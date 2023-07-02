Такие сборные и выигрывают турниры. Англии остался шаг до финала Евро

Португалия билась до последнего, но так и не смогла ничего сделать.

Молодёжный чемпионат Европы вышел на решающие стадии. Накануне мы узнали двоих полуфиналистов, а 2 июля настал черёд ещё двух матчей. В первом встретились Англия и Португалия.

Первые минуты остались за англичанами. Команда владела явным преимуществом, комбинировала и уже на четвёртой минуте создала убойный момент, но Кёртис Джонс не попал по воротам. Главной фишкой Англии стала скорость: мяч быстро продвигали через фланги (в основном через правый, где носился Нони Мадуэке), а потом переводили его в центр. Португальцы при этом практически не владели мячом и были вынуждены стоять в обороне.

Чтобы проснуться, Португалии понадобилось 12 минут. И сразу выяснилось, что и у этой команды всё в порядке со скоростью. Особенно активен был Педру Нету: вингер преимущественно терзал правый фланг обороны англичан, но не стеснялся смещаться и на другие позиции. Именно у него был лучший момент в первой половине тайма, когда Джеймс Гарнер промахнулся по мячу и вратарю Джеймсу Траффорду пришлось тащить.

Активность Португалии проявлялась ещё и в крайне высоком и агрессивном прессинге. Правда, англичане с ним справлялись: отмороженно выходили вперёд через короткий пас и дриблинг. Такие моменты хорошо характеризовали игру и перекладывались на разницу в атакующих действиях. Пока англичане пытались раскатать до верного, португальцы действовали прямолинейнее, полагаясь на дальние удары и подачи.

После получаса игры преимущество вернулось к англичанам, и на 34-й минуте оно логично материализовалось в гол. Команда всё же смогла нарисовать продуктивный изящный розыгрыш: Морган Гиббс-Уайт открылся в лицевую в штрафной и прострелил, а Энтони Гордон замкнул.

Англия — Португалия — 1:0, матч Евро-2023 U21 Фото: Alex Caparros — UEFA/UEFA via Getty Images

В концовке первого тайма событий было немного, зато второй начался ярко. Португальцы сразу бросились в атаку, но тактика наскока не помогла — явных моментов по-прежнему не хватало. После этого показалось, что англичане вернули контроль над игрой, но около 65-й минуты Португалия заметно прибавила в конкретике.

Активность Португалии наложилась на травму у англичан — пришлось менять Джейкоба Рэмси. Всё, что нужно знать о составе Англии: вместо одного крайне перспективного полузащитника вышел другой в лице Эмиля Смит-Роу.

Португальцы тем временем продолжали давить, пользуясь пассивностью соперника, который, такое ощущение, решил довести дело до минимальной победы. Наконец у Португалии стали получаться опасные подходы через пас низом внутрь штрафной, стали возникать голевые шансы. После одного из ударов мяч даже прилетел в перекладину — в этот момент закрепилось ощущение, что дело идёт к ответному голу.

Но время шло, а гола всё не было. Англичане по-прежнему не хотели атаковать и вжались в свою штрафную, а португальцы, которые явно стали нервничать из-за времени на табло, вновь сбились на навесы. Только эти навесы уже отличались от тех, что были в первом тайме. Здесь уже было куда опаснее и перспективнее, да и Траффорд действовал не очень уверенно.

Но в самой концовке, когда португальцам нужен был спасительный точный удар, силы резко закончились. Вместо опасных забросов появились потери мяча и неточные передачи. Англичане этот момент отлично прочувствовали и стали убивать время, успев даже пару раз подойти к воротам соперника. И додержали до финального свистка.

Эта победа английской молодёжки очень напоминает стиль главной сборной. Плюс такой стратегии — результат. Полуфинал Евро (а вместе с ним и путёвка на Олимпиаду) уже в кармане, и до финала остался всего один шаг. Да и в целом именно такие команды и выигрывают турниры, хотим мы этого или нет. Минус: безумный атакующий потенциал не раскрывается в полной мере, потому что после гола команда начинает играть по счёту. Но разве есть смысл критиковать после победы?