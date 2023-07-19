15 лучших трансферов в истории «Динамо»

Новая серия топов самых успешных трансферов в российской истории клубов РПЛ посвящена «Динамо». В предыдущих материалах на эту тему мы определяли лучших новичков «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Локомотива», а теперь выбираем из 15 героев разных лет в составе бело-голубых. Голосуйте и пишите в комментариях, кого и почему вы выбрали, а также кого не хватает в нашем рейтинге.

В ходе голосования трансферы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.