Обиднейшая ситуация. У новичка «Зенита» неприятности в клубе из-за переезда в Россию

Две недели назад «Зенит» объявил о трансфере бразильского вундеркинда Педро Энрике. Петербургский клуб заплатил «Коринтиансу» € 9 млн за 50% прав на 17-летнего вингера. По правилам ФИФА юный новичок сможет присоединиться к чемпионам России не раньше февраля 2024-го, когда достигнет совершеннолетия. Пока он будет продолжать своё развитие в клубе из Сан-Паулу. В «Зените» же ждут, что в лице Педро получат будущую звезду.

Вильям Оливейра тренер «Зенита»: «Про него много говорят в Бразилии. И даже какое‑то время писали, что Педро сильнее своего ровесника Эндрика, которого приобрёл мадридский «Реал»… Его сильные стороны — обыгрыш, в том числе на хорошей скорости. Это достаточно техничный игрок и много забивающий».

В «Коринтиансе» к Педро относились, как к бриллианту. Очевидно, поэтому руководители «Тимау» хотели сохранить 30% прав на футболиста, несмотря на то что трансфер вингера в «Зенит» решал финансовые проблемы клуба из Сан-Паулу. Оставшиеся 20% принадлежат семье и представителям Педро. Президента «Коринтианса» Дуилио Монтейро даже критиковали за поспешное расставание с многообещающим игроком, который уже в 16 лет забивал за сборную Бразилии U20 (2+2 на чемпионате Южной Америки в январе-феврале 2023-го). Дескать, мог бы подождать, пока цена на Педро ещё подрастёт. Но Монтейро отрезал – это выгодная сделка.

Действительно, выгодная. Если допустить, что «Зенит» через несколько лет перепродаст Педро, например, за € 40 млн, то клуб из Сан-Паулу в общей сумме заработает на вингере € 21 млн (суммируем уже полученные € 9 млн и € 12 млн, которые составят 30% от будущего трансфера). Это больше, чем составит доход самих чемпионов России. В таком случае «Зенит» заработает только € 11 млн (из € 20 млн, которые составят 50% от перепродажи, вычитаем уже потраченные € 9 млн). Между тем «Коринтианс» никогда не продавал своих футболистов за большие деньги: по данным Transfermarkt, самый дорогой трансфер «на выход» в истории клуба из Сан-Паулу – Паулиньо в «Тоттенхэм» за € 19,5 млн.

Однако после закрытия сделки с «Зенитом» отношение к Педро в «Коринтиансе» стало меняться. И теперь вызывает вопросы, в каком состоянии чемпионы России получат уникума из Бразилии.

К основе «Коринтианса» 17-летнего таланта стали подпускать вскоре после завершения чемпионата Южной Америки U20, на котором будущий зенитовец забил гол в «золотом» матче с Уругваем. Педро дебютировал во встрече чемпионата штата Сан-Паулу (Лига Паулиста) с «Санту-Андре». А когда стартовали главные турниры сезона-2023, вингер и там стал получать игровое время: выходил на поле в пяти матчах чемпионата Бразилии, трёх — Кубка Либертадорес и одном — Кубка Бразилии. Даже в основу дважды попадал! В общем, «Коринтианс» занимался развитием своего воспитанника и показывал его «Зениту».

Однако в первых трёх матчах после трансфера Педро в «Зенит» вингер внезапно выпал из состава «Тимау». В июле его не было в заявке ни во встречах чемпионата Бразилии с «РБ Брагантино» и «Атлетико Минейро», ни в игре Кубка страны с «Америкой». Куда же пропал бриллиант клуба из Сан-Паулу?

Ответ на этот вопрос дал на днях сайт Meu Timao, специализирующийся на «Коринтиансе». Оказывается, главный тренер команды Вандерлей Лушембурго игнорирует Педро как раз из-за того, что вингер уйдёт в «Зенит» в феврале 2024-го. Это инсайд из клуба.

Педро в «Коринтиансе» Фото: Zuma\TASS

Педро – не первая «жертва» Лушембурго. В похожей ситуации оказался перед переходом в «Зенит» и Ду Кейрос, которого петербургский клуб подписал в зимнее трансферное окно и оставил в «Коринтиансе» до лета 2023-го. Если в прошлом сезоне центральный полузащитник был твёрдым игроком основы бразильской команды, то после назначения Лушембурго главным тренером «Тимау» Ду Кейрос выпал из состава. Вандерлей прямо сказал в интервью, что у него нет причин работать с уезжающим игроком.

В случае с Ду Кейросом это было не так страшно для «Зенита», потому что через два месяца полузащитник уже тренировался и выходил в спаррингах в составе петербургской команды. А вот ситуация с Педро должна сильнее напрягать тренерский штаб и руководство сине-бело-голубых. До его приезда в Санкт-Петербург – минимум семь месяцев.

Сейчас 17-летнему вингеру нужно набираться опыта во взрослом футболе на профессиональном уровне. Тот же Эндрик после трансфера в «Реал» (звезда «Палмейраса» сможет переехать в Мадрид летом 2024-го) имеет стабильную практику, и его продолжали ставить, несмотря на длительную сухую серию форварда.

Очевидно, на будущее «Зениту» в подобной ситуации необходимо прописывать в договоре ответственность продающего клуба. В виде бонусов или как-то ещё. У второй стороны должна быть финансовая мотивация выпускать на поле футболиста, который нужен будет покупателю в хорошей форме. Но вообще и самому «Коринтиансу» не стоит забывать о том, что 30% прав на Педро по-прежнему за ними. Возможно, Лушембурго напомнили об этом. В ночь со вторника на среду Педро наконец-то получил свои минуты в матче Южноамериканского кубка с «Университарио».

В конце июня «Коринтианс» вылетел из Кубка Либертадорес (аналог Лиги чемпионов) и отправился в Южноамериканский кубок (аналог Лиги Европы). Напряжённый календарь вынуждает Лушембурго задумываться о ротации состава, и в этом турнире он сделал ставку на Педро. Вингер попал в основу на первую игру плей-офф с перуанцами. Впрочем, тут тоже всё закончилось неприятной новостью для «Зенита». Будущий новичок сине-бело-голубых сыграл всего 40 минут и получил травму после удара по спине – Педро унесли с поля на носилках.