эстонией (1:1) едва ли порадовал кого-то в Азербайджане. Но хотя бы удалось уйти от поражения благодаря голу Кривоцюка на исходе часа встречи. Ассистировал ему экс-игрок молодёжной сборной России и «Спартака» Эмин Махмудов.

Группа F

Сборная Литвы: удаление лишило первой победы

Прибалтийские страны не слишком сильны в футболе. Вот и Литва, как и Латвия с Эстонией, скромно занимает место в подвале таблицы. Команда бывшего нападающего ЦСКА и «Торпедо» Эдгараса Янкаускаса провела три матча в квалификации Евро-2024, добилась одной ничьей и дважды проиграла. В 3-м туре литовцы сыграли на своём поле вничью с Болгарией – 1:1. Забили первыми – отличился Гирдвайнис. Но быстро потеряли удалённого игрока и вскоре пропустили. Хорошо, что соперника хватило только на один гол. А через три дня сборная Литвы уступила на выезде Венгрии со счётом 0:2.

Группа G

Сборная Казахстана: российский тренер творит историю

Казахстан под руководством российского тренера Магомеда Адиева продолжает удивлять. После четырёх туров его команда делит первое место с Финляндией (по 9 очков), опережая даже Данию со Словенией! В июне казахстанская сборная сначала размялась на «мешках» из Сан-Марино (3:0). В основе вышли Алип из «Зенита», Быстров из «Ахмата», на замены – Зайнутдинов из ЦСКА и Скворцов из «Химок». Зайнутдинов забил третий гол, а авторами первых двух стали Вороговский и Тагыберген. После этого Казахстан дожал на выезде Северную Ирландию за счёт гола Аймбетова в концовке. Квартет из РПЛ опять сыграл, причём Зайнутдинов попал в стартовый состав.

Группа H

Сборная Беларуси: выиграли впервые за два года

Беларусь вряд ли сможет устроить погоню за Швейцарией, Румынией и Израилем, но в июне произошло большое событие для этой сборной – первая победа в официальном матче за два года! Неприятная серия длилась с марта 2021-го. Впрочем, июньское выступление в отборе Евро-2024 команда Георгия Кондратьева начала с поражения от Изралия (1:2). Беларусь вела в счёте после гола Эбона, однако пропустила два мяча в концовке. Зато спустя три дня случилась та самая победа – над Косовом (2:1). Авторами голов стали Морозов и Эбон. В этих встречах за национальную команду сыграли Печенин, Капленко, Ковалёв (все – «Оренбург»), Юзепчук («Торпедо») и Селява («Ростов»).