«Спартак» с AKAI, «Зенит»-2007 или ЦСКА-2005: какая форма команд РПЛ — самая легендарная?

В истории высшего российского дивизиона (с 2002 года — Премьер-Лиги) было множество запоминающихся игровых комплектов форм. Какие-то откладывались в памяти благодаря дизайну, другие – благодаря достижениям клубов в них. «Чемпионат» предлагает вспомнить легендарные экипировки команд высшей лиги нашего футбола и выбрать лучшую.
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, какая форма вам нравится больше всего, а какая — меньше.
ЦСКА, сезон-2005
Трофеи: золото РФПЛ, Кубок УЕФА, Кубок России
Один из лучших, если не лучший сезон в истории армейского клуба. ЦСКА выиграл второе золото РПЛ, а в конце мая завоевал сначала Кубок УЕФА, а затем и Кубок России. Красно-синие в моменте стали одним из самых узнаваемых клубов Европы. Конечно, это нравилось спонсору – «Сибнефти». Компания заключила контракт с ЦСКА в 2003-м. Срок соглашения составлял три года, по нему армейцы получили $ 54 млн. Огромная сумма по меркам тех лет. Интересно, что владел «Сибнефтью» Роман Абрамович – друг босса ЦСКА Евгения Гинера и человек, в том же году купивший «Челси». Это породило разговоры о том, что бизнесмен тайно владеет и армейским клубом. Однако уже к концу 2005-го стало известно, что «Сибнефть» отказывается финансировать ЦСКА. Но именно в форме с её логотипом клуб выиграл один из двух главных еврокубков.
«Спартак», сезон-1997
Трофеи: золото высшей лиги
Одна из самых легендарных форм в истории чемпионатов России. Для болельщиков «Спартака», начинавших болеть за команду в 1990-е, именно красно-белая форма со спонсором AKAI (японский производитель техники) – главная ассоциация с тем временем. Сотрудничество компании и клуба началось в 1997 году. Бывший генеральный директор «Спартака» Лариса Нечаева в интервью «Коммерсанту» рассказывала, что AKAI сама предложила стать спонсором команды. Сумма контракта осталась неизвестной. Интересно, что уже через два года компания обанкротилась. AKAI не справилась с кредитами на сумму $ 1,1 млрд. Но память о футболках «Спартака» со спонсором жива до сих пор. К тому же в сезоне-1997 красно-белые в пятый раз стали чемпионами России.
«Спартак», сезон-2006
Трофеи: — серебро РФПЛ
Сезон 2006 года стал для «Спартака» третьим при президенте Леониде Федуне. В 2005-м команда завершила чемпионат на втором месте. Цель на 2006 год стояла обогнать ЦСКА. Но вновь армейцы оказались выше: оба клуба набрали 58 очков по итогам сезона, но красно-синие забрали титул благодаря большему количеству побед. В Кубке России «Спартак» дошёл до финала, где также уступил ЦСКА — 0:3. В Лиге чемпионов красно-белые попали в «группу смерти» с «Баварией», «Интером» и «Спортингом», но финишировали третьими. И всё это — в одной из самых легендарных форм. «Спартак» играл в классической красно-белой амуниции с ромбиком и полосой по центру. Многие болельщики ностальгируют по этому комплекту, называя его одним из лучших в новейшей истории.
«Зенит», сезон-2007
Трофеи: золото РФПЛ
«Газпром» стал владельцем «Зенита» в конце 2005 года. Инициатором покупки выступил глава компании, а по совместительству болельщик клуба Алексей Миллер. Через два года после перехода под крыло «Газпрома» «Зенит» выиграл первый чемпионат за 23 года. В 30-м туре команда Дика Адвоката обыграла в гостях «Сатурн» — 1:0, принеся Санкт-Петербургу долгожданное золото. «Газпром» остаётся неизменным генеральным спонсором «Зенита». За время сотрудничества с этой компанией сине-бело-голубые выиграли уже девять чемпионатов, три Кубка России, семь Суперкубков России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.
