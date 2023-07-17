Владикавказцы владели преимуществом, но хозяева не могли уступить в такой день.

«Черноморец» спустя 12 лет сыграл в Первой лиге! Команда Зырянова и «Алания» устроили шоу

«Черноморец» и «Алания» стартовали в новом сезоне Мелбет Первой лиги. Владикавказцы в прошлом сезоне не приняли участия в стыковых матчах только из-за проблем со стадионом. А «Черноморец» вернулся во второй по значимости российский дивизион впервые с сезона-2011/2012. Тем приятнее, что стартовый тур играли в Новороссийске. Обе команды амбициозны: «Алания» планирует попасть в РПЛ по итогам нового сезона, а «Черноморец» – побороться за места в верхней части таблицы.

Старт встречи задержался почти на 10 минут. Как сообщает в своём телеграм-канале журналист Сергей Ильёв, болельщик «Черноморца» сорвал шарф, за ним через всё поле выбежал фанат «Алании». В итоге фан-сектор владикавказцев успокаивали сами игроки гостей.

Встреча началась так же резво. Обе команды взяли высокий темп, который, правда, начал проседать к середине тайма. А вот опасных моментов команды почти не создали. Неплохой момент имел на 15-й минуте Николай Гиоргобиани, но мяч неудачно отскочил, из-за чего он не смог под него подстроиться.

В середине тайма опасно бил форвард «Черноморца» Магомед Абакаров, но голкипер «Алании» Ростислав Солдатенко отразил удар. Самый опасный момент на 42-й минуте получил всё тот же Гиоргобиани: он простреливал в центр штрафной, мяч прошёл неподалёку от ворот хозяев.

«ЧЕРНОМОРЕЦ» — «АЛАНИЯ» Фото: t.me/fcalania

До перерыва интереснее выглядела «Алания», но не скажешь, что «Черноморец» не имел шансов. Команда Константина Зырянова периодически создавала опасность у чужих ворот. Хоть первые 45 минут и не получились увлекательными, команды показали хороший для Первой лиги уровень игры.

Но с начала второго тайма класс «Алании» всё-таки проявился. Владикавказцы чаще владели мячом, генерировали больше моментов. Логичным итогом стал эпизод на 64-й минуте. Защитник «Черноморца» Денис Фомин сфолил в своей штрафной на форварде «Алании» Исламе Машукове. Арбитр Алексей Амелин назначил пенальти. 11-метровый уверенно реализовал Батраз Гурциев, пробивший точно в правый угол.

После первого мяча игра раскрылась. «Черноморец» стал активнее атаковать, но и «Алания» не забывала о нападении. Интенсивность возросла настолько, что клубы не успевали проводить замены. А «Черноморец» нашёл свой момент. На 81-й минуте вышедший на замену форвард хозяев Владислав Руденко сравнял счёт. Он отправил мяч в ворота головой после навеса.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Посмотреть видео можно на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Думаете, «Черноморец» ушёл в оборону? Нет! Обе команды продолжили поиск моментов у чужих ворот. Высокий темп сохранялся до финального свистка.

«Алания» провела классный матч и была ближе к победе. Но нельзя сказать, что хозяева отскочили. «Черноморец» провёл отличную встречу. Хочется выразить комплименты Константину Зырянову и его команде.

Если клуб из Новороссийска сохранит подобный настрой и темп, то команда определённо пошумит в Первой лиге.

Учитывая, что клуб только поднялся в дивизион, «Черноморец» выглядел цельно. Но и болельщики «Алании» могут смотреть на сезон с оптимизмом. Команда выглядит готовой к решению серьёзных задач, свои очки владикавказцы ещё наберут.