Кого нужно купить «Зениту»? Помогите клубу определиться с приоритетным трансфером

Самая популярная тема межсезонья – трансферы футболистов. Новички, как правило, нужны всем командам: и обладающим «двумя составами» чемпионам, и скромным дебютантам-аутсайдерам. Давайте все вместе поможем руководителям и тренерам клубов РПЛ определиться со слабыми звеньями.

В этом материале речь пойдёт о «Зените». Петербургский клуб в летнее окно уже подписал трёх игроков – голкипера Никиту Гойло из «Пари НН», а также полузащитников Александра Коваленко из «Крыльев Советов» и Ду Кейроса из «Коринтианса». Потеря у сине-бело-голубых пока одна: хавбек Далер Кузяев, получив статус свободного агента по истечении контракта, стал искать новую команду в Европе.

Голосуйте за нужные позиции для поиска «Зенитом» новичков. А может, вы считаете, что у Сергея Семака и без того идеальный состав, не требующий усиления? Такая опция тоже есть.

В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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