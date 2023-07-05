Кого нужно купить ЦСКА? Помогите клубу определиться с трансферами

Трансферы – самая интересная тема для обсуждения в межсезонье. Усиление ищут абсолютно все команды, в том числе и призёры прошедшего сезона. Давайте вместе поможем руководителям и тренерам клубов РПЛ определиться со слабыми звеньями.

В этом материале речь пойдёт о ЦСКА. К данной секунде армейцы оформили одну сделку: за € 2,3 млн москвичи выкупили у «Интернасьонала» защитника Мойзеса. Покинул клуб Георгий Щенников, выступавший за ЦСКА 15 лет.

Голосуйте за нужные позиции для поиска ЦСКА новичков. А может быть, вы считаете, что у Владимира Федотова и без того идеальный состав, не требующий усиления? Такая опция тоже есть.

В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.