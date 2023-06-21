Какая сборная Нидерландов сильнее: уступившая России в 2008-м или в сезоне-2022/2023?

На том самом Евро у голландцев была невероятная атака. Но защитников вы вряд ли вспомните без подсказки.

Сборная Нидерландов 15 лет назад уступила России в четвертьфинале чемпионата Европы. Команду Марко ван Бастена, отлично прошедшую групповой этап, фактически смяли. С тех пор Нидерланды выходили в финал ЧМ-2010, взяли бронзу ЧМ-2014, не попали на ЧМ-2018 и уступили Аргентине на последнем первенстве планеты.

А с Евро всё печальнее: провал в 2012-м, невыход из группы в 2016-м и в 2020-м. Также голландцы заняли четвёртое место в последнем розыгрыше Лиге наций. «Чемпионат» предлагает вспомнить состав сборной Нидерландов 2008 года и сравнить его с нынешней командой.

Ван Бастен Куман

Это материал из серии «Степень сравнения», в которых мы анализируем разницу между большими командами прошлого и настоящего. Не всегда футболисты будут максимально похожи — из-за стиля или тактических особенностей команды. Где-то невозможно сравнить статистику: её или нет, или цифры вне контекста ничего не значат. Да это и в целом не научная работа, а приглашение к дискуссии.

За основу для сравнения мы взяли классическую голландскую схему 4-3-3. Хотя и не всегда Нидерланды играют по ней. Например, на ЧМ-2022 Луи ван Гал использовал 3-5-2.

По поводу кандидатов и оценок можно и нужно спорить в комментариях!

Вратарь: Эдвин ван дер Сар 1:0 Юстин Бейло

Ван дер Сар Бейло

Ван дер Сар – один из лучших вратарей последних 30 лет. Большую часть своей карьеры он провёл в «Аяксе», а затем были «Ювентус» и «Фулхэм». Уже в 35 лет он перешёл в «МЮ», но при этом шесть сезонов защищал ворота британского топа. В 2008-м Эдвин взял вместе с «Юнайтед» ЛЧ и АПЛ. А вот на Евро произошла неудача: особенно памятным выдался гол Аршавина в четвертьфинале. Андрей пустил мяч ван дер Сару между ног, а тот недовольно выговаривал что-то защитникам. Вратарь остался без золота Евро, взял с Нидерландами лишь две бронзы (2000, 2004). Но запомнился одним из лучших киперов в истории сборной.

Бейло – новичок в составе Нидерландов. На его счету всего восемь матчей, а дебютный состоялся в 2021 году. Бейло не играл на ЧМ-2022, уступив место в воротах Андрису Нопперту. Тяжело сравнивать Юстина с ван дер Саром. У Бейло пока нет опыта в топ-чемпионатах (вся карьера в «Фейеноорде»), да и со сборной он не добивался успехов. Пока что, без вариантов, ван дер Сар круче.

Правый защитник: Халид Булахруз 0:1 Дензел Думфрис

Булахруз Думфрис

Накануне матча с Россией в семье Булахруза случилось горе. У его супруги произошёл выкидыш. Халид покинул расположение сборной, чтобы побыть с женой. Трагедия не оставила равнодушными всю команду. Ван Бастен собирался отпустить Халида с турнира, но тот мужественно вышел на четвертьфинал. Но провёл плохой матч и отправился на скамейку ещё при счёте 0:0. Лучшие эпизоды карьеры Булахруза связаны с Германией: там он показывал себя в «Гамбурге» и «Штутгарте». В 2006-м его приобрёл «Челси», но в АПЛ Халид потерялся. В 2010 году в составе Нидерландов Булахруз выиграл серебро ЧМ. Но назвать его карьеру выдающейся сложно. В том числе из-за личных трагедий.

