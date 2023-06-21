«Владельцы бара просто вырубили матч». Наши воспоминания о победе России над Голландией

21 июня 2008 года мы все «закончили вообще всё». В тот день сборная России сделала невероятное и подарила нам лучшие эмоции, которые только может испытать болельщик. Тогда, 15 лет назад, на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле команда Гуса Хиддинка забила три Голландии и вышла в полуфинал Евро-2008.

Это была всенародная победа – в ту ночь Россия не спала.

У каждого из нас есть свои воспоминания о том матче, и мы, авторы «Чемпионата», в этот исторический день ими делимся. И предлагаем вам сделать то же самое – ждём ваши рассказы в комментариях!

Максим Пахомов, редактор отдела «Футбол» на «Чемпионате»

Это я виноват в вылете сборной с ЧМ-2018. Если ещё вините во всём Федю Смолова – перестаньте. Просто в 2008 году я смотрел игру с Нидерландами на даче. Всей семьёй. Мне тогда было 11, и футбол по-настоящему любил в семье только я. Но в тот вечер после гола Ромы Павлюченко кричала даже моя мама (это был шок, никогда бы не подумал, что футбол может вызвать у неё столько эмоций). После, летом 2018-го, я специально поехал смотреть матч с Испанией туда же – в Жилёво. Даже маму посадил смотреть игру со мной, чтобы воссоздать картинку из 2008-го. Плевать, что гуляния увидел бы только по телевизору, главное — результат. Тогда ради сборной я готов был на всё. И не зря.

А с Хорватией (на 1/4 финала) я остался в Москве. Подумал, что мой просмотр футбола на даче и успех сборной – вообще не связанные вещи. Так что простите меня, Станислав Саламович и все остальные. Это было не просто совпадение.

Артём Дзюба и Станислав Черчесов Фото: Clive Rose/Getty Images

Олег Лысенко, заместитель редактора отдела «Футбол» на «Чемпионате»

В это трудно поверить, но к лету 2008-го я уже почти год трудился на «Чемпионате» тогда ещё «ру». Выпускающим, редактором, корреспондентом, обозревателем — короче, таким разнорабочим от журналистики. Ещё тяжелее сегодня поверить, в какой компании смотрел тот исторический матч, а после отмечал победу…

В Москву на товарищеский матч с местными одноклубниками — были же времена!.. — приехало киевское «Динамо». Тогда это никого не удивляло: Юрий Палыч Сëмин привёз показать свою новую команду землякам. Показать-то было что — через пару месяцев эти хлопцы разнесли «Спартак» в квалификации ЛЧ 8:2 за три часа. Ну так вот, украинские динамовцы приехали не одни, а в сопровождении внушительной бригады журналистов (обычная тема для нулевых). Половина — мои приятели, половина — добрые друзья. К началу трансляции из Базеля они еле успели заселиться в отель в центре города и нарезать колбаску с сальцем на газетке. Но вопроса, где и в какой компании смотреть футбол, передо мной не стояло.

Подробности этих двух часов в битком набитом гостиничном номере можно опустить, но после финального свистка вся компания высыпала на улицу и влилась в толпу ликующих москвичей и гостей столицы. Были братания с первыми встречными, миллион совместных фото (и где они?), обмен майками киевского «Динамо» и сборной России и много чего ещё. Стихийное интернациональное застолье в каком-то кафе продолжалось до утра.Той ночью в Москве, кажется, никто не спал (кроме совсем малых детей). Москва гудела во всех смыслах. И украинцы радовались за россиян, как за самих себя. Таких народных гуляний я не видел никогда в жизни. Даже на ЧМ-2018. Приятно вспомнить… и очень горько.

Уличные гуляния в Москве после победы России над Голландией на Евро-2008 Фото: РИА Новости

Константин Кринский, заместитель редактора отдела «Футбол» на «Чемпионате»

Евро-2008 был первым турниром, который я посмотрел от начала и до конца – вообще все матчи. А сбор наклеек и обмен недостающими с пацанами из района послужил отличным разогревом перед турниром. Помню, обсуждал с друзьями, что Нидерланды безжалостно раскрошили в группе вообще всех – Италию (3:0), Францию (4:1) и Румынию (2:0). Казалось, это будущие чемпионы Европы – настолько команда Марко ван Бастена впечатлила только что закончившего восьмой класс мальчика.

А потом день матча с Россией. Несколько часов скроллинга спортивных сайтов, муки выбора, с чем же на вечер взять чипсы – с луком или беконом, прикидка возможного состава (очень хотел, чтобы Аршавин вышел в старте). И тревога – как без неё? В тот день у метро я наткнулся на кучерявого парня в майке голландской сборной – естественно оранжевой. Вообще не понял, как такое возможно: ты что, не за своих? Вряд ли это был гражданин Нидерландов – не уверен, что такие вообще заезжали в Печатники в середине нулевых. Лицо этого человека помню до сих пор.

Футбол смотрел дома, позвал лучшего друга. Признáюсь, мне казалось, что задача номер один – выстоять. Ведь в соперниках же топ-сборная! Да они нас сотрут – как стёрли других на групповом этапе. Два часа переживаний – особенно после ответного мяча ван Нистелроя. Крики – естественно после гола Торбинского. Экстаз – само собой, после попадания Аршавина в домик ван дер Сару.

Андрей Аршавин Фото: Getty Images

Тогда мир просто остановился – сборная России гарантировала себе медали чемпионата Европы. Тогда кто-то в соседнем дворе зарядил батарею салютов. Тогда казалось, что это старт истории нашей могучей национальной команды. А ещё тогда мне казалось, что эта победа случилась на эмоциях. Но как же я ошибался. Позже я узнал про вывод команд на пик формы – с чем ван Бастен не угадал совсем, а Хиддинк попал в самое яблочко. Или в самое сердце – нас всех.

