7 топ-матчей понедельника: финал Лиги наций и Мексика — Панама в Кубке КОНКАКАФ

События 17 июля: Китай и Турция разыграют золото в волейболе, Первая лига и наши теннисисты в Европе.

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🏆 🏐 1:30: Китай — Турция, Лига наций — женщины, финал

Лига наций (ж). Финал Лига наций (ж). Финал 17 июля 2023, понедельник. 01:30 МСК Китай Не начался Турция Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто заберёт первое для сборной золото в Лиге наций?

Олимпийские чемпионки и хозяйки площадки в Арлингтоне неожиданно уступили турчанкам (1:3), а лидеры предварительного этапа польки — китаянкам (0:3). Андердоги разыграют финал и поспорят за первое золото: в 2018-м Турция в титульном матче уже была – проиграла США и осталась с серебром. А в 2021 году оформила третью строчку в битве с Японией. Китай же дважды становился бронзовым призёром – в 2018-м и 2019-м. За Турцией лучшая нападающая финальной стадии Мелисса Варгас с 39 очками и блокирующая Зехра Гюнеш – с 13 «чехлами». Китай к победе будет тащить Ли Инин – у неё 29 атак и девять блоков.

Китаянки сыграют в финале волейбольной Лиги наций Фото: volleyballworld.com

🏆 ⚽️ 2:30: Мексика — Панама, Золотой кубок КОНКАКАФ, финал

Золотой кубок КОНКАКАФ. Финал Золотой кубок КОНКАКАФ. Финал 17 июля 2023, понедельник. 02:30 МСК Мексика Не начался Панама Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Панама совершит ещё одну сенсацию и выиграет первый Золотой кубок в истории?

Финал между Мексикой и Панамой – сенсация. Нет, мексиканцы прошли в решающий матч ожидаемо, а вот панамцы совершили подвиг. В полуфинале в серии пенальти они обыграли США (1:1, 5:4 пен.). Северная и Центральная Америка ждали классику Мексика – США, но у Панамы были свои планы. Мексиканцы выигрывали Золотой кубок КОНКАКАФ 11 раз – рекорд турнира. Панама не побеждала ни разу: в их активе два серебра (2005, 2013) и две бронзы (2011, 2015). Теперь у команды есть уникальный шанс не только выиграть кубок, но и сделать это красиво, обыграв поочерёдно двух гегемонов региона.

Мексика — главный претендент на победу в кубке КОНКАКАФ Фото: Ethan Miller/Getty Images

🎾 12:00*: Анна Шмидлова (Словакия, 8) — Полина Кудерметова (Россия), Будапешт, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: одержит ли россиянка первую победу на грунте?

В этом году младшая сестра Вероники Кудерметовой Полина дебютировала на уровне WTA. А на травяном турнире в Хертогенбосхе 20-летняя россиянка добилась первой победы. Удастся ли теперь Полине Кудерметовой выиграть первый матч на грунте в рамках турнира в Будапеште? Её соперницей будет 28-летняя словачка Анна Шмидлова, с которой она ни разу до этого не встречалась.

Полина Кудерметова Фото: Michael Regan/Getty Images

🎾 12:00*: Астра Шарма (Австралия) — Камилла Рахимова (Россия, 7), Будапешт, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: победит ли 21-летняя Рахимова более опытную соперницу?

Австралийка Астра Шарма завоевала титул в Чарльстоне-2021, в феврале 2022-го добиралась до 84-го места рейтинга WTA, однако уже больше года не может выиграть ни одного поединка на уровне основных сеток. На старте турнира в Будапеште 27-летняя теннисистка встречается с 21-летней россиянкой Камиллой Рахимовой, у которой пока нет титулов в активе. Ранее девушки друг с другом не играли — чем закончится сражение Шармы и Рахимовой?

Камилла Рахимова Фото: Robert Prange/Getty Images

🎾 13:30*: Ребекка Шрамкова (Словакия) — Элина Аванесян (Россия, 6), Будапешт, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Аванесян свой первый матч в статусе сеяной теннисистки?

20-летняя россиянка Элина Аванесян блестяще выступает этим летом. Будучи лаки-лузером, она добралась до четвёртого круга «Ролан Гаррос», а на травяном Берлине в том же статусе дошла до 1/4 финала. При этом Аванесян одержала несколько побед над топовыми теннисистками. Сейчас Элина уже входит в топ-70 и дебютирует на уровне WTA в статусе сеяной теннисистки. Как пройдёт её первый матч в роли одной из фавориток соревнования?

Элина Аванесян Фото: Julian Finney/Getty Images

⚽️ 17:00: «Тюмень» — «Химки», Первая лига, 1-й тур

Интрига: команда Андрея Талалаева начинает путь к возвращению в РПЛ?

«Химки» покинули РПЛ по итогам сезона-2022/2023. Но команда Андрея Талалаева рассчитывает вернуться обратно уже в 2024-м. Руководство подмосковного клуба доверяет тренеру, выход в элиту – часть плана по развитию проекта «Химок». Важно начать сезон Первой лиги с победы. В 1-м туре подмосковному клубу предстоит выезд к «Тюмени». Вряд ли будет просто, но если «Химки» хотят в РПЛ, то необходимо начинать набор очков с 1-го тура.

«Химки» откроют новый сезон в Тюмени Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 19:30: «Черноморец» — «Алания», Первая лига, 1-й тур

Интрига: команда Константина Зырянова сыграет с одним из фаворитов на повышение

«Черноморец» под руководством Константина Зырянова поднялся в Первую лигу. У команды амбициозные планы – в скором времени оказаться в РПЛ. «Алания» пытается вернуться в элиту уже несколько лет. Главная преграда – стройка стадиона. РФС не выдаёт клубу лицензию, поэтому «Алания» не может участвовать даже в стыковых матчах. Но к 2024 году, вероятно, стадион всё же достроят. Так что владикавказцы снова находятся в гонке за места в РПЛ. В Новороссийске состоится крутая встреча двух команд с серьёзными задачами.