«Рубин», сезон-2008
Трофеи: золото РФПЛ
В 2008 году «Рубин» отмечал 50-летний юбилей. К чемпионату руководство собрало крутую команду и поставило задачу выиграть РФПЛ. И «Рубин» под руководством Курбана Бердыева её выполнил. В составе команды в тот год была целая россыпь крутых футболистов: Сергей Семак, Кристиан Нобоа, Гёкдениз Карадениз, Александр Бухаров, Сергей Ребров, Кристиан Ансальди и другие. С 2006-го клуб спонсировал российский инвестиционный холдинг ТАИФ (основная отрасль деятельности — нефтехимия и нефтепереработка). В 2021 году в рамках слияния ТАИФ стал частью холдинга СИБУР. Теперь казанцев спонсирует именно эта компания, а знаменитый логотип на форме сменила надпись НКНХ («Нижнекамскнефтехим» входит в холдинг СИБУР).
«Динамо» Москва, сезон-2005
Трофеи: -
В 2005 году владелец «Динамо» Алексей Федорычев провёл, возможно, самую провальную трансферную кампанию в истории российского футбола. В клуб приехала партия португалоговорящих звёзд, но в итоге оправдала себя лишь покупка Данни. В «Динамо» собрались победители Лиги чемпионов в составе «Порту» Манише, Коштинья и Дерлей, чемпион Европы Юркас Сейтаридис, а также будущий защитник «Милана», «ПСЖ» и «Челси» Тьяго Силва. А в начале 2005-го динамовцы заключили контракт с компанией XEROX, выпускающей копировальные аппараты. Этот опыт сотрудничества с футбольным клубом стал первым для корпорации. Провальным сезоном (итоговое восьмое место) и необычным спонсором и запомнился этот комплект «Динамо».
«Спартак-Алания», сезон-1995
Трофеи: золото высшей лиги
Главное достижение в истории владикавказского клуба – победа в чемпионате России 1995 года. «Спартак-Алания» под руководством Валерия Газзаева прервал победную серию московского «Спартака». В том чемпионате команда выступала в классической форме оранжево-жёлтой расцветки. Спонсировала «Спартак-Аланию» владикавказская компания CARMA MS. Но главное, чем запомнился игровой комплект – тем, что в нём клуб выиграл чемпионат страны.
«Москва», сезон-2007
Трофеи: -
История ФК «Москва» насчитывает всего 13 лет (1997-2010). Восемь из них команда провела в РПЛ. Первые три года в высшей лиге «Москва» (тогда «Торпедо-ЗИЛ» и «Торпедо-Металлург») билась за выживание (три раза финишировала 14-й), а затем результаты пошли в гору. Лучший сезон – 2007 года. «Москва» под руководством будущего тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого финишировала четвёртой, остановившись в одном очке от бронзы (ЦСКА набрал 53 очка, «Москва» — 52). Также «горожане» дошли до финала Кубка России, где уступила «Локомотиву» — 0:1. Клуб выделялся на фоне других своей формой. Основной цвет – ярко-бордовый, с вкраплениями белого и чёрного. Классное сочетание, отложившееся в памяти у болельщиков, смотревших чемпионат России в 2000-е. На передней части формы отсутствовал спонсор, хотя команду финансировал «Норникель» бизнесмена Михаила Прохорова. В 2010 году компания отказалась содержать «Москву», из-за чего клуб потерял профессиональный статус. Но запомнился благодаря крутой форме и нескольким неплохим сезонам в РПЛ.
«Локомотив», сезон-2006
Трофеи: — бронза РФПЛ
«Локомотив» по ходу сезона РПЛ 2006 года боролся за золотые медали, но посыпался ближе к концу сезона. Тренера Славолюба Муслина заменил Олег Долматов, а красно-зелёные добрались лишь до бронзы. Не самый выдающийся сезон. Но зато тот «Локомотив» запомнился формой. Комплект был выполнен в красной расцветке с зелёными вставками по бокам, а также с белыми полосами на плечах. Несмотря на то что «Локо» в 2006-м оказался без трофеев, форма осталась в памяти как одна из лучших у железнодорожников на старте XXI века.
«Амкар», сезон-2008
Трофеи: -
«Амкар» появился в РПЛ в 2004-м. А через четыре года пережил лучший отрезок в истории. Пермский клуб занял четвёртое место в чемпионате под руководством черногорца Миодрага Божовича. В Перми тогда собралась приличная команда, а её фишкой считались болгары. В 2008-м в Перми играли три футболиста из Болгарии: защитник Захари Сираков, полузащитник Георги Пеев и форвард Мартин Кушев. Всех троих болельщики «Амкару» по праву считают легендами клуба. Сираков провёл в Перми 11 лет, Пеев – девять, а Кушев – пять. Выступал «Амкар» в том сезоне в классической чёрно-красной форме, напоминающей форму «Милана». На футболках не располагалось спонсорских надписей, однако в сезоне-2008 пермяков спонсировал «ЛУКОЙЛ-Пермь» (до 2012-го).
