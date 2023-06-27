«Спартак» с AKAI, «Зенит»-2007 или ЦСКА-2005: какая форма команд РПЛ — самая легендарная?

В истории высшего российского дивизиона (с 2002 года — Премьер-Лиги) было множество запоминающихся игровых комплектов форм. Какие-то откладывались в памяти благодаря дизайну, другие – благодаря достижениям клубов в них. «Чемпионат» предлагает вспомнить легендарные экипировки команд высшей лиги нашего футбола и выбрать лучшую.

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, какая форма вам нравится больше всего, а какая — меньше.

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