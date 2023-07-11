«При аресте думал: вот идиот, влип из-за гулянок». Драма чемпиона АПЛ в составе «Лестера»

Дэниел Дринкуотер в середине 2010-х считался одним из лучших опорных полузащитников Англии. Вместе с «Лестером» он сенсационно стал чемпионом АПЛ-2015/2016, поиграл в Лиге чемпионов, а затем перебрался в «Челси». Но переход в топ-клуб сломал карьеру Дринкуотера. Вы что-нибудь слышали о Дэнни в последние годы? Вряд ли, что неудивительно. Полузащитник уже пропустил один сезон, оставшись без команды. Что же произошло с ним?

Летом 2017 года англичанина приобрёл «Челси». Дринкуотер был счастлив перебраться в топ-клуб: «Я рад быть игроком «Челси» и не могу дождаться начала работы. Чтобы оказаться здесь, пришлось пройти длинное приключение, но я очень счастлив и с нетерпением жду возможности помочь клубу выиграть больше трофеев. «Челси» — лучшее место для этого. Никогда не испытывал такие эмоции. Были разочарование, восторг, волнение. Я благодарен всем за этот трансфер. В «Лестере» всё было хорошо, но после победы в Премьер-лиге я чувствовал, что хочу выиграть ещё больше трофеев».

Однако совсем скоро стало понятно, что переход не оправдывает себя. Сначала он травмировал голеностоп на тренировке, поэтому дебют в «Челси» состоялся только в конце октября. Затем Дэнни отказался от вызова в сборную Англии, чем вызвал шквал критики. А в «Челси» Дринкуотер так и не заслужил доверие тренера Антонио Конте, проведя всего 22 матча во всех турнирах в сезоне. Плюс ко всему Гарет Саутгейт не вызвал Дэнни на ЧМ-2018.

Дэнни Дринкуотер Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Следующий сезон для Дринкуотера сложился ещё хуже. Маурицио Сарри в упор не видел полузащитника в основе. На скамейке запасных Дэниел заскучал и перенаправил энергию в ненужное русло. В апреле 2019-го Дринкуотера заметили с двумя девушками в клубе. В этом не было ничего противозаконного, но позже, возвращаясь с одной из вечеринок, Дэниел сел пьяным за руль. В результате он попал в ДТП, не справившись с управлением и врезавшись в другой автомобиль. Никто серьёзно не пострадал, но Дринкуотера всё равно арестовали. Позже суд установил, что у игрока «Челси» в момент аварии доза алкоголя в крови превышала норму в 2,5 раза. Его приговорили к 70 часам общественных работ, а также лишили прав на 1 год и 8 месяцев.

«Я холост, жил в центре Лондона. Так что со мной случалось то, что происходит со многими парнями: я ходил в бар, чтобы развлечься и немного выпить. Но это ничего не дало. Помню, как после аварии сидел в камере. В голове крутились мысли: «Идиот, ты попал в аварию из-за ночных гулянок». На меня тогда будто свалилась тонна кирпичей. И я понял – надо привести себя в порядок. Нет, это не было клинической депрессией, но чувствовал себя я не очень. К счастью, поговорил с нужными людьми. Это помогает, когда у вас куча психологических проблем», — рассказывал Дринкуотер о том периоде в интервью SportBible.

Дэниел Дринкуотер Фото: Из личного архива Дринкуотера

Перед сезоном-2019/2020 «Челси» возглавил Фрэнк Лэмпард. Однако новый тренер не дал шанса Дэнни. Игрока отправили в аренду в «Бёрнли». За весь сезон он провёл всего две встречи. Период в «Бёрнли» также запомнился только скандалом. Отмечая день рождения друга в одном из баров Манчестера, Дринкуотер начал приставать к девушке футболиста «Сканторп Юнайтед» Кгоси Нтле. Игрок просил Дэнни успокоиться, но тот продолжал ухаживания. Началась драка, и охранники выгнали обоих спортсменов.

Уже на улице на Дринкуотера накинулись шесть мужчин. Они избили его, в результате чего футболист получил ушибы рук, ног, гематому под глазом, порез на щеке, а также повредил связки голеностопа. Сам Дэнни практически не помнил подробностей ночи, так как был слишком пьян. Больше он за «Бёрнли» не сыграл. Его забрала «Астон Вилла», но и там Дринкуотер особо не впечатлил. Запомнился только тем, что на тренировке ударил головой партнёра по команде Хоту.

Дэниел Дринкуотер Фото: Газета The Sun

«Челси» мечтал избавиться от Дэниела, но не мог найти ему новый клуб. Приходилось отправлять игрока по арендам. Зимой 2021 года Дринкуотера приютила турецкая «Касымпаша». Но и там у англичанина не задалось: всего 11 матчей + травма. На следующий сезон новая аренда – в «Рединг». В Чемпионшипе Дэнни играл чаще. 34 матча за сезон в команде с экс-форвардом «Ливерпуля» Энди Кэрроллом. Но заключать полноценное соглашение с Дринкуотером «Рединг» не стал. А контракт с «Челси» закончился. Дэнни остался свободным агентом. «Челси» предлагал ему роль тренера: «Мне было 32 года, я помню, как говорили, что я невероятно хорош в общении с молодыми игроками, поэтому «Челси» предложил должность тренера. Они так обращались со мной несколько лет, а потом предоставили работу? Я думал, что это была какая-то компенсация», — отмечал Дринкуотер.

Дэниел Дринкуотер экс-полузащитник «Челси» «После первого года в «Челси» я сразу понял, к чему всё идёт. Честно говоря, вопрос об ожиданиях от меня, учитывая сумму трансфера, никогда не приходил мне в голову. Ты смеёшься об этом с партнёрами, а через неделю все забывают об этом. Ты просто надеешься, что поможешь клубу. Я присоединился к «Челси» и хотел влюбиться в это место. Когда я подписал контракт, то уже спустя месяц купил дом. Я собирался перевезти в Лондон семью, своих собак. Но уже по ходу первого сезона подумал, что всё идёт не так».

Перед стартом сезона-2022/2023 никто не забрал полузащитника к себе. Так Дринкуотер вычеркнул год карьеры, хотя и не объявлял о её завершении. От трансфера в «Челси» за € 38 млн Дэнни прошёл путь до игнора со стороны клубов низших дивизионов.

«Футбол подарил мне несколько совершенно замечательных лет. Да, я пережил и дерьмовые времена, но хорошие годы перевешивают плохие. Я смог купить маме и папе дом мечты. Я смог позаботиться о своей семье, так что я не буду говорить, что футбол — это дерьмо. Это моя детская мечта. Последние три года были самыми тяжёлыми в футболе, но я не собираюсь жаловаться», — заявил Дринкуотер. Несмотря ни на что, он не собирается завершать карьеру. Но увидим ли мы его в АПЛ?