«Крылья Советов», сезон-2004
Трофеи: — бронза РФПЛ
Сезон 2004 года стал историческим для «Крылышек». Самарцы выиграли единственные медали в своей истории – бронзу. Причём запрыгнула команда на пьедестал в последнем туре. Тренером «Крыльев Советов» в 2004 году был опытный Гаджи Гаджиев. А в составе было много классных футболистов: Денис Колодин, Омари Тетрадзе, Андрей Каряка, Антон Бобёр, Андрей Тихонов, Огнен Короман, Александр Анюков и другие. Руководил проектом Герман Ткаченко, позже собиравший звёздный «Анжи». Оба комплекта форм в 2004 году были выполнены в сдержанном стиле: домашняя – классическая голубая, выездная – цвета металлик.
«Краснодар», сезон-2019/2020
Трофеи: — бронза РПЛ
В сезоне-2019/2020 «Краснодар» выступал в одной из самых красивых форм в истории чемпионатов России. Она выполнена в переливающемся изумрудно-чёрном цвете. В Лиге чемпионов «Краснодар» не прошёл квалификацию, но в чемпионате финишировал третьим. В том составе краснодарцев выступало несколько топ-игроков по меркам РПЛ: Реми Кабелла, Вандерсон, Виктор Классон, Мануэл Фернандеш, Ари, Маркус Берг и Кристоффер Олссон. А на следующий сезон «Краснодар» впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
«Локомотив», сезон-2002
Трофеи: золото РФПЛ
«Локомотив» под руководством Юрия Сёмина в 2002 году выиграл первое золото в истории клуба. В «золотом» матче красно-зелёные обыграли ЦСКА — 1:0. Предыдущие три года «Локо» неизменно финишировал вторым. Успех обусловили успешная работа Сёмина и поддержка команды со стороны РЖД. Компания спонсирует спортивное общество «Локомотив» аж с 1936 года. РЖД и «Локо» идут неразлучно на протяжении многих десятилетий. Поэтому футбольный клуб у всех ассоциируется с логотипом с тремя буквами на форме. В сезоне-2002 у «Локо» была красная футболка с белыми рукавами, а номера и фамилии на спине были выполнены в зелёной расцветке.
«Зенит», сезон-2012/2013
Трофеи: — серебро РФПЛ
Летом 2012 года «Зенит» совершил одну из самых мощных (если не самую) трансферных закупок. За одно окно петербуржцы приобрели Халка из «Порту» и Акселя Витселя из «Бенфики». По разным данным, общая сумма этих трансферов составила около € 100 млн. У «Зенита» собрался мощнейший состав под руководством Лучано Спаллетти. Однако внутренние интриги не позволили команде выиграть трофеи. Но вот форма в сезоне-2012/2013 у «Зенита» была запоминающаяся. Комплект лазурного цвета, на передней части которого расположена стрелка. Экипировка в большей степени запомнилась благодаря приходу звёзд, а не успешными результатами.
«Динамо» Москва, сезон-2011/2012
Трофеи: -
Первая половина сезона-2011/2012 – один из лучших отрезков «Динамо» за последние 10 лет. Команда показывала мощные результаты под руководством Сергея Силкина. Бело-голубых рассматривали как серьёзного претендента на золото. Но во второй части динамовцы пережили спад, в итоге заняв четвёртое место. В составе москвичей в том сезоне зажигали Кевин Кураньи, Андрей Воронин, Александр Кокорин, Александр Самедов, Леандро Фернандес, Игорь Семшов, Балаш Джуджак. К несчастью для болельщиков, команда вообще осталась без медалей. Хотя по игре клуб одно время был чуть ли не самым ярким в РПЛ. Спонсировал «Динамо» банк ВТБ. Партнёрство заключили ещё в 2006-м, к тому моменты стороны уже договорились о строительстве нового стадиона. На форме «Динамо» красовался логотип «ВТБ», а сам комплект был выполнен в классическом синем цвете с белыми полосками по бокам.
