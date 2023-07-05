Англия влетела в финал Евро с двух ног. И даже сомнительный пенальти не пригодился!

Первый финалист молодёжного Евро-2023 известен. В полуфинале встретились сборные с противоположными ожиданиями. Англия — фаворит турнира, Израиль — команда-сенсация, которую никто не ждал на такой стадии.

На первых минутах возникла лёгкая иллюзия интриги. Англичане сразу стали напрягать соперника, но израильтяне пару раз неплохо ответили, из-за чего показалось, что отсиживаться в обороне аутсайдер не собирается.

А на 13-й минуте случился самый неоднозначный момент матча. Вратарь Израиля Томер Царфати недооценил скорость прессинговавшего его нападающего, «обрезался», и англичане создали два голевых шанса подряд: сначала спас защитник, а потом пришлось включаться уже самому голкиперу. Спустя пару секунд Энтони Гордон упал после лёгкого контакта с защитником, и судья указал на «точку». Максимально спорное решение заставило VAR долго изучать момент, но вмешиваться видеоассистенты не решились. К мячу подошёл Морган Гиббс-Уайт — и промахнулся.

Запоротый пенальти, как казалось, мог воодушевить Израиль, но вместо этого ближе к середине тайма в игре установилась стабильная картина в пользу соперника. Англия давила, а израильтяне плотно оборонялись и крайне редко убегали в контратаки. Редко — потому что англичане активно и высоко прессинговали, мешая начинать выходы вперёд. Вдобавок по игре складывалось полное ощущение, что у израильтян банально закончились силы — соперник превосходил их в скорости практически на всех участках поля.

На 42-й минуте логика восторжествовала, и англичане открыли счёт. Коул Палмер сделал идеальную подачу, а Гиббс-Уайт не менее идеально пробил головой в девятку. И заодно исправился за незабитый пенальти.

Концовка тайма получилась максимально странной. Израильтяне решили, что не пропустить за оставшиеся минуты важнее, чем забить, и встали на своей половине поля. А англичане были и не против. В итоге защитник Леви Колвилл буквально ходил с мячом пешком по центральному кругу.

Во втором тайме положение Израиля только усугубилось. Англия, несмотря на уже имевшееся преимущество в счёте, увеличила давление и принялась «душить» соперника. Израильтяне уже не могли атаковать даже изредка — просто потому, что владение мячом окончательно улетучилось. В какой-то момент англичане почувствовали себя настолько уверенно, что стали натурально издеваться, используя ненужные финты и отдавая передачи в последнее мгновение перед потенциальным отбором. Израильтян это ожидаемо выбесило, поэтому фолов стало больше.

На 63-й минуте Англия забила второй. У команды прошёл быстрый розыгрыш мяча через правый полуфланг, Смит-Роу прострелил, а Палмер замкнул на дальней штанге. Гол сразу же отменили из-за офсайда, но вновь включился VAR. Пауза, как и в случае с пенальти, растянулась — на этот раз из-за нарисовки линий. А когда процесс завершился, гол неожиданно для самих футболистов засчитали.

Спорный момент в матче Израиль — Англия на Евро U21 Фото: Кадр из трансляции

Англичанам надоело доминировать лишь к 80-й минуте. И сразу же начались проблемы. Израиль в течение семи минут создал больше моментов, чем за весь матч: сначала был опасный штрафной из-за провала обороны и вынужденного фола Колвилла, затем Траффорду пришлось брать мяч прямо на ленточке, а потом израильский нападающий затянул с ударом и простил соперника.

Но вера в камбэк не могла пройти бесследно. В обороне израильтян образовались огромные дыры, которыми с удовольствием стал пользоваться соперник. Одна из контратак англичан закончилась третьим мячом: Палмер добавил к голу и ассисту ещё один голевой пас, а вышедший на замену Кэмерон Арчер вонзил мяч под перекладину.

Все сказки рано или поздно заканчиваются, и у израильской, учитывая ход игры, сегодня не было шансов на продолжение. А Англия влетела в финал с двух ног и скоро узнает будущего соперника. В решающем матче англичане будут если не явным фаворитом, то как минимум не аутсайдером. Так близко к трофею молодёжка не была давно.