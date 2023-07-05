Кого нужно купить ЦСКА? Помогите клубу определиться с трансферами

Трансферы – самая интересная тема для обсуждения в межсезонье. Усиление ищут абсолютно все команды, в том числе и призёры прошедшего сезона. Давайте вместе поможем руководителям и тренерам клубов РПЛ определиться со слабыми звеньями.
В этом материале речь пойдёт о ЦСКА. К данной секунде армейцы оформили одну сделку: за € 2,3 млн москвичи выкупили у «Интернасьонала» защитника Мойзеса. Покинул клуб Георгий Щенников, выступавший за ЦСКА 15 лет.
Голосуйте за нужные позиции для поиска ЦСКА новичков. А может быть, вы считаете, что у Владимира Федотова и без того идеальный состав, не требующий усиления? Такая опция тоже есть.
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ЦСКА нужен новичок на позицию центрального нападающего
В сезоне-2022/2023 в центре атаки появлялись Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Первый в итоге сместился на фланг, а второй заиграл в основе уже весной. Да, Заболотный полезен в подыгрыше, прессинге, хорошо понимает Чалова, но его главная проблема – результативность. При всех плюсах Антон забил всего три гола в 24 матчах. А главная задача нападающего – поражать чужие ворота. Даже если Владимир Федотов рассматривает Чалова в качестве основного центрального форварда, то ЦСКА необходима ещё одна опция на эту позицию.
ЦСКА нужен новичок на другую позицию
Несмотря на то что ЦСКА – серебряный призёр РПЛ, возможно, вы считаете, что клубу нужно усилить и другие позиции. Например, центрального защитника, которую забетонировали Виллиан Роша, Игорь Дивеев и Мойзес. Или армейцем стоит добавить конкурента инсайдам – Ивану Облякову, Хорхе Карраскалю, Хесусу Медине или Милану Гаичу на правом фланге. Кого бы вы хотели видеть в армейском клубе?
ЦСКА нужен новичок на позицию центрального полузащитника
В прошедшем сезоне основную пару в центре поля образовали чилиец Виктор Мендес и серб Саша Зделар. Футболисты адаптировались в ЦСКА по ходу первого сезона. Да, суперкреативными ни серба, ни чилийца не назвать, но они приносили пользу армейцам в обороне и в переходных фазах. Плюс ко всему у ЦСКА есть Максим Мухин, Константин Кучаев и молодёжь. Но, может, руководству стоит задуматься об усилении центра поля? Найти более креативного игрока (хотя бы в ротацию), который смог бы усилить ЦСКА и добавить вариантов для Владимира Федотова. Нужен армейцам ещё один центральный полузащитник?
ЦСКА нужен новичок на позицию левого полузащитника
В прошедшем сезоне армейцы играли преимущественно по схеме 3-4-3. Чаще всего место на левом фланге занимали Иван Обляков, Бактиёр Зайнутдинов или Хесус Медина. Однако ни одного из игроков нельзя назвать профильным фулбеком. Медина провёл крутой весенний отрезок на этой позиции, но куда больше пользы парагваец приносит в роли инсайда. Обляков также блистает в атакующей роли. Зайнутдинов – универсал, но армейцам всё же стоит рассмотреть основную опцию на левый фланг. Плюс ко всему команду покинул Георгий Щенников, появлявшийся на этой позиции.
ЦСКА не нужны новички – команда полностью укомплектована
ЦСКА в прошедшем сезоне выиграл Кубок России и взял серебро РПЛ. Отличный результат в первый сезон Владимира Федотова. Возможно, клубу ничего не стоит менять, а дать развить тренеру текущий состав? Клуб всё равно не сыграет в еврокубках, поэтому глубины состава (с учётом молодёжи) может хватить на два турнира. А внедрение воспитанников порадует болельщиков, тем более в ситуации, когда найти качественного иностранца становится тяжелее. Также клуб сэкономит средства.
- 5 июля 2023
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