Андрей Панков, главный инсайдер «Чемпионата»

Когда наши играли с Нидерландами, мне было девять лет, но я отлично помню, как смотрел этот матч. Тем летом мы с семьёй отдыхали в Анапе и жили в доме наших друзей. Вместе с ними мы ту игру и смотрели.

Отлично помню, какой ор стоял в гостиной, когда забил Павлюченко. А потом на 85-й минуте мои родители и их друзья уже решили поднять тост за победу России. И ровно в момент, когда все чокались, ван Нистелрой сравнял счёт, а я очень сильно ругался на родителей.

Во время второго и третьего голов ор стоял ещё страшнее, чем после первого мяча. А после свистка мы стихийно пошли гулять по городу и просто громко скандировали «Россия! Россия!». Анапа тогда не спала, как и вся страна.

Полина Куимова, автор «Чемпионата»

В тот год я жила в стране, где программы по телевизору показывались с опозданием в несколько часов, а интернета дома не было – такое вот суровое детство в Северной Корее. Из-за этого, а ещё и из-за разницы во времени, тот самый матч мы смотрели с папой уже утром – спасало лишь то, что результата мы не знали. Плохо помню свои эмоции, потому что я тогда была маленькой девчонкой, которая слабо разбиралась в происходящем на экране, но папа был рад. А я вместе с ним. Однако реальное осознание произошедшего тем днём в Базеле ко мне пришло сильно позже, когда уже повзрослела и пересмотрела тот матч. Так что я поплакала от радости примерно с таким же с опозданием, что и узнала результат.

Никита Паглазов, автор «Чемпионата»

Встречу с Нидерландами на Евро-2008 я смотрел, подключив все запасные ресурсы организма. Меня тогда сразила лютая болезнь: температура под 40°С, жар, боль в голове. Ужасное состояние. Но пропустить встречу любимой сборной я не мог.

Отделившись от семьи в другой комнате, я болел за Россию Хиддинка. Перед матчем я, 10-летний, ходил с мыслью: «А как голландский тренер отреагирует на итоги встречи? Ему же будет неудобно перед родной страной?» Ответ на этот вопрос узнал уже в конце встречи, когда Гус скакал от радости после финального свистка.

Гус Хиддинк Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

К середине второго тайма, уже при счёте 1:0 в нашу пользу, организм начал меня подводить – поднялась температура. Смотреть становилось всё тяжелее. И ответный гол ван Нистелроя мне показался галлюцинацией. Однако выключать исторический матч не собирался. Забитые мячи Торбинского и Аршавина я встретил без особых внешних эмоций, но с внутренней эйфорией. По окончании встречи быстро заснул, даже особо не радуясь победе. А на утро не верил, что матч произошёл в реальности. Я быстро восстановился от болезни и был готов на 100% к полуфиналу с Испанией. Жаль, что дополнительная поддержка не помогла нашей команде.

Григорий Телингатер, автор «Чемпионата»

Помню, смотрел этот матч в баре на Чистых прудах. Причём боссы заведения были не особо в курсе, что у сборной России важный матч. Или знали, но недооценили масштаб события. Когда наши забили, все обнимались словно в последний раз. В какой-то момент у меня на столе оказался разбитый пивной бокал. Не помню, кто разбил. Вроде не я, но уверенности в этом нет. Запомнил, потому что фотка сохранилась.

Болельщики во время матча России и Голландии Фото: «Чемпионат»

Настоящий трэш начался, когда основное время закончилось и должно было пойти дополнительное. Владельцы бара просто вырубили трансляцию и объявили всем, что бар закрывается. Видимо, хотели таким образом завершить погром помещения. Само собой, у них ничего не вышло. Посетители просто не позволили закрыть заведение и заставили вернуть трансляцию.

После победы один из фанатов выбежал на улицу и начал раздеваться у меня на глазах. Вокруг сигналили машины – и потому, что водители радовались победе, и потому, что правила дорожного движения исчезли. Люди праздновали в том числе на проезжей части. Помню, кому-то пивом залили лобовое стекло, а ещё кто-то пытался забраться на «Мерседес», чтобы на нём танцевать.

Михаил Рождественский, автор «Чемпионата»

Евро-2008 — момент, когда я окончательно полюбил футбол. Мне было 11 лет, и, как и положено школьнику, бóльшую часть лета я торчал на даче. Телевизор работал так себе, но футбол можно было смотреть вполне терпимо. Ощущение, что мы видим чудо, сформировалось ещё после выхода сборной из группы, и надежда на ещё одну сказку оставалась.

Не знаю, с чем сравнить свои эмоции во время матча с голландцами, но это было что-то запредельное. Главный хайлайт, идеально описывающий тот вечер, — реакция на гол Аршавина. Я к тому моменту настолько испепелился, что просто выскочил из комнаты в слезах и ещё несколько минут не мог успокоиться. Чем развеселил не таких импульсивных родственников.

Кстати, с мемами про страшную пушку Колодина от Георгия Черданцева я познакомился позже, потому что матч с Нидерландами смотрел под комментарий Геннадия Орлова. В составах ориентировался неидеально, поэтому пропустил бóльшую часть перлов, но всю игру дико бесился из-за того, как мэтр называл знакомого мне игрока «Ливерпуля». Кёйт, Кюйт — пожалуйста. Но какой Куйт?!

Потом мы с друзьями всерьёз обсуждали возможный финал Россия — Турция, смотрели, как нас возит Испания, но всё ещё кайфовали от Евро. Ну а футболисты из того состава сборной стали для меня абсолютными кумирами, хоть и ненадолго. Однако это уже совсем другая история.