15 лучших трансферов в истории «Динамо»

Новая серия топов самых успешных трансферов в российской истории клубов РПЛ посвящена «Динамо». В предыдущих материалах на эту тему мы определяли лучших новичков «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Локомотива», а теперь выбираем из 15 героев разных лет в составе бело-голубых. Голосуйте и пишите в комментариях, кого и почему вы выбрали, а также кого не хватает в нашем рейтинге.
В ходе голосования трансферы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Мигел Данни
Откуда пришёл: «Спортинг»
Сумма сделки: € 3 млн
В 2005 году в «Динамо» оказалась большая группа португальских легионеров. В Москву ехали звёзды, но был среди них и никому не известный на тот момент полузащитник Данни. По данным Transfermarkt, за игрока лиссабонского «Спортинга» бело-голубые заплатили € 3 млн. Мигел отыграл за московскую команду три с половиной года. Это был успешный период для хавбека, он даже сделал татуировку в честь «Динамо». Португалец забил 20 голов и сделал 28 голевых пасов в 113 матчах. Но потом пришёл «Зенит» с предложением, от которого «невозможно отказаться» (€ 30 млн), и Данни отправился в Санкт-Петербург.
Кевин Кураньи
Откуда пришёл: «Шальке»
Сумма сделки: свободный агент
«Динамо» подписало Кураньи летом 2010-го после того, как экс-нападающий сборной Германии ушёл из «Шальке» свободным агентом. Немец приехал в Москву, когда ему было уже почти 30, тем не менее задержался на пять лет. Провёл за бело-голубых 151 матч, стал автором 56 голов и 24 результативных передач. Его по-настоящему полюбили болельщики команды. Недавно Кевин приезжал на Братский кубок и сыграл символическую минуту за «Динамо» в дерби с ЦСКА. Он тоже вспоминает свой период в России с большим удовольствием.
Игорь Семшов
Откуда пришёл: «Торпедо»
Сумма сделки: € 4,5 млн
Семшов оказался в «Динамо» зимой 2006-го после яркого периода в «Торпедо». Один московский клуб заплатил другому за полузащитника € 4,5 млн и точно не пожалел об этом. Игорь отыграл за бело-голубых шесть с половиной сезонов (с перерывом на год, когда он уходил в «Зенит»). За динамовцев Семшов провёл 191 матч, в котором забил 41 гол и сделал 32 голевые передачи. Выиграл бронзу, дошёл с командой до финала Кубка России. Будучи футболистом бело-голубых, полузащитник сыграл на успешном для нашей сборной Евро-2008.
Андрей Воронин
Откуда пришёл: «Ливерпуль»
Сумма сделки: € 2 млн
Воронин пришёл в январе 2010-го из «Ливерпуля» и провёл в московском клубе три с половиной года (ещё на сезон его отдавали в аренду немецкой «Фортуне»). Всего за € 2 млн «Динамо» подписало классного нападающего. Украинец провёл за бело-голубых 87 матчей, в которых забил 24 мяча и сделал 20 голевых передач. Трофеев с командой не выиграл, но по итогам сезона-2011/2012 болельщики признали его лучшим игроком «Динамо». После окончания карьеры Андрей вернулся в клуб тренером: работал в штабе Сандро Шварца с октября 2020-го по март 2022-го.
Денис Колодин
Откуда пришёл: «Крылья Советов»
Сумма сделки: € 2 млн
Колодин взял бронзовые медали с «Крыльями Советов» и вскоре после этого, в июле 2005-го, был выкуплен «Динамо» за € 2 млн. Лучшим достижением в составе бело-голубых для Дениса тоже стала бронза – сезона-2008. В том же году динамовец Колодин превратился в «пушку страшную» в сборной России на чемпионате Европы. Центральный защитник провёл в московской команде восемь лет и забил за это время 17 голов в 153 матчах. Кроме того, отдал пару голевых передач. Незадолго до ухода из «Динамо» была аренда на полгода в «Ростов».