Думфрис – один из лидеров нынешней сборной Нидерландов. Дензел незаменим на правом фланге. Его выделяют физические данные, скорость, подключения в атаку. При этом Думфрис неплох в обороне. Вместе со сборной защитник выиграл серебро Лиги наций 2019 года. Также в завершившемся сезоне-2022/2023 победил в Кубке и Суперкубке Италии с «Интером», а также вышел в финал ЛЧ. На Дензела претендуют топ-клубы АПЛ, но миланцы не хотят отпускать одного из лучших игроков.

Центральный защитник: Андре Ойер 0:1 Вирджил ван Дейк

Ойер Ван Дейк

Большая часть карьеры Ойера прошла в Нидерландах. Он пять раз выиграл чемпионат с ПСВ, ещё дважды – с «Аяксом». Во время Евро-2008 Ойер считался игроком «Блэкберна» (единственный иностранный клуб в карьере). Андре никогда не был топ-защитником, но и не падал ниже определённого уровня. 55 матчей за сборную – лишнее тому доказательство.

Ван Дейк – один из лучших защитников мира последнего десятилетия. В нём сочетаются лучшие качества футболиста обороны: физические данные, чтение игры, скорость, уверенность, бонус – хороший пас. Но в 2020-м ван Дейк получил травму крестообразных связок в матче АПЛ с «Эвертоном», после чего так и не вернулся на элитный уровень. Но Вирджил успел выиграть АПЛ, ЛЧ, Кубок Англии, Кубок лиги, а также Суперкубок Англии и УЕФА с «Ливерпулем». Крутая коллекция трофеев в сравнении с Ойером.

Центральный защитник: Йорис Матейсен 1:0 Юрриен Тимбер

Матейсен Тимбер

Матейсен – ещё один игрок обороны сборной Нидерландов – 2008, не особо выделявшийся на общем фоне. Но всегда полезный. Его лучшие годы прошли в «Гамбурге» (2006–2011). Вообще, «динозавры» в середине 2000-х обладали коллекцией голландцев (уже был Булахруз, впереди в списке – ещё два экс-игрока). Значение Матейсена для сборной было выше, чем для клуба. Это отражают цифры: 84 матча за восемь лет.

Тимбер считается одним из главных талантов Нидерландов. 22-летнего защитника хочет «Манчестер Юнайтед», в трансфере заинтересован лично Эрик тен Хаг. Ещё на футболиста претендует «Арсенал». Юрриен закрывает не только позицию центрального защитника, но может выйти и на правом фланге. Среди достижений: два чемпионства с «Аяксом» и Суперкубок Нидерландов. Карьера Юрриена только начинается, главные победы ещё впереди.

Левый защитник: Джованни ван Бронкхорст 1:0 Натан Аке

Ван Брокхорст Аке

Ван Бронкхорст – один из лучших левых защитников своего поколения. В его эпоху игроки обороны действовали надёжнее, но Джованни показывал современный футбол. Он любил подключаться в атаку, классно навешивал, обладал мощным ударом (вспоминаем гол Уругваю в полуфинале ЧМ-2010). Пик карьеры ван Бронкхорста – «Барселона». С каталонским клубом защитник выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. А в 2008-м он уже бегал за «Фейеноорд», в котором и завершил карьеру.

Карьера Натана Аке – история преодолений. Футболиста несколько лет мариновали в системе «Челси». В 2017-м парня отпустили в «Борнмут». Там он стал важнейшим элементом, а спустя три года отправился в «Манчестер Сити». Гвардиола обожает подобных футболистов. Аке – настоящий универсал, при этом умнейший защитник. Он хорош в центре защиты, на левом фланге, а также в опорной зоне. Но в последнем сезоне Натан действовал на позиции левого защитника. И помог «Сити» оформить требл.

