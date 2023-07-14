Звезду ЧМ-2022 хотели многие топ-клубы. Почему Ливакович всё ещё играет в Хорватии?

В 28 лет у него лишь один трансфер за карьеру.

На ЧМ-2022 сборная Хорватии почти повторила тот сенсационный успех, которого добилась четырьмя годами ранее на чемпионате мира в России. На ЧМ-2018 «шашечные» добрались до финала, где уступили Франции. В Катаре их тоже остановили будущие чемпионы (аргентинцы), но в полуфинале. В результате команда Златко Далича заняла третье место, выиграв матч за бронзу. Одним из главных героев зимнего турнира был голкипер хорватов Доминик Ливакович.

По статистике сайта Sofascore, Ливакович на чемпионате мира в Катаре стал лучшим вратарём по количеству сейвов – 25. И вторым по количеству сейвов после ударов из пределов штрафной (14). Кроме того, попал в топ-3 по точным передачам на чужую половину поля (26). С Ливаковичем в воротах сборная Хорватии выиграла серии пенальти в 1/8 финала у Японии и в четвертьфинале у Бразилии. Японцы не забили с «точки» три удара, бразильцы – два.

Более того, месяц назад сборная Хорватии с Ливаковичем дошла до финала Лиги наций. Этот турнир должен был ещё больше поднять и без того высокий рейтинг голкипера «шашечных». Тем не менее Доминик по-прежнему выступает на родине за загребское «Динамо». А ведь чемпионат Хорватии – далеко не топовая лига. В клубном рейтинге УЕФА занимает всего лишь 19-е место.

Ливаковичу уже 28 лет. В национальной команде он дебютировал не год-два назад, а ещё в 2017-м. На чемпионате мира в России был дублёром Даниэля Субашича, но после того турнира превратился в первого номера сборной Хорватии. Вдобавок у Доминика достаточно богатый еврокубковый опыт: 16 матчей на групповом этапе Лиги чемпионов и 29 матчей в группе и плей-офф Лиги Европы. Класс вратаря не вызывает сомнений, лидерскими качествами он тоже наделён – в последние четыре года ему доверяли роль капитана команды.

Почему же Ливакович до сих пор не в топ-лиге? Этим вопросом задаются в том числе на родине футболиста. Например, сайт Vecernji.hr весной этого года опубликовал материал, в котором журналисты рассуждали на тему несостоявшегося трансфера Доминика.

Наши коллеги из Хорватии опросили экспертов. Менеджер Энди Бара дал такой комментарий:

«Думаю, что у Ливаковича были приглашения, но он не хочет уходить просто ради того, чтобы уйти. Поступавшие предложения явно не удовлетворяли ни его, ни клуб. Он был хорош в «Динамо» на протяжении всего времени. У него также отличный статус в сборной Хорватии. Я бы сказал, что он не хотел рисковать и брать то, что ему не нужно. Идти в клуб, где он не будет чувствовать себя защищённым».

По данным хорватских СМИ, «Динамо» хочет заработать на продаже Ливаковича как минимум € 10 млн. Такая сумма прописана в его контракте, действующем до лета 2024-го. В клубе понимают, что без Доминика будет очень сложно пробиться на групповой этап Лиги чемпионов, которую команда из Загреба начнёт со второго квалификационного раунда. Тем более «Динамо» продало в зимнее окно ключевых игроков – Мислава Оршича и Арияна Адеми. Для хорватов трансферы «на выход» остаются важным источником наполнения бюджета.

Доминик Ливакович Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Цена на Ливаковича была достаточно высокой на протяжении долгого времени, – объяснил, в свою очередь, хорватскому сайту агент Марко Налетилич. Вратарей не так просто продать – их не покупают массово в каждое трансферное окно. Он должен быть первым вратарём, а не вторым, который будет бороться за место в основе. Это не вариант для него, потому что у Ливаковича слишком высокий рейтинг. По реакции на линии ворот он лучший голкипер в мире. Это один из сильнейших вратарей на рынке на сегодняшний день».

Слухов вокруг Ливаковича, конечно же, хватает. В зимнее окно после ЧМ-2022 писали об интересе к нему со стороны «Челси», а «Бавария» якобы хотела заменить хорватом травмированного Мануэля Нойера. Ещё имя Доминика связывали с «Ноттингем Форест».

В летнее окно основным кандидатом на Ливаковича называют «Вильярреал», но испанский клуб предложил только € 8 млн плюс бонусы. Помимо того, появлялась информация о переговорах с «Фиорентиной» и «Фенербахче», а также о том, что «Манчестер Юнайтед» видит Доминика новым запасным голкипером команды. Впрочем, скамейка «МЮ» или «Баварии» едва ли привлекает самого голкипера с его статусом.

Единственным трансфером Ливаковича остаётся переход из «Загреба» в «Динамо» за € 625 тыс. в 2015 году. Тогда Доминика оставили в аренде в «Загребе» на сезон, и после этого голкипер выступает только за динамовцев. Но, кажется, в нынешнее летнее окно трансфер Ливаковича в топ-лигу Европы на пике его карьеры должен состояться, иначе звезда ЧМ-2022 рискует так никуда и не уехать.