«Сатурн», сезон-2007
Трофеи: -
«Сатурн» выступал в РПЛ с 1999 по 2010 год. Затем из-за финансовых проблем клуб лишился профессионального статуса. Но за эти 11 лет в элитном дивизионе команда из Раменского успела пошуметь. Лучший сезон «Сатурн» выдал в 2007-м, заняв пятое место. А на следующий год команда дошла до финала Кубка Интертото. В 2007-м в команде играли Дмитрий Лоськов, Вадим Евсеев, Андрей Каряка, Ян Дюрица, Алексей Игонин, Антонин Кински, Игорь Лебеденко, Дмитрий Кириченко – приличная банда. «Сатурн», к слову, мог лишить золота «Зенит», но в 30-м туре уступил дома петербуржцам — 0:1. Подмосковный клуб выступал в форме синего цвета с логотипом Правительства Московской области на груди (хотя реальным владельцем команды называли бизнесмена с неоднозначной репутацией Олега Шишканова). Но «Сатурн» всегда выделялся необычной эмблемой в виде планеты на фоне чёрно-синего щита. Она делала команду одной из самых узнаваемых в РПЛ.
«Ротор», сезон-1997
Трофеи: серебро высшей лиги
Один из лучших сезонов в истории «Ротора». Команда боролась со «Спартаком» за титул чемпиона, но в итоге финишировала второй. За семь туров до конца «Ротор» шёл первым, но не смог удержаться на вершине. В заключительном, 34-м туре «Спартак» приехал в гости в Волгоград фактически на «золотой» матч. Если бы «Ротор» одержал победу, то стал бы чемпионом. Но красно-белые забили два безответных мяча и увезли трофей с собой. Сине-чёрная форма «Ротора» из 1997-го – один из символов успехов клуба. Несмотря на скромный бюджет, президент Владимир Горюнов находил способы, как оставлять команду боеспособной. Даже в борьбе за золото.
«Ростов», сезон-2015/2016
Трофеи: — серебро РФПЛ
В сезоне-2015/2016 «Ростов» находился в шаге от первого чемпионства в истории. Если бы ЦСКА оступился в Казани в 30-м туре в игре с «Рубином», золото отправилось бы в Ростов-на-Дону. Удивительно, но подобный успех произошёл на фоне финансовых проблем в клубе. Главный спонсор – Иван Саввиди – конфликтовал с тренером Курбаном Бердыевым, к концу сезона «Ростов» подходил с задержками по зарплате. Классической и легендарной форму делает не столько дизайн, сколько успехи команды.
«Торпедо», сезон-1995
Трофеи: -
За богатую историю у «Торпедо» было много спонсоров (иногда оставались и без них). Но один из самых запоминающихся – пивоваренная компания Carlsberg Group, выпускающая пиво Holsten. Реклама пенного напитка располагалась на форме клуба с 1991 по 1996 год. В сезоне-1995 «Торпедо» заняло наивысшее место в лиге за историю сотрудничества – пятое. Также в 1993-м автозаводцы выигрывали Кубок России. Сумма контракта «Торпедо» с компанией не разглашалась, но, как отмечали руководители клуба, она позволяли команде жить в тяжёлые для собственника (автозавода ЗИЛ) времена.
«Анжи», сезон-2012/2013
Трофеи: бронза РФПЛ
Один из самых громких проектов в Европе на старте 2010-х – махачкалинский «Анжи». Команду спонсировал дагестанский предприниматель Сулейман Керимов, не жалевший денег на любимую команду. В «Анжи» приехали мировые звёзды — Роберто Карлос и Самуэль Это’О, а также ряд других топ-игроков: Юрий Жирков, Виллиан, Кристофер Самба, Мбарк Буссуфа. А возглавлял команду Гус Хиддинк. «Анжи» в итоге занял историческое третье место, завоевав единственные медали чемпионатов России в своей истории. Форма команды была выполнена в классических клубных цветах, на ней располагалась реклама благотворительного фонда «Подари жизнь». Комплект запомнился благодаря яркому логотипу организации, а также футболистам, выходившим в нём на поле.
- 27 июня 2023
-
06:52
-
06:19
-
05:53
-
05:47
-
05:39
-
04:57
-
04:55
-
04:47
-
04:32
-
04:27
-
04:18
-
03:44
-
03:44
-
03:39
-
03:27
-
03:02
-
02:54
-
02:19
-
01:58
-
01:45
-
01:41
-
00:42
-
00:38
-
00:28
-
00:26
- 26 июня 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:43
-
23:39
-
23:11
-
22:49
-
22:46
-
22:39
-
22:37
-
22:25