Кого нужно купить «Зениту»? Помогите клубу определиться с приоритетным трансфером

Самая популярная тема межсезонья – трансферы футболистов. Новички, как правило, нужны всем командам: и обладающим «двумя составами» чемпионам, и скромным дебютантам-аутсайдерам. Давайте все вместе поможем руководителям и тренерам клубов РПЛ определиться со слабыми звеньями.
В этом материале речь пойдёт о «Зените». Петербургский клуб в летнее окно уже подписал трёх игроков – голкипера Никиту Гойло из «Пари НН», а также полузащитников Александра Коваленко из «Крыльев Советов» и Ду Кейроса из «Коринтианса». Потеря у сине-бело-голубых пока одна: хавбек Далер Кузяев, получив статус свободного агента по истечении контракта, стал искать новую команду в Европе.
Голосуйте за нужные позиции для поиска «Зенитом» новичков. А может, вы считаете, что у Сергея Семака и без того идеальный состав, не требующий усиления? Такая опция тоже есть.
В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Зениту» нужен новичок на позицию центрфорварда
Болельщики «Зенита» вынуждены с ностальгией вспоминать связку центрфорвардов Сердар Азмун – Артём Дзюба, каждый из которых забивал около 15-20 мячей за чемпионат. Нынешний основной нападающий команды Матео Кассьерра завершил прошлый сезон всего с двумя голами, причём один из них был, по сути, автоголом соперника. Конкурент колумбийца Иван Сергеев положил 10 мячей, но он чаще отличался после выхода на замену, действуя против уставших защитников. Играя с первых минут, российский форвард не был столь результативен. Других нападающих в заявке сине-бело-голубых нет, если не искать бриллианты в фарм-клубе или молодёжной команде. Не пора ли «Зениту» выйти на рынок за бомбардиром вроде Азмуна, которого, по слухам, хотели вернуть в зимнее окно?
«Зениту» нужен новичок на позицию центрального защитника
После продажи Деяна Ловрена в «Лион» основной парой центральных защитников у «Зенита» стала бразильская связка Родригао – Роберт Ренан. Однако молодой центрбек, перешедший в зимнее окно из «Коринтианса», при всём своём таланте пока совершает много ошибок. Вызов в сборную стал для Ренана скорее авансом, нежели наградой за выступления в «Зените». Запасные Дмитрий Чистяков и Нуралы Алип – тоже отнюдь не топы по меркам нашего чемпионата. Россиянина вообще чуть не выставили на трансфер после ошибок в матче с «Ахматом», когда команда Семака потерпела первое поражение в сезоне РПЛ. Возможно, ещё один центрбек уровня Ловрена сине-бело-голубым не помешает. Появлялась информация об интересе петербургского клуба к защитнику сборной Венгрии и «Фенербахче» Аттиле Салаи.
«Зениту» новички не нужны – команда полностью укомплектована
Существует мнение, что у «Зенита» два сильных и приблизительно равных по уровню состава, а команда, собранная из 11 запасных сине-бело-голубых, тоже могла бы побороться за титул чемпиона России. Такая точка зрения кажется спорной, но если вы с ней согласны, то голосуйте за вариант «новички не нужны». Данная опция подойдёт и для тех болельщиков, которые хотят, чтобы «слабые» позиции петербургский клуб закрывал за счёт внедрения в основу молодых воспитанников «Зенита», а не трансферов легионеров или футболистов из других клубов РПЛ. Это более сложная и рискованная работа для тренера, отвечающего за результат головой. Разумеется, Семаку проще гарантировать победы, когда у него под рукой опытные игроки.
«Зениту» нужен новичок на позицию вратаря
У «Зенита» по ходу нового сезона может возникнуть вратарская проблема. Первому номеру команды Михаилу Кержакову уже 36 лет. В завершившемся чемпионате по игре к нему вопросов не было, но возраст солидный даже для голкипера. Молодой Даниил Одоевский в прошлом сезоне не воспользовался своим шансом, а Александр Васютин всё же пока воспринимается как запасной. Чего ждать от вернувшегося в «Зенит» Гойло, который и в «Пари НН» не имел твёрдого места в основе, пока непонятно. В Санкт-Петербурге давно мечтают о Матвее Сафонове из «Краснодара», приписывали чемпионам России интерес и к другим вратарям, например, к Ивану Ломаеву из «Крыльев Советов». Может, сине-бело-голубым, действительно, стоит взять сильного первого номера, а одного-двух запасных отдать в аренду или продать?
«Зениту» нужен новичок на другую позицию
Возможно, вы не согласны с нашим выбором проблемных мест «Зенита» и считаете, что клуб должен подписать новичков на другие позиции. Тогда голосуйте за этот вариант и пишите свои мысли в комментариях! Фланговым защитникам Дугласу Сантосу и Вячеславу Караваеву нужны более сильные конкуренты, нежели Данил Круговой, Арсен Адамов и Алексей Сутормин? Фланговым полузащитникам Малкому и Андрею Мостовому – сменщики более высокого класса, чем Густаво Мантуан и Зелимхан Бакаев? На замену центрхавам Вильмару Барриосу, Венделу и Клаудиньо на случай отъезда кого-то из этих легионеров нужно взять игроков покласснее, чем Ду Кейрос, Александр Коваленко и Александр Ерохин? Расскажите, кого бы вы хотели видеть в топ-клубе РПЛ.
- 4 июля 2023
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