Матьё Вальбуэна
Откуда пришёл: «Марсель»
Сумма сделки: € 7 млн
В августе 2014 года «Динамо» подписало полузащитника одной из топовых мировых сборных – Франции. Вальбуэна после перехода из «Марселя» за € 7 млн отыграл за бело-голубых всего сезон, но этот сезон был очень запоминающимся. Болельщики признали плеймейкера игроком года в команде. Матьё поучаствовал в 40 матчах, забил шесть мячей и отдал 17 голевых передач. С французом бело-голубые победили во всех шести играх на групповом этапе Лиги Европы и дошли до 1/8 финала. В августе 2015-го Вальбуэна был продан за € 6 млн в «Лион».
Леандро Фернандес
Откуда пришёл: «Ривер Плейт»
Сумма сделки: € 3 млн
Лучшие годы своей карьеры аргентинский центральный защитник провёл в Москве – восемь с половиной лет! «Динамо» нашло классного новичка в линию обороны, выкупив Фернандеса у «Ривер Плейт» всего за € 3 млн. Леандро выходил на поле в футболке бело-голубых 235 раз, отметился 16 голами и девятью голевыми передачами. Болельщики дважды признавали его игроком сезона в команде. Единственным разочарованием для аргентинца, наверное, стало только то, что он не выиграл трофеев с «Динамо». Однажды взял бронзу, участвовал в финале Кубка России.
Александр Точилин
Откуда пришёл: «Асмарал»
Сумма сделки: неизвестно
«Динамо» приобрело 20-летнего на тот момент защитника Точилина у другого столичного клуба – «Асмарала». И почти всю свою карьеру Александр провёл в одной команде. За бело-голубых он выступал на протяжении 14 лет: провёл 281 матч, стал автором семи голов и 12 голевых передач. Однажды едва не перешёл в «Зенит», но всё же остался в ставшем родным «Динамо». С этой командой Точилин дважды брал бронзовые медали и трижды добирался до финала Кубка России. Завоевать кубковый трофей получилось только один раз – в 1995 году.
Люк Уилкшир
Откуда пришёл: «Твенте»
Сумма сделки: € 2,2 млн
Столичный клуб отыскал австралийца в чемпионате Нидерландов. Выкупив Уилкшира за € 2,2 млн, «Динамо» получило универсала в оборону. Люк прижился в нашей стране – выступал за бело-голубых в течение шести лет. Принял участие в 170 матчах, забил два мяча и отдал 10 результативных передач. Завоевал с командой бронзовые медали, доходил до финала Кубка России. Уезжал из РПЛ Уилкшир тоже в голландский чемпионат (ушёл свободным агентом в «Фейеноорд»), но потом вернулся и отыграл за «Динамо» ещё сезон в Первой лиге.
Олег Терёхин
Откуда пришёл: «Сокол»
Сумма сделки: неизвестно
Терёхин показал свой бомбардирский талант в Саратове, и «Динамо» выкупило нападающего зимой 1995-го за неизвестную сумму. При этом новичку московской команды влепили дисквалификацию за то, что он подавал заявления в восемь разных клубов. За бело-голубых Олег отыграл пять лет. Принял участие в 179 матчах, наколотил 79 мячей и отдал 11 результативных передач. Выиграл с «Динамо» бронзовые медали сезона-1995, дебютировал в сборной России. Потом получил предложение от «Локомотива» и отправился в другой столичный клуб.
Даниил Фомин
Откуда пришёл: «Уфа»
Сумма сделки: € 3,5 млн
В прошлом сезоне Фомин исполнял роль капитана «Динамо», хотя выступает за бело-голубых только с августа 2020-го. Экс-полузащитник «Уфы», которого купили всего за € 3,5 млн, быстро заявил о себе как об одном из ключевых игроков команды. Даниил завоевал с «Динамо» бронзовые медали в 2022-м. Мог выиграть и Кубок России, но допустил памятный промах с «точки» в финале со «Спартаком» после 17 подряд реализованных пенальти. На сегодняшний день у Даниила 105 матчей за москвичей, 24 забитых мяча и 12 голевых передач.
