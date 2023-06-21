5 самых ожидаемых трансферов АПЛ. Больше всех потратится «Арсенал»?

Пока многие европейские клубы вынуждены жить скромно, в Англии продолжаются громкие трансферы. Многие сделки уже завершены. Например, «Челси» объявил о подписании нападающего Кристофера Нкунку из «РБ Лейпциг». «Ливерпуль» выкупил хавбека Алексиса Мак Аллистера у «Брайтона». В обратном направлении проследовал свободный агент Джеймс Милнер. «Астон Вилла» забрала Юри Тилеманса, у которого закончилось соглашение с «Лестером».

Впереди бóльшая часть лета, и самые мощные сделки, по всей видимости, ещё не случились. Судя по информации от инсайдеров (в том числе Фабрицио Романо и Дэвида Орнштейна), следующие пять трансферов относятся к числу самых ожидаемых внутри АПЛ. Само собой, в большинстве случаев речь идёт о продажах со стороны «Челси», потому что у этого клуба переизбыток футболистов (и при этом лондонцы продолжают брать новичков!).

Матео Ковачич, 29 лет

«Челси» → «Манчестер Сити»

Хорват провёл пять сезонов в «Челси», но теперь в клубе настало время распродажи. Ковачич явно входит в число футболистов, которые покинут команду. Тем более что контракт полузащитника заканчивается через год, и есть риск не заработать на его продаже те € 30 млн, которые дают сейчас. С огромной вероятностью Матео окажется в «Сити», который ещё две недели назад согласовал условия личного контракта с хавбеком.

Матео Ковачич Фото: Michael Regan/Getty Images

Сообщается, что между клубами тоже достигнута договорённость, и футболисту осталось лишь пройти медобследование. «Сити» требуется усиление именно в центр поля, где практически без ротации вынуждены играть Родри, Илкай Гюндоган и Кевин Де Брёйне. Есть ещё Бернарду Силва, но он стал чаще выходить в тройке нападения. В результате в опорную зону по ходу матчей смещается защитник Джон Стоунз. Если учитывать, что у Гюндогана закончился контракт с «Сити», то ещё один футболист в эту зону команде просто необходим.

Мэйсон Маунт, 24 года

«Челси» → «Манчестер Юнайтед»

Для фанатов «Челси» это один из самых обидных трансферов, который должен вот-вот случиться. Маунт – воспитанник клуба. Он пришёл в академию ещё в шесть лет. Когда Фрэнк Лэмпард первый раз возглавил «Челси», то упорно наигрывал Маунта, несмотря на его ошибки. В результате Мэйсон к 24 годам стал победителем Лиги чемпионов и провёл 36 матчей за сборную Англии.

Мэйсон Маунт Фото: Clive Rose/Getty Images

Сезон-2022/2023 полузащитник провалил. Впрочем, как и большинство его одноклубников. Футболисту требуется новый вызов, и, судя по всему, он, как и Ковачич, отправится в Манчестер. Правда, в другую команду. «Челси» отклонил первое предложение — € 45 млн, а потом и второе — € 58 млн, но инсайдеры всё ещё называют Маунта приоритетной целью «Юнайтед» в летнее трансферное окно.

Кай Хаверц, 24 года

«Челси» → «Арсенал»

Хаверц в прошедшем сезоне АПЛ провёл больше всех минут на поле в составе «Челси» (2579) и стал лучшим бомбардиром команды (7 мячей). Известно, что он хочет уйти и согласовал контракт с «Арсеналом» на пять лет. Немец дал понять «Челси», что не намерен продлевать действующий контракт, который закончится через год. Клуб отклонил первое предложение «Арсенала», но согласился на второе (€ 70 млн + бонус в € 5 млн при достижении определённых результатов).

Кай Хаверц Фото: Clive Rose/Getty Images

Правда, не совсем понятно, на какой позиции Хаверца видят в «Арсенале». В прошедшем сезоне Кай был и оттянутым нападающим, и вингером, и центрфорвардом. Сейчас тяжело себе представить, чтобы он вытеснил из состава Жезуса или Саку. С другой стороны, «Арсеналу» предстоит вернуться в Лигу чемпионов после пятилетнего отсутствия. Это значит, что расширение обоймы команде необходимо.

Деклан Райс (24 года)

«Вест Хэм» → «Арсенал»

Сезон «Вест Хэма» в самой его концовке превратился из провального в удачный. Команда не только спаслась от вылета, но и выиграла Лигу конференций, пробившись в еврокубки. Теперь новая цель клуба – получить максимум от продажи Райса. В АПЛ английские футболисты стоят дороже остальных, а тут речь о стабильном игроке основы сборной.

«Вест Хэм» отказался уже от двух предложений «Арсенала» (второе — € 75 млн + ещё € 15 млн бонусами при достижении определённых результатов). Сообщается, что команда Артеты точно сделает третье предложение «Вест Хэму». Центр полузащиты по ходу сезона казался недостаточно укреплённым, а теперь после Джаки уйти может ещё и Парти. А это два основных опорника в минувшем чемпионате. Так что «Арсенал» продолжит попытки заполучить хавбека.

Деклан Райс Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Мойсес Кайседо, 21 год

«Брайтон» → «Челси»

Самый молодой футболист в этом списке. Он провёл, по сути, первый полноценный сезон в АПЛ, но окончательно закрепился в статусе топ-футболиста. «Челси» претендовал на него ещё прошлым летом, но тогда не смог совершить трансфер. Теперь же лондонский клуб договорился с самим игроком, к которому присматривались ещё «Арсенал» и «Бавария».

Мойсес Кайседо Фото: Catherine Ivill/Getty Images

У полузащитника действующий контракт с «Брайтоном» аж до 2027 года. В такой ситуации футболисту тяжело настаивать на переезде, но у него есть договорённость с тренером о возможности уйти этим летом. Сообщается, что сделка может обойтись «Челси» в районе € 93,5 млн.