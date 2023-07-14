6 топ-матчей субботы: «Зенит» и ЦСКА в Суперкубке России и женский финал Уимблдона

Быстрый переход к этому материалу есть в подменю – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 15 июля в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Алина Корнеева (Россия) — Никола Бартункова (Чехия), Уимблдон, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Алина Корнеева в третий финал юниорского ТБШ в этом году?

16-летняя россиянка Алина Корнеева в нынешнем сезоне не проиграла ещё ни одного матча на юниорских турнирах «Большого шлема». Чемпионка Australian Open и победительница «Ролан Гаррос» рвётся к третьему подряд титулу. Для решения этой задачи Алине требуется одержать ещё две победы в Лондоне. В полуфинале первая сеяная юниорского Уимблдона сыграет с чешкой Николой Бартунковой.

Алина Корнеева Фото: Andrew Matthews/Getty Images

🎾 13:00*: Дарвин Бланш (США) — Ярослав Дёмин (Россия), Уимблдон, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли 17-летний Ярослав Дёмин в финал юношеского Уимблдона?

В большой борьбе свой четвертьфинальный поединок в юношеском одиночном разряде выиграл и 17-летний Ярослав Дёмин. На двух тай-брейках подряд пятый сеяный юниорского Уимблдона переиграл поляка Томаша Беркету – 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). В обеих партиях исход встречи решила всего пара розыгрышей, в которых сильнее оказывался Ярослав. В полуфинале английского «Шлема» его следующим соперником будет совсем ещё юный 15-летний американец Дарвин Бланш, выигравший четвертьфинал у соотечественника Кейлана Бигуна – 7:6, 6:3.

Ярослав Дёмин Фото: Bradley Collyer/Getty Images

🏆 🎾 16:00*: Маркета Вондроушова (Чехия) — Онс Жабер (Тунис), Уимблдон, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто из девушек впервые в карьере выиграет титул на турнире «Большого шлема»?

Жабер второй год подряд вышла в финал Уимблдона. В 2022-м в решающем матче она уступила Елене Рыбакиной, которую в этом году представительница Туниса переиграла на стадии четвертьфинала. Всего же это будет её третий финал турнира «Большого шлема» – на US Open в прошлом году она проиграла Иге Свёнтек. Жабер, обыгравшая на этом Уимблдоне двух теннисисток топ-10 и четырёх чемпионок ТБШ подряд, за титул поборется с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая ранее до финалов ТБШ никогда не добиралась. Чешка – 42-я ракетка мира и в Лондоне даже не попала в посев. Она стала первой несеяной финалисткой Уимблдона в Открытой эре (после 1968 года).

Онс Жабер Фото: Mike Hewitt/Getty Images

🏆 ⚽️ 17:00: «Зенит» — ЦСКА, Суперкубок России

OLIMPBET Суперкубок России 2023. Финал OLIMPBET Суперкубок России 2023. Финал 15 июля 2023, суббота. 17:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кому достанется первый трофей в новом сезоне?

Стартует новый футбольный сезон в России! За неделю до 1-го тура РПЛ состоится матч за Суперкубок. Традиционный участник — «Зенит», который в пятый раз подряд стал чемпионом страны. А соперником команды Сергея Семака будет ЦСКА — обладатель Кубка и заодно серебряный призёр прошлого сезона. Год назад «Зенит» разделался со «Спартаком», в который тогда только-только пришёл Гильермо Абаскаль, но Владимир Федотов уже освоился в Москве и может устроить сюрприз. Кому же достанется трофей?

«Зенит» — ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 19:00: «Краснодар» — «Сочи», товарищеский матч

Интрига: кто лучше готов к новому сезону?

Отличная вывеска для РПЛ, но пока команды сыграют только в товарищеском матче. И это отличная возможность посмотреть, кто лучше готов к новому сезону. «Сочи» в это межсезонье исключительно побеждает, но соперников уровня «Краснодара» у команды Дмитрия Хохлова ещё не было. Заодно сможем посмотреть, поменял ли что-либо Владимир Ивич.

«Краснодар» — «Сочи» Фото: vk.com/fckrasnodar

⚽️ 19:30: «Торпедо» Москва — «Динамо» Махачкала, Первая лига, 1-й тур

Интрига: как пройдёт первый матч нового сезона Первой лиги?

Первая лига традиционно стартует раньше РПЛ. На субботу вынесен всего один матч, зато какой! «Торпедо» вылетело из элиты в прошлом сезоне, и теперь перед Жозепом Клотетом стоит задача вернуться наверх с первой же попытки. Махачкалинское «Динамо» вообще стало одним из хедлайнеров межсезонья. В клубе теперь работает Шамиль Газизов, а тренирует команду сам Курбан Бердыев. Кажется, круче вывески для открытия сезона просто не придумать.