Дмитрий Черышев
Откуда пришёл: «Локомотив» Нижний Новгород
Сумма сделки: неизвестно
Отец Дениса Черышева, в отличие от сына, поиграл в России и запомнился выступлениями за «Динамо». В Москву быстроногий форвард переехал из родного Нижнего Новгорода зимой 1993-го. Сумма его трансфера из «Локомотива» не раскрывалась. В составе бело-голубых Дмитрий отыграл четыре года, после чего был продан в испанский «Спортинг» из Хихона. Черышев сыграл за «Динамо» 128 матчей, забил 41 гол и отдал семь голевых передач. Завоёвывал с командой серебро и бронзу чемпионата России, а также Кубок страны в 1995-м.
Владимир Габулов
Откуда пришёл: «Моздок», «Кубань» и «Анжи»
Сумма сделки: € 2,5 млн + € 7 млн
У Габулова интересная история взаимоотношений с «Динамо» – голкипер трижды приходил в этот клуб! В общей сумме на трансферы Владимира бело-голубые потратили около € 10 млн. Сначала в 2001 году на тот момент 17-летний вратарь был взят из «Моздока». Летом 2008-го «Кубань» продала Габулова за € 2,5 млн. Потом Владимир ушёл в «Анжи» за € 7 млн, а в августе 2013-го вернулся из Махачкалы за те же деньги. Всего голкипер сыграл за «Динамо» 155 матчей, в которых пропустил 178 мячей и выдал 51 «сухарь». Брал с командой бронзу, был первым номером в успешной Лиге Европы сезона-2014/2015.
Лучший трансфер в истории «Динамо» — другой игрок
Если вы считаете, что лучшим новичком в истории «Динамо» был другой игрок, а не кто-то из 15 предложенных нами кандидатов, то голосуйте за этот вариант. На самом деле хороших трансферов было больше. Можно добавить в список и легионеров, и россиян: например, Балажа Джуджака, Огнена Коромана, Йована Танасиевича, Кристофера Самба, Себастьяна Шиманьского, Максима Ромащенко, Владимира Граната, Артура Юсупова, Владимира Рыкова. Заслуживает упоминания и возвращение Фёдора Смолова в «Динамо» из «Локомотива». Кого ещё мы забыли?
Дмитрий Булыкин
Откуда пришёл: «Локомотив»
Сумма сделки: € 750 тыс.
Центральный нападающий переходил в 2001 году в «Динамо» из «Локомотива» и запомнился в составе бело-голубых не только из-за легендарной фразы Юрия Сёмина «варежки сними». Булыкин принёс немало пользы как игрок, хотя у него были разные периоды в клубе. Почти шесть с половиной лет выступал за «Динамо», забил 29 голов и отдал 12 голевых передач в 131 матче. В сезоне-2003 Дмитрий стал лучшим бомбардиром команды. Однако с трофеями в составе «Динамо» у Булыкина не сложилось. Летом 2007-го, получив статус свободного агента, начал свою европейскую карьеру – уехал в «Байер».
Юрий Ковтун
Откуда пришёл: «Ростсельмаш» (ныне – «Ростов»)
Сумма сделки: неизвестно
Летом 1993 года «Динамо» подписало одного из самых жёстких защитников своего поколения. Сумма трансфера Ковтуна из «Ростсельмаша» в московский клуб не раскрывалась, но для бело-голубых эта сделка в любом случае оказалась выгодной. Юрий отыграл за команду пять с половиной лет, после чего ушёл свободным агентом в «Спартак». Его статистика в «Динамо»: 194 игры, шесть забитых мячей и четыре голевых паса. Единственный трофей – Кубок России, завоёванный в 1995-м. После окончания карьеры Ковтун был и тренером бело-голубых.
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