Три игрока «Лестера» стали чемпионами и вылетели из АПЛ. А как сложились судьбы остальных?

Семь лет назад «Лестер» стал чемпионом Премьер-лиги, а в этом году команда свалилась в Чемпионшип. При этом три игрока испытали и чемпионскую радость, и горечь вылета: Джейми Варди, Даниэль Амарти и Марк Олбрайтон всё это время были в команде. Истории остальных игроков не менее интересны: кто-то скакал по арендам, кто-то провалил свою карьеру сразу после того, как стал чемпионом, а кто-то ещё набрал трофеев.

Клаудио Раньери

Тогда Сейчас

Сейчас: «Кальяри»

После завоёванного чемпионства клуб продлил контракт с Раньери до 2020 года, но отработать весь этот срок у него не вышло – итальянца уволили спустя полгода после подписания нового соглашения. Причина — результаты: «Лестер» с начала сезона падал в таблице, достигнув в итоге зоны вылета. При этом в Лиге чемпионов всё шло неплохо – команда вышла в плей-офф, заняв первое место в группе с «Порту», «Копенгагеном» и «Брюгге». Раньери успел поработать только в первом матче 1/8 финала, а после его сразу уволили. Ходили слухи, что у тренера проблемы в коммуникации с игроками, выросшие в конфликты, но эту информацию опровергали и сами футболисты, и члены тренерского штаба.

Увольнение Раньери спровоцировало бурю негодования в футбольной среде: другие тренеры за него заступались, считая отставку Клаудио несправедливой, а Юрген Клопп даже сравнил произошедшее с Brexit. Так или иначе, Раньери потерял работу, несмотря на чемпионский успех. Правда, долго без дела он не сидел – уже в июне приступил к работе в «Нанте». Спустя год его на сезон взял «Фулхэм», дальше был короткий период в «Роме», два сезона в «Сампдории», пара месяцев в «Уотфорде», откуда его быстро уволили, потому что команда набрала всего семь очков за 13 матчей. Почти год Раньери сидел без работы, и вот в декабре прошлого года его позвали в «Кальяри». Сейчас клуб идёт на пятом месте в Серии В.

Каспер Шмейхель

Тогда Сейчас

Сейчас: «Ницца»

Вратарь ушёл из «Лестера» прошлым летом, и расставание получилось не самым приятным: Шмейхель ждал, что с ним продлят контракт, который у него заканчивался в этом году, а клуб не торопился что-либо предлагать. В итоге голкипер дал согласие на переход в «Ниццу» – и подписал контракт на три года. От этого трансфера больше всего потерял «Лестер», который не только лишился опытного вратаря, но и лидера в раздевалке. Шмейхель же в этом сезоне провёл 34 матча за «Ниццу» и пропустил 32 мяча.

Дэнни Симпсон

Тогда Сейчас

Сейчас: нигде, появляется на ТВ

В сентябре 2016-го «Лестер» продлил контракт с Симпсоном на три года, и футболист отыграл за клуб весь этот срок. После он ушёл в «Хаддерсфилд Таун», который тогда выступал в Чемпионшипе, но задержался там всего на сезон. После этого он полгода сидел без работы, пока в марте 2021-го не присоединился к «Бристолю» – клуб в итоге предложил ему контракт ещё на год. После этого Симпсон нигде не играл, а лишь появлялся на телевидении в качестве эксперта и тренировался самостоятельно. По его словам, этот период психологически даётся ему непросто – он даже позвонил в «Лестер» и попросил взять его на тренировки с молодёжью, чтобы не уходить далеко от профессионального футбола. Осознав, насколько тяжело приходится футболистам без клуба, Симпсон обратился к Премьер-лиге с предложением организовать центр для игроков без контракта, с официально организованными тренировочными объектами.

«Они считают, что это действительно хорошая идея, – говорил он в декабре. – Им понравилась мысль, что должна быть спортивная академия или площадка, где игроки без клуба всех возрастов могут тренироваться, так как у них будет возможность собраться вместе и поддерживать форму. И когда к ним обратится клуб, они смогут сказать, что занимались в официальном тренировочном лагере, и этому будут доказательства».

