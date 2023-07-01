Таких финалов «Лужники» ещё не видели! Кульминация сезона в Медиалиге. LIVE!

Приветствуем вас, любители футбола, и в первую очередь с приставкой «медиа». Сегодня в Медиалиге большой день: финалы! Три команды по итогам турнира получат право на участие в Кубке России — 2023/2024. Поэтому матч за третье место важен для обеих команд. «Амкалу» принципиально отобраться в Кубок из-за статуса топ-медиаклуба, а «Бей Беги» — для завоевания аудитории. Между прочим, президентами «Бей Беги» являются футболисты «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия.
2DROTS – главный медийный клуб страны прямо сейчас. На их счету уже два титула МФЛ. «Дроты» вышли и в финал третьего сезона. Команда в шаге от третьего трофея. Впереди – «Родина Медиа». Команды уже встречались в прошлом финале. В серии буллиталити тогда победу одержали 2DROTS. Теперь «Родина» получает шанс на реванш. Обе команды уже попали в розыгрыш Кубка России – 2023/2024, но теперь важно забрать главный медиатрофей и солидную денежную сумму.
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