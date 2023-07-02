Историческое решение УЕФА. Тбилиси превратился в столицу европейского футбола

В Тбилиси настоящий футбольный бум. Каждый день матча молодёжной сборной превращается в национальный праздник. А в остальные дни о турнире навязчиво напоминают баннеры, висящие почти на каждой улице города. С доброй половины из них на прохожих смотрит Хвича. На этот Евро он не приехал – отдыхает в Греции после тяжёлого сезона. Но наверняка смотрит все матчи и иногда кусает локти. Потому что это футбольное безумие затянет абсолютного любого человека, который окажется в солнечном Тбилиси в день игры. Не зря в УЕФА отдали турнир Румынии и Грузии.

Всё начинается за пару часов до свистка. Местные бабульки с грузинскими флагами, дудками и всеми видами орехов встречают тебя буквально на выходе из метро «Руставели» – ближайшего к стадиону. И по дороге к арене их встречаешь всё чаще. Даже кулёк семечек купить можно. Почти как у воронежского Центрального стадиона профсоюзов. Шарфов и футболок нет – такое добро только на территории стадиона в официальных уефашных палатках с атрибутикой. Вот только зачем нужны эти футболки, если весь Тбилиси и так ходит в майках с семёрками. Кто-то в бело-красных с одной, а кто-то в голубых с двумя. Более того, они так и ходят на игры, семьями – все в одинаковых футболках: папа и два ребёнка, например.

Грузия — Израиль на молодёжном Евро-2023 Фото: Александр Цуриков, «Чемпионат»

Детей много. Они буквально везде. Даже в толпе фанатов, которая традиционно марширует к арене, я увидел несколько счастливых отцов и сыновей. Всё проходит максимально спокойно и мирно. Болельщиков сопровождает полицейская машина. Улицы не перекрывают, только у прилегающих к стадиону вешают ленточку на середину проезжей части. А контролирует движение транспорта в толпе полицай на смешном мигающем мопеде. Барабан, хлопушки, файеры и даже слэм у центральных ворот – всё повторяется из раза в раз. Пробегающие мимо собаки то и дело подгавкивают в такт барабанщику. А журналисты, фотографы и местное телевидение снимают процесс с неподдельным интересом прямо изнутри.

Что телевизионщики точно пропустили – так это внезапный визит на игру Баджо, Арвеладзе, Бекхэма и Зидана. И пусть это только фамилии на майках пятерых местных товарищей, но не Хвичей же единым. Потому что есть на кого ещё посмотреть в этом составе сборной Грузии. Герой турнира, конечно же, Зурико Давиташвили. Перед стартовой игрой он отбегал полчаса в Шотландии за основную сборную, прилетел в Тбилиси и вышел на замену в победной игре с Португалией следующим вечером уже за молодёжку. Этим поступком он влюбил в себя абсолютно всех. Теперь скандирование «Зурико-Зурико» слышно отчётливее всех кричалок, а на представлении состава диктор делает отдельную паузу для оваций седьмому номеру. А у ларька с мерчем сборной доходило до смешного – парень в футболке Хвичи примерял поверх майку Зурико.

Помните, как на взрослом Евро завирусилось исполнение гимна сборной Италии? Все, кому не лень, писали, что столько страсти футбольный мир давно не видел. Только вот покажите итальянцам, как поёт стадион Бориса Пайчадзе на этом Евро. Здесь полностью отдают себя и дети, и старики, и даже некоторые ребята, совсем не похожие на грузин.

Во время игры я ходил от сектора к сектору, пытаясь поймать вайб ревущей во всю глотку «Сакартвело» толпы. За своих рьяно болели и стюарды, хлопающие в такт барабану с фан-сектора, и даже продавцы пива и хот-догов. Пиво, кстати, на турнире продаётся алкогольное. Стоит достаточно дёшево (в районе 180 рублей на наши деньги), поэтому внушительные очереди у кранов были постоянно. А в середине второго тайма за центральной трибуной раздались несколько залпов салюта. Его было очень хорошо видно изнутри. Но это была преждевременная радость.

Казалось, что в моменте нет ни одного человека, сопереживающего сборной Израиля. Но после финального свистка островок с израильскими флагами всё же появился. Когда в серии пенальти к «точке» подходили гости, стадион гудел так, что натурально дрожал бетон под ногами. Но дважды дрогнули свои. На секунду арена притихла. А затем снова взорвалась, поддерживая Зурико, Сазонова и компанию. И даже Гиорги Гагуа, не реализовавший свою попытку, заслужил персонального скандирования после финального свистка. Ведь это он голом португальцам в первой игре подарил городу и стране сказку, которая длилась целых четыре матча.

Трижды на стадионе Бориса Пайчадзе ставился рекорд посещаемости молодёжных Евро. На матчи с Нидерландами и Израилем пришли почти по 45 000 человек. Матч плей-офф из-за небывалого ажиотажа пришлось даже экстренно переносить с 25-тысячника имени Месхи на главную арену. После заключительной встречи в группе вся толпа неспешно выходила из чаши с песнями и скандированиями. А сегодня люди медленно брели прямо по проезжей части среди машин. Вы же помните, что улицы никто не перекрывал. А кое-кто из фанатов просто бросил авто неподалёку у стадиона – уезжать всё равно придётся сквозь толпу.

Грузия — Израиль на молодёжном Евро-2023 Фото: Александр Цуриков, «Чемпионат»

У метро было всё так же многолюдно, но непривычно тихо. Не было ни кричалок, ни уличных музыкантов. Но чего точно на этом турнире не услышишь – так это бранных слов в адрес игроков. На этом Евро они здорово поработали. В каком ещё июне у целого Тбилиси было четыре больших праздника?