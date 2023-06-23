Сколари и Халк снова вместе после позора в 2014-м! Их дом – стадион, где Бразилию били 7:1

В июле 2014 года сборная Бразилии потерпела самое жестокое поражение в своей истории. На домашнем чемпионате мира «селесао» была разгромлена в полуфинале Германией со счётом 7:1. Тот матч состоялся в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао». На тренерской скамейке хозяев находился великий Луис Фелипе Сколари, приведший бразильцев к титулу ещё на ЧМ-2002, а на поле позор вместе с остальными игроками переживал форвард «Зенита» Халк. И вот теперь, спустя девять лет, эти двое снова объединились в одной команде… в том же самом городе!

Несколько дней назад 74-летний уже Сколари стал новым главным тренером «Атлетико Минейро». Контракт с титулованным специалистом подписан на полтора года – до декабря 2024-го. Сколари за свою карьеру сменил огромное количество команд, возглавлял даже «Крузейро» из Белу-Оризонти – принципиального соперника «Атлетико Минейро», но с «петушками» не работал никогда. В Бразилии, где тренерские головы летят, наверное, чаще, чем где-либо ещё, никого не удивишь вторым или третьим назначением коуча в один клуб. Например, Сколари четыре раза приходил в «Гремио» и трижды — в «Палмейрас».

Последним местом работы Сколари был «Атлетико Паранаэнсе», где он исполнял обязанности главного тренера до ноября 2022-го, а потом объявил о завершении карьеры и получил должность технического директора. С Халком они после ЧМ-2014 не пересекались: до лета 2016-го форвард продолжал играть за «Зенит», потом на пять лет уехал в китайский «Шанхай СИПГ» (Сколари в то время находился там же, но возглавлял «Гуанчжоу Эвергранд»), а в феврале 2021-го вернулся на родину и с тех пор выступает за «Атлетико Минейро». Подписание Халка принесло удачу клубу из Белу-Оризонти. Во многом благодаря экс-зенитовцу «петушки» выиграли первое за 50 лет золото чемпионата Бразилии, Кубок страны и Суперкубок.

Нынешний сезон складывается не совсем так, как хотелось бы руководству «Атлетико Минейро». Назначенный перед его стартом аргентинец Эдуардо Коудет был отправлен в отставку после 10 туров Серии А, несмотря на то что команда занимала третье место. Да и в Кубке Либертадорес «петушки» пока успешно борются за место в плей-офф. Занимают второе место и на три очка опережают своего ближайшего преследователя, парагвайский «Либертад». В последнем туре нужно просто не проиграть конкуренту на выезде.

Боссы «Атлетико Минейро» убрали критиковавшего клуб за трансферы Коудета и пригласили Сколари – тот внезапно согласился возобновить карьеру. Всё-таки тренер остаётся тренером даже в 74, этот огонь тяжело погасить в себе. У Фелипао ещё есть энергия и (как он сам признался) голод до трофеев.

Самое потрясающее в этой истории, что «Атлетико Минейро» играет на том самом стадионе «Минейрао», где Сколари с Халком получили семь пощёчин от немцев. Теперь это их общий дом. Как минимум до августа. Болельщики ждут переезда команды на стадион «Arena MRV», который строили три года. В апреле состоялось торжественное открытие арены, которая принадлежит клубу и вмещает 47 тысяч зрителей, однако требуется время, чтобы подготовить всю территорию вокруг.

Конечно, Сколари уже возвращался на стадион «Минейрао» после поражения 1:7 от Германии. Но тут особая история: «Атлетико Минейро» – скорее всего, последняя команда в карьере Фелипао, а игравший у него на ЧМ-2014 Халк — её лидер и капитан. Если Сколари с Халком выиграют трофей, то в какой-то мере закроют гештальт.

Луис Фелипе Сколари экс-главный тренер сборной Бразилии «Поражение со счётом 1:7 от Германии – худший день в моей жизни. Я был ответственен за это. Но жизнь продолжается».

Халк в свои 36 лет выдаёт очередной хороший сезон в «Атлетико Минейро». В сезоне-2023 сыграл 21 матч Серии А, Кубка Бразилии и Кубка Либертадорес, положил девять мячей и сделал четыре голевые передачи. Недавно забил сумасшедший победный гол в ворота «Крузейро» ударом со штрафного почти с центра поля. По оценкам статистического сайта WhoScored.com, Халк входит в топ-6 лучших игроков чемпионата с оценкой 7,49 балла. Экс-зенитовец публично поддержал назначение Сколари главным тренером команды, назвав его «хорошим тренером и человеком».

«Атлетико Минейро» уже провёл первый матч под руководством Сколари – с капитаном Халком в атаке. «Петушки» сыграли вничью 1:1 на выезде с «Флуминенсе». Впереди гостевые встречи с «Форталезой» (24 июня) и «Либертадом» (28 июня), и только после этого состоится премьера Сколари на «Минейрао». Тренера ждёт домашнее дерби с «Америкой» (1 июля). В этот день на Фелипао наверняка нахлынут воспоминания о том, что было в 2014-м, ведь такое не забыть.