Кристиан Фукс

Тогда Сейчас

Сейчас: завершил карьеру

«Лестер» продлил контракт с Фуксом после чемпионства: ему предложили соглашение на три года, но в 2019-м он продлился ещё на сезон, а потом ещё на один. В 2021-м Фукс уехал в МЛС выступать за «Шарлотт», а в январе этого года объявил о завершении своей 19-летней карьеры.

Уэс Морган

Тогда Сейчас

Сейчас: завершил карьеру

Морган не пропустил ни минуты в чемпионском сезоне, поэтому его нахождение в команде и дальше было очень важно. Он помог «Лестеру» выйти в четвертьфинал ЛЧ в 2017-м, завоевал с командой Кубок Англии в 2021-м, а после принял решение завершить карьеру.

Роберт Хут

Тогда Сейчас

Сейчас: менеджер по арендам «Лестера»

После чемпионского сезона Хут поиграл ещё год, а потом пропустил весь сезон-2017/2018 из-за травм. Летом 2018-го он решил уйти из «Лестера» и уехал в Германию учиться на спортивного менеджера. В ноябре прошлого года Роберт вернулся в Лестер, но уже в новом статусе – менеджера по арендам. Рождерс рассказывал, что выбор в пользу Хута был сделан по двум причинам: когда-то он приехал в Англию молодым парнем, поэтому у него есть личный опыт адаптации в другой стране, и второй момент – Хут знает клуб изнутри, потому что провёл в нём три года.

Н’Голо Канте

Тогда Сейчас

Сейчас: «Челси»

Канте был одним из важнейших игроков той чемпионской команды, хотя для него это был первый сезон в клубе. Он же стал последним – летом 2016-го полузащитника забрал «Челси», и Канте признался, что у него сбылась мечта: «Возможность поработать с Антонио Конте и одними из лучших футболистов в мире была слишком хорошей, чтобы отказаться от неё». В первом же сезоне в Лондоне он снова стал чемпионом, и этот трофей оказался лишь началом его истории с «Челси»: потом были и Кубок Англии в сезоне-2017/2018, и Лига Европы, и Лига чемпионов, и Суперкубок УЕФА, и клубный чемпионат мира. Сейчас его контракт заканчивается, так что его будущее в «Челси» пока остаётся неясным.

Дэниел Дринкуотер

Тогда Сейчас

Сейчас: нигде

Дринкуотер помог «Лестеру» сначала выйти в Премьер-лигу, а потом выиграть её, поэтому летом 2016-го с ним продлили контракт сразу на пять лет. Но уже через год его забрал к себе «Челси»: игрок сам подал запрос на трансфер в последний день трансферного окна, чтобы «Лестер» его отпустил.

Воссоединение с Канте выглядело интересной перспективой, но в первый же месяц Дринкуотер получил мышечную травму, что смазало весь сезон. Потом ушёл Конте, который видел его в связке с Канте, и пришёл Сарри – итальянец сразу же заявил: Дринкуотер не вписывается в его систему. Дэниел засел в глубоком запасе без каких-либо надежд, вдобавок его лишили прав за пьяное вождение – тот период его жизни точно нельзя назвать счастливым. Летом 2019-го его отправили в полугодичную аренду в «Бёрнли», но через пару дней после дебюта он подрался около ночного клуба и получил травму лодыжки. За команду Дринкуотер так больше и не сыграл, хотя ожидалось, что восстановление займёт всего месяц. По возвращении в «Челси» Дринкуотер был сразу же отправлен в «Астон Виллу», но и там не сложилось: спустя два месяца его выгнали из команды после драки с одноклубником Хотой на тренировке.

После возвращения в «Челси» клуб даже не включил его в заявку на новый сезон, поэтому Дринкуотер тренировался с командой U23 и даже вышел в составе в парочке матчей. Но даже там не обошлось без неприятностей: в одной из игр он грубо снёс 16-летнего футболиста «Тоттенхэма». В январе 2021-го его отправили в аренду в Турцию, потом был ещё сезон в «Рединге». Когда контракт с «Челси» закончился, Дринкуотер ушёл в никуда – расстроенный, злой и обиженный.

