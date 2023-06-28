Дети звёздных отцов переходят в топ-клубы! Веа и Тюрамы — будущее европейского футбола?

Династии – частая история для футбола. Например, за «Милан» на протяжении нескольких десятилетий выступает семья Мальдини (Чезаре, Паоло, Даниэль), за «Барсу» играли Карлес и Серхио Бускетс, а ворота сборной Дании защищали Петер и Каспер Шмейхели. В новом поколении также сверкают футболисты — дети известных в прошлом отцов. А в летнее трансферное окно — 2023 некоторые из них меняют клуб и уходят на повышение.

Тимоти Веа Фото: Getty Images

Тимоти Веа («Лилль» → «Ювентус»)

Тимоти – сын одного из лучших африканских футболистов в истории, обладателя «Золотого мяча» Джорджа Веа. Веа-старший в настоящий момент является президентом Либерии. А вот Тимоти родился в 2000 году в США. На международном уровне он также представляет американскую сборную. У Веа-младшего нет никаких связей с Либерией, даже гражданства (зато есть французское). Первые футбольные шаги Тимоти делал в США, а в 2014-м перебрался в академию «ПСЖ».

В Париже Веа провёл пять лет, в сезоне-2018/2019 его даже выпустили в нескольких встречах за основу. Но Тимоти не закрепился в «ПСЖ» – в 2019 году его отдали в аренду в «Селтик». Проведя полгода в Шотландии, Веа вернулся во Францию, но уже в «Лилль». «Бульдоги» выкупили игрока у парижан за € 10 млн.

Джордж и Тимоти Веа Фото: twitter.com

В «Лилле» Веа чаще доверяли место в составе. Но вот в сезоне-2022/2023 Тимоти периодически оставался на скамейке. При этом, выходя на поле, он оказывался на правом или левом фланге обороны, хотя номинально считается вингером. В 32 матчах сезона Веа-младший не забил ни одного гола, отдав всего две результативные передачи. Но это не смутило «Ювентус», пришедший за сыном легендарного форварда. Туринцы, по сообщениям Goal, купят Веа у «Лилля» за € 12 млн. Тимоти пройдёт медосмотр до конца недели, после чего о трансфере объявят официально.

Интересно, чем привлёк Веа-младший «Ювентус»? Плюсы – универсальность, невысокая цена, возраст (23 года). Из минусов: нестабильность и сомнения, что Веа – уровень «Юве». Вероятно, Тимоти займёт одно из мест на флангах в схеме 3-5-1-1 (3-5-2). Неоднозначный, но любопытный трансфер.

Маркус Тюрам Фото: Getty Images

Маркус Тюрам («Боруссия» М → «Интер»)

Следом два сына Лилиана Тюрама – чемпиона мира и Европы в составе сборной Франции, а также чемпиона Италии в составе «Ювентуса». Маркус, старший из сыновей, начал профессиональную карьеру в 2015-м в составе «Сошо». Затем он перебрался в «Генгам», а в 2019-м подписал контракт с мёнхенгладбахской «Боруссией». Маркус в основном действует на позиции центрфорварда, но может выйти и на фланги.

Тюрам-средний провёл четыре успешных года в Германии. В 2020 году его начали привлекать к играм за сборную Франции. В сезоне-2022/2023 Маркус забил 16 голов в 32 матчах. Но его контракт с «Боруссией» подошёл к концу.

Лилиан и Маркус Тюрамы Фото: Rindoff Petroff/Suu/Getty Images

Ситуацией воспользовался «Интер», хотя Тюрамом интересовались «Милан», «ПСЖ» и «Ньюкасл». Маркус заключит с финалистом ЛЧ пятилетний контракт после прохождения медобследования. «Боруссии», конечно, обидно отпускать француза бесплатно. Согласно Transfermarkt, стоимость Тюрама оценивается в € 32 млн. Солидные деньги. Но «Интер» подпишет его в качестве свободного агента – большая удача боссов «нерадзурри».

В Милане 25-летний нападающий заменит Эдина Джеко, а также нивелирует вероятную потерю Ромелу Лукаку, выступавшего за клуб на правах аренды. Лучшие качества Тюрама – скорость, физические данные (192 см), умение сыграть в пас, универсальность, неплохое голевое чутьё. В общем, качественная замена уходящим форвардам.

Кефрен Тюрам Фото: Getty Images

Кефрен Тюрам-Юльен («Ницца» → «Ливерпуль»)

Младший сын Лилиана – Кефрен. 22-летний француз, в отличие от брата, играет в опорной зоне. При этом Кефрен также физически силён (рост тоже 192 см), быстр и техничен. Но ещё крут в отборе и в проходах с мячом, а также вынослив. Воспитывался Тюрам-младший в «Монако», но так и не дебютировал за основную команду.

В 2019 году Кефрена купила «Ницца». Первые два года полузащитник больше адаптировался ко взрослому футболу, но уже с розыгрыша-2021/2022 зажигал. В завершившемся сезоне Тюрам-младший провёл 48 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал восемь результативных передач. Неплохая статистика для центрального полузащитника.

Лилиан и Кефрен Тюрамы Фото: TASS

Талантливым французом заинтересовался «Ливерпуль». По сообщениям Football Insider, английский топ-клуб близок к заключению сделки по Кефрену. Трансфер оценивается в € 60 млн – именно такую сумму за игрока просит «Ницца». Тюрам, несомненно, освежит полузащиту «Ливерпуля», нуждающуюся в обновлении. Он по типажу отлично подходит под систему Юргена Клоппа. Выгодная сделка для мерсисайдцев. Кстати, сейчас Кефрен помогает сборной Франции на Евро U21, являясь одним из лидеров команды.