Центральный полузащитник: Найджел де Йонг 1:0 Тён Копмейнерс

Н. де Йонг Компейнерс

Немного разные по функционалу футболисты, играющие в опорной зоне/центре поля. Де Йонг – разрушитель, бесстрашный боец, дававший своим командам объём. Вместе со сборной Найджел завоевал серебро чемпионата мира 2010 года (в финале въехал ногой в грудь Хаби Алонсо), а также бронзу ЧМ-2014. Кстати, после инцидента во встрече с Испанией полузащитник получил новое прозвище – «убийца ног». Оно точно описывает стиль де Йонга. Главные клубы в карьере – «Аякс», «Гамбург», «Манчестер Сити» и «Милан». В Англии вместе с «горожанами» де Йонг выиграл исторический титул АПЛ.

Копмейнерс – гораздо более разносторонний футболист. Он не так хорош в разрушении, но обладает крутым пасом, ударом, техничен и креативен. Также Тёна выделяет его характер. В раннем возрасте он становился капитаном АЗ, а затем быстро стал основным в «Аталанте» Джан Пьеро Гасперини. Копмейнерсом интересуются топ-клубы Европы – например, «Ливерпуль». Пока что Тёну не хватает трофеев, в том числе с национальной командой.

Центральный полузащитник: Орландо Энгелар 0:1 Френки де Йонг

Энгелар Ф. де Йонг

Энгелар – один из футболистов сборной Нидерландов – 2008, которого вы вряд ли вспомните первым. Средний игрок, обладавший впечатляющими физическими данными (рост 196 см) и неплохо справляющийся с оборонительными функциями. Энгелара сложно выделить в чём-то ещё. Он успел поиграть за «Генк», «Твенте», «Шальке» и ПСВ. За всю карьеру Орландо выиграл только Кубок Нидерландов – 2012. А за сборную провёл всего 14 матчей. Евро-2008 – главный турнир в карьере Энгелара.

Френки де Йонг, вероятно, главная звезда текущего состава Нидерландов. Он также один из ключевых игроков «Барселоны». Де Йонг – умнейший полузащитник, удачный продукт системы «Аякса». Даже если бы вы не знали национальность Френки, по его игре могли догадаться, в какой среде он формировался. Де Йонг брал национальные чемпионаты и Кубки с «Аяксом» и «Барселоной», играл в финалах Лиги Европы и Лиги наций. А вместе с амстердамцами чуть не сотворил сенсацию в 2019-м, остановившись в полуфинале ЛЧ. Де Йонга в прошлом году хотели продать из «Барсы» по финансовым соображениям, но он остался и игрой доказал, что он – важнейшее звено команды.

Атакующий полузащитник: Рафаэль ван дер Варт 1:0 Стивен Бергёйс

Ван дер Варт Бергёйс

Ван дер Варт – первый обладатель премии Golden Boy в истории (2003 год). Настолько его котировала футбольная общественность на старте карьеры. Рафаэль блистал в «Аяксе» и «Гамбурге», а затем подобрался к вершине – «Реалу». Прежде чем оказаться в Испании, Рафаэль съездил с Нидерландами на Евро. Ван дер Варт являлся важным игроком старта, отлично провёл групповой этап, но во встрече с Россией затерялся. А затем был своей тенью и в «Реале». После неудачного этапа в Мадриде он выступал за «Тоттенхэм», вернулся в «Гамбург», а затем поиграл за несколько менее статусных команд. В общем, карьера ван дер Варта могла сложиться ярче.

Стивен Бергёйс – один из тех голландских футболистов, которые раскрываются по полной только в родном чемпионате. В 2015-м полузащитника приобрёл «Уотфорд», но в Англии он не заиграл. Зато классно выступал за АЗ, «Фейеноорд», а сейчас – за «Аякс». С 2016 года Бергёйса вызывают в сборную Нидерландов. Главным турниром за национальную команду стал ЧМ-2022, где Луи ван Гал доверял Стивену.

