У Евсеева проблемы. «Факел» в новом сезоне будет не узнать

Когда «Факел» остался в РПЛ по итогам стыковых матчей, этому радовались не только в Воронеже. Элитный дивизион сохранил команду, которую полюбили многие в России. Прежде всего за огненную атмосферу на трибунах, создаваемую болельщиками клуба, – под стать его названию. Да и сам «Факел» играл в футбол, который вызывал эмоции. Пусть простоватый, но с душой. Люди отдавали на поле всё, что у них было, и забирали «чужое». Отнимали у «Зенита», «Динамо», «Локомотива», «Краснодара», «Ростова», казалось бы, гарантированные фаворитам очки.

Но сейчас, перед стартом сезона-2023/2024, за «Факел» тревожно. О том, что завтра воронежская команда будет не такой, как вчера, можно было догадаться ещё по комментариям её руководства в начале июня. Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе признавался в интервью «Матч ТВ»:

«Насколько велика вероятность, что в новом сезоне мы увидим другой по составу «Факел»? Точно не другой, но, наверное, обновлённый. Думаю, больше 50% игроков останутся в команде. Понимаете, мы хотели бы сохранить большинство футболистов, даже практически всех – но, так как провели интересный и красочный сезон, добавив в РПЛ много новой позитивной энергетики, мы столкнулись с интересом [к игрокам] со стороны других клубов. Если раньше футболистов «Факела» не хотел практически никто, то сегодня ко многим ребятам есть интерес со стороны других команд».

Началось межсезонье – и в Воронеже стали считать потери. Завершились аренды у целой группы игроков: у вратаря Ильи Свинова из «Спартака», защитников Евгения Морозова из «Локомотива» и Игоря Калинина из «Ростова», полузащитника Вячеслава Якимова из «Краснодара», а также у обоих легионеров – Реды Рабеи и Мохамеда Браими из «Ботева». Кроме того, закончились контракты ещё у нескольких футболистов основной обоймы Вадима Евсеева.

Массового оттока игроков «Факелу» удалось избежать. В этом месяце клуб сообщил о выкупе прав на Якимова, продлении на год аренды Калинина и подписании новых контрактов с Сергеем Божиным, Кириллом Сусловым, Русланом Магалем, Евгением Марковым и Сергеем Брызгаловым.

Тем не менее состав «Факела» серьёзно «помялся». Помимо Свинова, ушёл голкипер Алексей Городовой. А Морозов, Рабеи и Браими – это не полный список потерь среди полевых игроков. Команда осталась ещё без пары ключевых фигур: свободными агентами ушли два самых результативных футболиста воронежцев в прошлом сезоне РПЛ. Лучший ассистент Роман Акбашев, запомнившийся также решающими голами на финише сезона, перешёл в «Ростов». В «Факеле» признались, что ростовчане просто перебили деньгами. А лучший бомбардир Георгий Гонгадзе (девять голов в чемпионате) отправился… на все четыре стороны. Клуб и нападающий не договорились по зарплате.

Георгий Гонгадзе экс-нападающий «Факела» «Мой контракт с «Факелом» закончился 10 июня, после стыковых матчей. Переговоры велись довольно долго, мы общались с 15-го числа… Клуб предложил мне условия, которые существенно ниже, чем у других нападающих в команде. Предложили ли мне больше денег в новом контракте? Чуть-чуть больше. В любом случае обсуждать деньги – не моя история. Я просил не такие условия, о которых сейчас пишется в прессе. Не просил самый большой оклад в команде, это ложь. Считаю, что провёл хороший сезон и заслужил улучшения условий, это честно».

Потерю двух вратарей уже компенсировали подписанием Александра Беленова и Виталия Гудиева, а в линию атаки взят Александр Долгов. Беленов возвращается в РПЛ в 36 лет после расставания с «Рубином». Последние двое, прямо скажем, не блистали в составе вылетевших «Химок». Голкипер пропустил 22 мяча в восьми матчах, нападающий забил всего четыре гола в 25 играх. Пока невозможно прогнозировать, как впишутся в команду эти новички. Долгов, правда, вернулся в родной город.

Минус пять игроков основы – это проблема для Евсеева. Если руководство «Факела» было готово к уходу группы ценных футболистов, то тренер никогда не может подготовиться к этому. В межсезонье нужно лепить команду не с нуля, конечно, но сделав шаг назад. И отнюдь не всегда при таких обстоятельствах получается потом сделать два шага вперёд. Вдобавок, по информации Transfermarkt, завершаются контракты с «Факелом» ещё у двух важных фигур команды – Андрея Менделя и Ильнура Альшина. Значит, и их будущее в «Факеле» под вопросом.