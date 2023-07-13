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Трансферы футбола, лето-2023, «Барселона» купила Витора Роке, подробности, что за игрок, статистика, «новый Роналдо»

«Барса» провернула особенный трансфер. Роке не просто так называют «новым Роналдо»
Михаил Рождественский
Роке не просто так называют «новым Роналдо»
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У Витора элитный набор качеств для нападающего. В 18 лет он полноценная звезда в Бразилии.

Бразилия всегда была одним из главных источников талантов в мировом футболе. Сейчас тренд только укрепляется: молодых футболистов становится больше, а цены на них стремительно растут. Неймар, Винисиус, Родриго — за последнее десятилетие европейские клубы вложили в многообещающих бразильцев кучу денег.

Вскоре в Европе будет на одного суперталанта больше. «Барселона» выкупила у «Атлетико Паранаэнсе» нападающего Витора Роке на впечатляющих условиях. € 30 млн бразильский клуб получит сразу, а ещё € 31 млн предусмотрен в качестве бонусов (€ 5 млн — за попадание в тройку номинантов на «Золотой мяч», остальное — за количество матчей, голы и трофеи). Следующий сезон 18-летний футболист проведёт в Бразилии на правах аренды и к «Барсе» присоединится через год.

Контракт Роке с «Барсой» тоже впечатляет. Он рассчитан аж на восемь лет и содержит отступные в размере € 500 млн. Что же это за футболист такой? Давайте знакомиться.

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Откуда взялся Роке?

Витор родился в муниципалитете Тимотеу на юго-востоке Бразилии. Как это часто бывает, футбольным воспитанием парня занимался его отец, игравший на любительском уровне на позиции опорника. Потенциал Роке проявился быстро, и в совсем юном возрасте он присоединился к академии «Крузейро», которая считается одной из лучших в стране. А в 10 лет перебрался в систему «Атлетико Минейро».

Роке поначалу шёл по пути отца и играл в опорной зоне. Но тяга к чужим воротам взяла верх: вскоре парня передвинули на более атакующую позицию, а затем Витор окончательно обосновался в своём нынешнем амплуа. В роли нападающего Роке чувствовал себя максимально органично и радовал тренеров результативностью на юношеском уровне.

Витор Роке

Витор Роке

Фото: Heuler Andrey/Getty Images

Начальный этап футбольного пути не обошёлся без скандала. В 14 лет Витор решил покинуть академию «Атлетико Минейро» и вернулся в «Крузейро», в марте 2019-го подписав юношеский контракт. Руководству «Атлетико» это не понравилось — боссы считали, что часть экономических прав на футболиста принадлежит им. Дело дошло до суда, и в итоге бывший клуб получил 35% от стоимости Витора.

В «Крузейро» Роке продолжил развиваться на юношеском уровне, а спустя два года после возвращения, в мае 2021-го, подписал свой первый профессиональный контракт. Для дебютного гола парню потребовалось девять месяцев, зато дальше процесс пошёл активнее. К апрелю 2022-го Витор набил впечатляющую статистику: шесть голов в 16 матчах за главную команду.

А потом случился и первый полноценный трансфер. Весной 2022-го «Атлетико Паранаэнсе» побил собственный рекорд и выложил за Роке € 4,4 млн. Ставка клуба сыграла на полную. Витора сразу внедрили в стартовый состав, и игрок начал приносить результат. В первом сезоне юный нападающий оформил 7+3 по системе «гол+пас» в 36 матчах за клуб, а заодно закрепился в молодёжной сборной. В этом году Роке помог Бразилии выиграть чемпионат Южной Америки U20, забив шесть мячей в восьми встречах. Парень заработал комплименты даже от легендарного Роналдо, который заявил, что Витор добьётся невероятных высот в футболе. А ещё получил дебютный вызов в главную сборную и сыграл 26 минут в матче с Марокко, который бразильцы проиграли со счётом 1:2.

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Роке действительно так хорош?

На родине Витора давно называют «новым Роналдо». И дело не только в том, что у них одно амплуа и оба начинали в «Крузейро». Роке всегда нацелен на ворота, на высоком уровне работает с мячом и не стесняется использовать финты, здорово действует корпусом (из-за этого защитникам приходится фолить — отобрать мяч у Витора невероятно сложно), обладает плотным ударом, исполняет пенальти и умеет бить головой, несмотря на рост 172 см. По набору качеств складывается ощущение, что «Барса» подписала нападающего без слабых мест. Разумеется, Витору ещё есть куда расти, и это только плюс — ему всего 18 лет.

В нынешнем сезоне Роке уже настрелял 15 голов в 30 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Любимый способ Витора забить — подхватить мяч перед штрафной и тащить его мимо защитников, пока они стелются в подкатах в ожидании удара. А когда кажется, что момент уже упущен — пробить в самый угол в противоход вратарю. По некоторым нарезкам может показаться, что к этому приёму Роке уже давно пора привыкнуть и начать противодействовать, но соперники всё равно ничего не могут сделать.

Конечно, у Роке есть и минусы. Главный лежит на поверхности: его нескончаемая энергия и нацеленность на ворота помогают зажигать в Бразилии, но это может стать проблемой в Европе. Помните, как болельщиков поначалу бесил Винисиус? После перехода в «Реал» вингер брал мяч и больше не видел партнёров — ему нужно было обязательно обвести всех соперников и добраться до ворот. Опыт подсказал, что футболисту необходимы время и правильный тренер. Так что в случае с Роке потребуется большая работа от Хави.

Со времён выступления Роналдо в «Барселоне» прошло много лет, и не все болельщики помнят, как бразилец зажигал в Каталонии. Но Роке, если окажется готовым к европейскому футболу, покажет, как это было. Не удивляйтесь, если спустя несколько лет сравнивать будут уже не Витора с Роналдо, а других нападающих с самим Роке.

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