Фанаты избили бразильскую звезду. «Спартаку» повезло, что его трансфер в Россию сорвался

В бразильском футболе – грандиозный скандал! Фанаты избили победителя Олимпиады-2016, одного из героев, принёсших стране первый значимый трофей после позора на домашнем ЧМ-2014. Звезду, за которую «Спартак» и «Зенит» несколько лет назад готовы были заплатить солидные деньги.

Пострадавший в этой истории – форвард «Коринтианса» Луан. Виновники – фанаты клуба из Сан-Паулу. Инцидент случился утром 4 июля. Как сообщил ESPN, Луан и ещё 10 человек, включая женщин, разместились одной компанией в мотеле. Гости сняли лучший номер гостиницы с бассейном и бильярдом стоимостью в 1750 бразильских реалов (около € 330) в сутки. Футболист расслаблялся, но потом его напрягли нежданные визитёры.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. В распоряжении сотрудников правоохранительных органов есть видео с камер наблюдения. Судя по имеющимся записям, Луана вытащили из номера и несколько раз ударили по лицу. Преступников было четверо, а ещё пара человек находились у ворот мотеля. Нападавшие заявили, что они члены фанатской группировки Gaviões da Fiel. Одного из них опознали – это руководитель группировки Данило Оливейра. Избивая Луана, фанаты кричали: «Убирайся из «Коринтианса»! Нужно уважать клуб. Ты свалишь отсюда, трус!»

«Коринтианс» уже выступил с официальным заявлением. Клуб раскритиковал фанатов и осудил нетерпимость и агрессию, свойственные современному бразильскому футболу. Луану пообещали оказать всю необходимую помощь.

Луан в «Коринтиансе» – с января 2020-го. Тогда клуб из Сан-Паулу выкупил 50% прав на него у «Гремио» за € 5 млн. Не самые большие деньги, учитывая суммы, которые предлагали за форварда до этого. Но за последний сезон Луан провёл в чемпионате Бразилии всего восемь матчей, да и те на правах аренды в «Сантосе». За «Коринтианс» не играл с февраля 2022-го, а с ноября прошлого года вообще не выходит на поле.

При этом у Луана одна из самых высоких зарплат в клубе – 800 тыс. реалов в месяц (около € 150 тыс.). Контракт подписан до 2024 года. Руководство «Коринтианса» хотело бы расторгнуть соглашение с форвардом, вот только придётся платить компенсацию за полгода, а средств для этого сейчас нет. Вдобавок клуб должен Луану денег за имиджевые права. Нельзя исключать, что кто-то из боссов попросил фанатов жёстко поговорить с отказывающимся идти навстречу игроком. Тренер Вандерлей Лушембурго не использует Луана, поскольку этого, по его словам, не хотят болельщики. Хотя турнирное положение вынуждает коуча ценить каждого имеющегося в составе умелого футболиста, ведь «Коринтианс» занимает лишь 16-е место.

Мог ли предположить Луан такой финал карьеры к 30 годам, когда праздновал золото Олимпиады-2016 вместе с партнёрами по команде – Неймаром, Габриэлом Жезусом, Габиголом, Маркиньосом, Дугласом Сантосом и остальными? На том турнире форвард забил три мяча и сделал три голевые передачи. После чего дебютировал в первой сборной Бразилии (за неё сыграл два матча) и выиграл с «Гремио» Кубок Либертадорес (аналог Лиги чемпионов), забив в финале. Получил звание лучшего игрока года в Южной Америке. Тогда Луан достиг пика трансферной стоимости в карьере – Transfermarkt оценивал его в € 20 млн. Переговоры по его покупке вёл «Ливерпуль», интересовались и другие топ-клубы.

Луан и Неймар Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

Наверное, все болельщики «Спартака» помнят эту замечательную трансферную историю: как представители клуба полетели в Бразилию за Луаном, а вместо него привезли в Москву Педро Рошу. Бывший владелец красно-белых Леонид Федун признавался, что сделка могла обойтись ему в € 30 млн. Агент Марко Трабукки рассказывал в интервью для «Матч ТВ»:

«Двух футболистов «Гремио», которых просил Массимо Каррера, купить оказалось невозможно. Луан был слишком дорогим, против Эвертона выступил Сергей Родионов (генеральный директор клуба. – Прим. «Чемпионата»). Сказал, он ему не нравится. Жорже Машаду – агент, давно работающий со «Спартаком», предложил Дмитрию Попову (спортивному директору) вместо Луана и Эвертона Рошу. В скором времени состоялось подписание контракта… Когда Каррера узнал от Федуна, какая сумма была потрачена на бразильца, расстроился».

Самого Луана, по слухам, отговаривал ехать в «Спартак» Неймар. Друзья по олимпийской сборной советовали форварду дождаться трансфера в топ-клуб. Но уехать в Европу не получилось, а год спустя и переговоры «Гремио» с «Зенитом», которые крутились вокруг суммы в € 20 млн, закончились безрезультатно.

Карьеру Луана сломали хроническая травма стопы (подошвенный фасциит) и не самый профессиональный образ жизни. Периодически боли обострялись, поэтому форварду давали паузу, но в его случае требовалось консервативное лечение, а не операция. До перехода в «Коринтианс» Луан продолжал мечтать о топ-лиге Европы, а подписав солидный контракт с клубом из Сан-Паулу, кажется, просто потерял мотивацию.