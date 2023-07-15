Россиянин в финале Уимблдона! Дёмин сыграет за титул, а Корнеева — мимо календарного ТБШ

В одиночном разряде юниорского Уимблдона в этом году было заявлено всего трое россиян – Анастасия Гречкина, Алина Корнеева и Ярослав Дёмин. Небольшое представительство было связано с визовыми проблемами – Англия не предоставила документы тем, у кого есть контракты с Федерацией тенниса России: кто получает хоть какую-то финансовую помощь, например, частичный возврат средств за перелёты или проживание.

После побед в Мельбурне и Париже занимающая 324-ю строчку в рейтинге WTA Корнеева в Лондоне вела борьбу за оформление исторического достижения: Алина могла оформить чемпионский хет-трик, выиграв третий подряд юниорский турнир «Большого шлема» в нынешнем сезоне.

Она стала первой россиянкой в истории, которой удалось выиграть два первых ТБШ в сезоне по юниорам. Алина вообще первой с 1990-го выиграла в один сезон австрийский и французский ТБШ среди девушек. 33 года назад это сделала будущая четвёртая ракетка мира болгарка Магдалена Малеева.

На Уимблдоне Алина добралась до полуфинала, продлив победную серию на юниорских ТБШ до 16 матчей. В первом круге она легко прошла марокканскую теннисистку Аю Эль-Ауни, затем в тяжелейшем трёхсетовике второго круга чешку Вендулу Вальдманнову, в 1/8 финала уверенно переиграла квалифаера итальянку Грету Греко Луккину и в двух партиях оформила японку Энэ Коике – 12-ю в юниорском рейтинге и восьмую сеяную в Лондоне.

За выход в финал россиянка встречалась с 17-летней чешкой Николой Бартунковой, которая ранее одержала победу над британкой Раной Акуа Стойбер – 1:6, 6:1, 6:2. Алина уже могла оформить стартовый брейк, но после 0:30 у первой сеяной пошли ошибки с бэкхенда, и она проиграла четыре очка подряд. Не реализовав преимущество, Корнеева затем отдала уже свою подачу: из-за гуляющего по седьмому корту порывистого ветра у Алины совсем не проходила первая, а соперница давила и рвала темп регулярными выходами к сетке на приёме не такой силовой второй подачи – реализовала 4 из 5 сеточных удара. Чешке удалось брейкануть и повести в сете – 2:1.

Этой же тактики Никола придерживалась и дальше, а ещё подключила и подачу, процент которой вырос до 68% против 38% – у Алины. Её Корнеева в шестом гейме никак не могла принять и позволила сопернице уйти в отрыв – 4:2. Бартункова едва не сделала второй брейк после уже десятой ошибки Алины – правда, с форхенда по линии. Но Корнеева сначала пробила навылет, а затем дождалась ошибки по длине от чешки – 3:4.

Подачу на сет Бортунковой Алина начала активным виннерсом у сетки после глубоко приёма. Но при 0-15 уже со второй пробила в аут по длине. Активной игрой у троса Никола вынудила россиянку пустить неточную свечу, а два аута на приёме Алины следом принесли Бартунковой и первый сет – 6:4 за 44 минуты.

Алина Корнеева Фото: Getty Images

Во втором сете после двойной чешки при 0:40 с брейком повела Корнеева. Сыпать ошибками начала уже соперница, которой всё тяжелее было обрабатывать плоские атаки россиянки по углам; почувствовала Алина и подачу – первым же эйсом во второй партии она подтвердила брейк – 3:0. Но его не хватило, чтобы оформить партию – при подаче на сет вмешался ветер: порывы не позволили Алине качественно подавать, а со второй Бартункова вколачивала ударами навылет. К тому же Алина совсем перестала контролировать мяч: на ветреной стороне плоские мячи без дополнительной подкрутки предательски вылетали в ауты. Корнеева во второй партии вела 4:1, но позволила выровнять положение и перевести сет на тай-брейк, на старте которого соперница получила два мини-брейка – 1:4. Очередная ошибка по длине принесли чешке четыре матчбола и с первой же попытки Никола взяла матч – 6:4, 7:6(2).

Корнеева упустила шанс на календарный «Шлем», но теперь без лишнего давления сможет впервые побороться за квалификацию взрослого US Open, о которой впервые заговорила ещё после финала «Ролан Гаррос». Туда она пробиться может, главное, удачно выступить на турнирах W60 или даже WTA125 и заработать недостающие до зоны попадания в квал «Шлема» очки.

В параллельном полуфинале пятый сеяный Ярослав Дёмин пытался пробиться в первый юниорский одиночный финал в карьере. В четвертьфинале 17-летний теннисист на двух тай-брейках переиграл поляка Томаша Беркету – 7:6 (5), 7:6 (6), где пара розыгрышей решила исход матча. В полуфинале «Шлема» соперником стал 15-летний американец Дарвин Бланш, выигравший четвертьфинал у соотечественника Кейлана Бигуна – 7:6, 6:3.

Уже в юношеском матче Демин совершил настоящий камбэк: первую партию отдал с брейком, во второй – с брейком взял, хотя на старте уступал 0:1 и 0-40. Третья партия получилась более плотной, а теннисисты уже на старте забрали по чужой подаче. Уже при 2:2 и 40:0 на подаче соперника Ярослав отдал пять мячей подряд и, казалось, мог совсем психологически просесть после нереализованных брейк-пойнтов, но собрался и даже стал более агрессивен на приёме, имея в следующем гейме ещё два брейк-пойта, которые всё же реализовал в концовке матча. Хотя тогда свои коррективы внёс ветер: при 4:4 и 30-30 с бэкхенда на хавкорте ошибся соперник, и Демин воспользовался шансом на брейк-пойнт. Уже в розыгрыше на задней он забрал матчбол – американец прострелил в сетку – 2:6, 6:3, 6:4.

Ярослав Дёмин Фото: Getty Images

За титул Ярослав сыграет с британцем Генри Сирл и, возможно, первая цель, которую он проговорил в интервью «Чемпионату» после победы в паре на «Ролан Гаррос», будет достигнута уже завтра.