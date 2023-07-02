«Побеждаем — немцы, нет — чёрные и обезьяны». Три причины, почему Германия провалила Евро

Германия на Евро U21 ехала в статусе действующего чемпиона и была одним из фаворитов. На турнире уступили Англии (0:2) и Чехии (1:2), в большинстве сыграли вничью с Израилем (1:1). В итоге сборная заняла последнее место в группе. Почему же Германия так провалилась?

Первая причина — психология

В 1-м туре с Израилем немцы не забили два пенальти и вместо победы довольствовались ничьей. Игроков после этого начали атаковать в соцсетях. Юссуфа Мукоко прокомментировал ситуацию так: «Когда мы побеждаем, нас называют немцами. Когда проигрываем — чёрными и обезьянами. Такие вещи просто неуместны в футболе. Это мерзко».

Юссуфа Мукоко Фото: Sebastian Kahnert/Getty Images

После произошедшего немцы не смогли сконцентрироваться. В матче с Чехией доминировали, но чехи выиграли благодаря стандартам и контратакам. Чтобы выйти в плей-офф, Германии была нужна победа над Англией, но там уже в самом начале англичане забили и владели инициативой.

О проблеме говорили и игроки. Янник Кайтель сказал, что команде не хватало сплочённости, а правый защитник Килиан Фишер признался: немцы не смогли справиться с трудностями.

Вторая причина — неопытный тренер

Видимо, как раз из-за неопытности с психологической проблемой не смог разобраться Антонио Ди Сальво — главный тренер. Он возглавляет сборную с сентября 2021 года. До этого работал ассистентом Штефана Кунца, который был у руля команды пять лет и трижды выходил с ней в финал Евро U21 (взяли два титула), а после ушёл в сборную Турции. Ди Сальво до этого главным тренером не работал.

Штефан Кунц (слева) и Антонио Ди Сальво Фото: TF-Images/Getty Images

Квалификацию команда прошла мощно: одержали девять побед в десяти матчах, один раз проиграли — Польше (0:4). После такого перформанса вряд ли кто-то мог предсказать, что на Евро команда провалится. В отборочной группе даже дважды обыграли Израиль, с которым в финальном турнире возникли проблемы. Но Антонио Ди Сальво увольнять не собираются, после матча с Англией об этом заявили в немецком футбольном союзе.

Штефан Кунц после вылета немцев защищал Ди Сальво от критики и рассказал о других проблемах: «Не хватало игроков, которые злятся, что проиграли. Не хватало также элементарных вещей: должного отношения к игре и готовности бороться как в атаке, так и в обороне. Нужно сделать правильные выводы».

Третья причина — нехватка ключевых футболистов

Малик Тилльман и Лазар Самарджич, которые были важны для тренера во время отбора, сменили спортивное гражданство. Травмы помешали приехать Ансгару Кнауффу, Армелю Белла-Котчапу и Феликсу Нмече. В итоге единственной звездой и лидером команды был Юссуфа Мукоко. С этой ролью форвард не справился, да и сыграл только в 1-м туре, после чего тоже травмировался.

Ансгар Кнауфф Фото: Marvin Ibo Guengoer/Getty Images

К победам Германию U21 в своё время приводили Флориан Вирц и Месут Озил, которые были лидерами в командах образца 2021 и 2009 годов. Сейчас же на поле таковых не нашлось.

Решить проблемы Германии должно новое поколение: сборная U17 недавно победила на соответствующем Евро. Проблемы ведь не только у U21, а ещё и у основной сборной Германии: не вышли из группы на двух ЧМ подряд, а в пяти последних товарищеских матчах уступили трижды (Бельгии – 2:3, Польше – 0:1, Колумбии – 0:2) и раз сыграли вничью (с Украиной – 3:3).