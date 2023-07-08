Это поколение сборной Испании реально золотое. Уже взяли два Евро и претендуют на третий!

Главный футбольный турнир лета подходит к концу. В финал молодёжного первенства континента вышли достойнейшие — изначальные фавориты. Этот материал про «Фурия Роха» — команду с золотым поколением, которое может взять Евро во всех трёх категориях: U17, U19 и U21.

U21 ЧЕ-2023. Финал U21 ЧЕ-2023. Финал 08 июля 2023, суббота. 19:00 МСК Англия U21 Не начался Испания U21 Кто победит в основное время? П1 X П2

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Они уже обыгрывали Англию в финале Евро: 2017 год, турнир в Хорватии среди команд до 17 лет, 2:2 в основное время и сокрушительные 4:1 по пенальти. Испания билась до конца и отыгралась на 86-й минуте, когда в штрафную на угловой, казалось, ещё рано, прибежал голкипер.

В том матче за Испанию сыграли подающие надежды Антонио Бланко, Серхио Гомес, Хуан Миранда, Абель Руис. Все они с большой долей вероятности выйдут в старте и на сегодняшний финал, среди команд до 21 года. Это костяк и главные действующие лица поколения, которые после Хорватии выиграли Евро и в Ереване, уже среди сборных до 19 лет. Тогда же к ним присоединился Арнау Тенас — ныне основной голкипер.

Ещё одна важнейшая деталь — тренер. Санти Дения выступал за «Атлетико» и в 1995-м выигрывал чемпионат Испании. Последние 13 лет он тренирует молодёжные сборные: от U16 до недавнего повышения в U21. И именно Санти Дения привёл это золотое поколение к победам на Евро U17 и Евро U19. Сегодня, помимо потенциального «хет-трика», на кону звание самой титулованной сборной в истории турнира: сейчас у Италии и Испании по пять трофеев.

Команды Дении перенимают лучшие национальные традиции: тотальный контроль мяча, давление, искусные передачи и комбинации на чужой половине. Тики-така, подстроенная под нынешнее время универсальности и прессинга.

Санти Дения главный тренер сборной Испании до 21 года «Мы являемся отражением в федерации того, как ведётся работа в клубах, в молодёжных академиях. Уровень испанской тренерской работы — лучший в мире, и я, конечно, говорю это не про себя. Я стараюсь использовать работу испанских тренеров».

Почти идеальная атакующая система

Испания U21 действует по схеме 4-2-3-1, где определяющую роль играют взрывные фланги. Справа — маленький и скоростной вингер Родри, сменщик Фекира в «Бетисе». Слева — универсальность: Хуан Миранда и Серхио Гомес — оба левые защитники с уклоном в атаку. Миранда часто берёт мяч и максимально тащит вперёд, затем следует или проникающий пас вперёд с фланга в центр, или прострел в штрафную, — когда дали дойти до лицевой. У Гомеса функционал пошире: хорошее видение поля, больше ловкости и мобильности. Комбинирует у штрафной с партнёрами, больше дирижирует игрой, при необходимости переводит на другой фланг. Лучший бомбардир и второй ассистент турнира. Берёт пример с более известных соотечественников.

Серхио Гомес Фото: Vasile Mihai-Antonio/Getty Images

На позиции форварда — оттянутый нападающий Абель Руис. Если его не накрыть, как это сделала Украина в полуфинале, можно сильно пожалеть. Абель — дополнительная опция при розыгрыше мяча и ключевой игрок в завершении. Смещается и во фланги, и в глубину. Невероятно креативен: отдать пяткой, пропустить мяч, элегантно сыграть корпусом и на движении убрать оппонента — для него в порядке вещей. В полуфинале даже пытался отдать рабоной в штрафной: неудачно, но после отскока забили! Именно поэтому оставлять его даже на полсекунды опасно. Он тоже лучший бомбардир, и это при том, что немало моментов упустил. Финал Евро для Абеля — рекорд: станет игроком с наибольшим количеством игр в молодёжных командах Испании, обогнав Деулофеу.

Абель Руис Фото: Sebastian Frej/Getty Images

В опорной зоне — «плавающий» Алекс Баэна, а рядом — фиксированный Антонио Бланко. Баэна двигается по всему полю, даёт динамику и движение. Антонио — страхует: останавливает контратаки, отбирает, перехватывает, играет на сохранение мяча, мало обостряет. Сила Алекса Баэны — в подключении к атакам вторым темпом — это часто застаёт врасплох: например, Румынии забил так. Возможно, Швейцария справилась с ними лучше всех, когда оборонялась низким блоком и ничего не позволяла создать в центре.

Антонио Бланко хорош в перехватах и единоборствах, поперечных передачах. Маленькая деталь, которая это особенно подчёркивает — внешняя сторона стопы. Владеет идеально! Этот навык не только расширяет диапазон ситуаций, когда можно отдать пас, но и позволяет быстрее добраться до мяча — не нужно подстраиваться под «щёчку» — отдаст пас и так. Антонио оказывается на полсекунды быстрее.

Антонио Бланко Фото: Sam Barnes/Getty Images

Такой команде тяжело противостоять. Возможно, единственное слабое место — позиция правого защитника: Виктор Гомес хорошо подключается к атакам, но слаб в обороне. Михаил Мудрик не даст соврать: создавал моменты один за другим с фланга до тех пор, пока Санти Дении не пришлось менять Серхио Гомеса и Родри флангами. «Возможно, стоило это сделать раньше», — так тренер комментировал перестановку после матча. Видимо, Дения ещё перед турниром сделал основную ставку на Арнау Мартинеса, но тот сыграл слабо в 1-м туре и с тех пор не появлялся в старте.

А что по трансферам?

Да, по идее, такую команду просто обязаны разобрать! Если бы не одно «но»: уже. Уже почти всю разобрали. Серхио Гомеса «Ман Сити» купил зимой и, похоже, летом отправит в аренду: журналист RMC Sport пишет об интересе «Бёрнли». Антонио Бланко — воспитанник «Реала» и до сих пор ему принадлежит. По сообщениям испанского издания AS, Мадрид хочет продлить контракт и отдать в очередную аренду. Алекс Баэна — звезда «Вильярреала», пока не связывают ни с кем. Это всё большие клубы.

Арнау Мартинес очень хорош в «Жироне» и сейчас на радарах «Барселоны» и «Атлетико». Но, кажется, трансфера не произойдёт: мадридский клуб уже взял в команду Аспиликуэту, а каталонцы переключились на другого, более дешёвого испанского таланта, Ивана Фреснеду.

Арнау Мартинес Фото: Sam Barnes/Getty Images

Есть небольшие слухи по будущему Абеля Руиса и Родри. Абель может стать вариантом усиления «ПСЖ», куда пришёл Луис Энрике и хочет привлечь испанцев. Родри, как пишет La Gazzetta dello Sport, интересен «Ювентусу». В обоих случаях ничего предметного нет.

Главная трансферная сага — вокруг Габриэля Вейги — открытия чемпионата Испании. Она длится ещё с весны, и пока нет чёткого понимания, кто из топ-клубов активирует сумму отступных в € 40 млн. По последним сообщениям RMC Sport, «ПСЖ» ведёт переговоры с окружением игрока. «Челси» скоро вступит в гонку. Возможно, яркий перформанс в финале ускорит процесс, и Вейга определится с будущим.