«Я злюсь из-за того, как всё прошло и как со мной обращались, – сказал он в интервью The Telegraph о времени в «Челси». – Но не сильно. Это было давно. Считаю ли, что потратил впустую пять лучших лет своей карьеры? Да, ощущение такое: «Что, ты выбросил эти пять лет?» Если бы остался в «Лестере», если бы не получил травму и если бы клуб относился ко мне по-другому. Много «если».

Рияд Марез

Тогда Сейчас

Сейчас: «Манчестер Сити»

Важнейший игрок чемпионского «Лестера» после победного сезона продлил контракт с клубом на четыре года, но спустя два сезона Мареза забрал к себе «Сити». Сделка получилась мощной: за алжирца заплатили £ 60 млн, что на тот момент было рекордной суммой для обеих сторон и сделало Рияда самым дорогим африканским игроком в истории. Марез ещё четыре раза стал чемпионом Англии, трижды выиграл Кубок лиги, взял Кубок и Суперкубок Англии, а сейчас сыграет в финале Лиги чемпионов. В июле прошлого года он продлил контракт с «Сити» ещё на три года, так что вполне вероятно, что полка с его трофеями ещё пополнится.

Синдзи Окадзаки

Тогда Сейчас

Сейчас: «Сент-Трюйден»

Японец покинул «Лестер» в 2019-м в статусе свободного агента и заключил годичный контракт с «Малагой». Но за испанскую команду он так и не сыграл: пришлось уйти, потому что клуб превысил свой зарплатный бюджет и не смог зарегистрировать футболиста. Новый вариант нашёлся быстро – Окадзаки подписала «Уэска» из Сегунды. За сезон он забил 12 мячей и помог клубу выйти в Ла Лигу, поэтому с ним продлили контракт ещё на год. После этого был сезон в «Картахене» (снова в Сегунде), а с лета прошлого года японец выступает за бельгийский «Сент-Трюйден».

Леонардо Уллоа

Тогда Сейчас

Сейчас: завершил карьеру

В сезоне после чемпионства Уллоа потерял место в составе и зимой попросил о трансфере – к нему проявляли интерес «Сандерленд» и «Алавес». Но «Лестер» отказался, и тогда Уллоа обратился к фанатам: «Я пишу это со всем уважением к болельщикам «Лестера». Чувствую, что Раньери предал меня, а клуб – унизил. Я больше не буду за них играть». Потом уволили Раньери, и Уллоа снова начали привлекать к играм, но в начале 2018-го он всё же уехал в аренду на полгода в «Брайтон». Сразу после этого отправился в Мексику на сезон, поиграл немного в «Райо Вальекано» и закончил.

Энди Кинг

Тогда Сейчас

Сейчас: «Бристоль»

Ещё одно продление «Лестера» после чемпионства: Кинг подписал летом 2016-го четырёхлетний контракт, правда, с зимы 2018-го он катался по арендам. «Суонси», «Дерби Каунти», «Рейнджерс» и «Хаддерсфилд Таун» – и везде по полгода. Когда срок контракта с «Лестером» истёк, перешёл в бельгийский «АХ Лёвен» – снова на шесть месяцев. Летом 2021-го Кинг подписал контракт с «Бристолем», где до сих пор и находится, но уже в статусе играющего тренера.

Кто остался из чемпионского «Лестера»

Джейми Варди

Джейми Варди Фото: Michael Regan/Getty Images

После чемпионства Варди забил за «Лестер» 107 мячей. Но в этом сезоне у него не ладится: в апреле он забил впервые с октября – безголевая серия длилась 19 матчей. Хотя этот гол позволил ему выйти на третье место среди всех бомбардиров АПЛ в истории.

Контракт Варди с «Лестером» действует до 2024 года.

Даниэль Амарти

Даниэль Амарти Фото: Alex Pantling/Getty Images

Амарти всё это время был ключевым игроком «Лестера», поэтому в 2018-м с ним подписали новый контракт. Но этим летом он заканчивается, разговоры о его продлении ходили, но никакой конкретики не было до сих пор. Так что, вероятнее всего, защитник совсем скоро покинет «Лестер».

Марк Олбрайтон

Марк Олбрайтон Фото: Alex Pantling/Getty Images

Последние полгода он провёл в аренде в «Вест Бромвиче», но летом вернётся – его контракт с «Лестером» действует до 2024 года.