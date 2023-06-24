Агент Тонали: проект «Ньюкасла» идеален для Сандро. Он будет ключевым игроком
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В эти выходные и в начале следующей недели не будет официально объявлено о сделке полузащитника «Милана» Сандро Тонали с «Ньюкаслом» из-за некоторых технических формальностей, но соглашение заключено.
«Проект «Ньюкасла» идеален для Тонали, он будет для них ключевым игроком», — приводит слова агента игрока журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В сезоне-2022/2023 Сандро Тонали сыграл 48 матчей за «Милан» во всех турнирах, забил два гола и сделал десять результативных передач.
Итальянец стал игроком «Милана» в 2020 году, перейдя из «Брешии» на правах аренды. Через год чёрно-красные выкупили полузащитника, заключив с ним долгосрочный контракт.
«Милан» по итогам сезона-2022/2023 занял четвёртое место, набрав 70 очков.
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