Левый нападающий: Уэсли Снейдер 1:0 Коди Гакпо

Снейдер Гакпо

Снейдер – настоящая легенда сборной Нидерландов. Именно Уэсли провёл наибольшее количество матчей за национальную команду – 134. Во время Евро-2008 Снейдер выступал за «Реал», где проводил не лучшее время в карьере. Его любимая позиция – атакующий полузащитник, но на чемпионате Европы Уэсли чаще оказывался на фланге. Главное время для Снейдера наступит в 2010-м: тогда он выиграет требл с «Интером», а со сборной дойдёт до финала ЧМ. До сих пор ходят разговоры, что Уэсли в том году обделили с «Золотым мячом».

В новом поколении сборной Нидерландов Гакпо – одна из главных звёзд. По итогам 2022-го Коди получил приз лучшему игроку года. А в январе 2023-го перебрался из ПСВ в «Ливерпуль». При росте 193 см Гакпо очень техничен и быстр. Также Коди может сыграть как на фланге, так и в центре нападения. Вместе с ПСВ он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов. Также Коди неплохо показал себя на ЧМ в Катаре. Но тягаться со Снейдером 24-летний форвард пока вряд ли может.

Правый нападающий: Дирк Кюйт 1:0 Дониэлл Мален

Кюйт Мален

Ещё один легендарный игрок атаки сборной Нидерландов из 2000-х. Фамилия Кюйта – настоящий «мем». Как только её не склоняли. Также Дирк выделялся рыжими волосами. Но и играл Кюйт классно: в основном действовал на правом фланге, но мог появиться и в центре. Дирка всегда выделяла трудоспособность, которую ценили в «Фейеноорде», «Ливерпуле», «Фенербахче» и сборной. С национальной командой Кюйт выигрывал серебро и бронзу ЧМ, а также бронзу Евро-2004. В 2006-м его признавали лучшим футболистом года в Нидерландах.

Мален перебрался из ПСВ в дортмундскую «Боруссию» в статусе одной из молодых звёзд Нидерландов. Но в Германии Дониэлл прогрессирует не так, как ожидалось. Виной тому травмы, проблемы с адаптацией, поиск оптимальной позиции. Мален пропустил ЧМ-2022, но во второй части сезона чаще играл в «Боруссии». Поэтому Рональд Куман вызвал игрока на матчи Лиги наций. Малену необходима стабильность, тогда форвард дорастёт до топ-уровня.

Центральный нападающий: Руд ван Нистелрой 1:1 Мемфис Депай

Ван Нистелрой Депай

Удивительно, но один из лучших бомбардиров поколения – ван Нистелрой – забил за сборную меньше, чем Депай. На счету Руда 35 голов в 70 встречах, у Мемфиса – 44 мяча в 88 матчах. У Депая есть все шансы стать лучшим бомбардиром в истории Нидерландов: до Робина ван Перси всего шесть голов. Но статистика не отражает величие ван Нистелроя. Не зря одно из его прозвищ – Ван Гол. Руд стабильно забивал мячи во всех клубах, за которые выступал. Главные команды в карьере ван Нистелроя – «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Но форварду не везло с трофеями. С ПСВ, «МЮ» и «Реалом» он выигрывал чемпионаты и внутренние кубки, но вот с ЛЧ так и не задалось. А единственная медаль со сборной – бронза Евро-2004.

Депай – пример талантливого голландца, сначала снизившего требования к себе, а затем вернувшегося на высокий уровень. Мемфис сиял в ПСВ, его забрал «МЮ», но в Англии вингер быстро сдулся. Помучившись два года, Депай отправился в «Лион». Во Франции Мемфис снова обрёл себя: забивал, ассистировал, играл ярко и эффективно. В 2021 году игрока приобрела «Барселона», которую тренировал Рональд Куман. Первый сезон в Каталонии Мемфис провёл на относительно неплохом уровне. Но от игрока избавились летом 2022-го. Он противился уходу, но в итоге в январе 2023 года всё же перебрался в «Атлетико». Карьера Депая – американские горки. Тем удивительнее, насколько много матчей он сыграл за сборную. А про возможный бомбардирский рекорд мы сказали выше.