У «Краснодара» один новичок и две потери. Что ждать от клуба в РПЛ?

«Краснодар» — один из теневых фаворитов на медали в предстоящем сезоне РПЛ. Команда Владимира Ивича показывала симпатичную игру весной-2023, а также дошла до финала Кубка России. По набранным очкам во второй части сезона-2022/2023 «Краснодар» расположился на пятом месте, финишировав в итоге шестым в таблице. Но амбиции руководства куда выше, нежели попадание в топ-6. Сможет ли «Краснодар» подняться выше по итогам следующего чемпионата, какие проблемы есть у команды перед стартом сезона?

Кто пришёл в «Краснодар»?

К середине июля «быки» совершили всего один трансфер. Клуб приобрёл у «Оренбурга» защитника Александра Эктова. Сумма трансфера не уточняется, но, по информации Transfermarkt, она составила € 1 млн. Контракт заключён сроком на три года.

Также в «Краснодар» из израильского «Хапоэля» вернулся Магомед-Шапи Сулейманов. Однако 23-летний игрок вряд ли останется в команде. «СЭ» сообщает, что на Шапи не рассчитывают, а в его услугах заинтересованы клубы из Франции и Саудовской Аравии.

«Краснодар» рассматривает сразу несколько кандидатур на усиление состава. Это защитники Корай Гюнтер («Верона»), Цунами («Левски»), Марлон («Крузейро»), Шахар Пивен («Маккаби» Тель-Авив), Сверрир Ингасон (ПАОК), а также форвард Диего Валойес («Атлетико Тальерес»). Трансферы на вход необходимы как минимум потому, что состав покинули несколько важных футболистов.

Александр Эктов Фото: fckrasnodar.ru

Кто покинул «Краснодар»?

Главная потеря – Кристиан Рамирес. Эквадорский левый защитник выступал за «Краснодар» 6,5 года. Но Рамирес вернулся в «Ференцварош», из которого и приходил. За 28-летнего защитника заплатили € 2 млн. Также закончился контракт у вингера Алексея Ионова. Он также вернулся – но в «Ростов».

В «Сочи» за € 1 млн отправился центральный защитник Вячеслав Литвинов. В «Торпедо» из «Краснодара» уехали сразу два игрока: защитник Сергей Бородин (€ 700 тыс.) и полузащитник Ираклий Манелов (€ 270 тыс.). Также закончился срок действия контрактов с Евгением Черновым (провёл прошлый сезон в «Ростове», там и остаётся) и Алексом Мацукатовым. Менее критичные потери – защитник Олег Исаенко (ушёл в «Химки» за € 55 тыс.) и хавбек Вячеслав Якимов («Факел», € 50 тыс.).

Эдуард Сперцян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Также «Краснодар» могут покинуть несколько важных игроков. Полузащитника Эдуарда Сперцяна хотят несколько европейских клубов: «Аякс», «Фейеноорд», «Боруссия» М, также поступала информация об интересе «Манчестер Сити» и «Ньюкасла». По сообщениям журналиста Грача Хачатряна, трансфер армянского футболиста возможен только в том случае, если «Краснодар» получит предложение, устраивающее его по цене. У Сперцяна есть множество вариантов продолжения карьеры, однако он любит и уважает родной клуб.

Уйти из «Краснодара» может форвард Джон Кордоба (игроком интересовался «Галатасарай»). А защитник Хуниор Алонсо и нападающий Олакунле Олусегун в интервью заявляли, что покинут клуб. Однако позже Диего Серрати, агент Алонсо, заявил «Чемпионату», что его клиент остаётся в команде: «Алонсо остаётся в «Краснодаре». У него действующий контракт с клубом». Олусегун на данную секунду также никуда не ушёл. Но всё может измениться.

А что, если боссы «Краснодара» психанут и быстро уволят Ивича?

Что ждать от «Краснодара»?

Во-первых, трансферов. Команде необходимо усиление, чтобы заменить ушедших, а также добавить вариантов для Владимира Ивича. Тренеру необходимо поработать над защитой. Оборона никогда не считалась сильным местом «Краснодара», а товарищеские матчи показали: клуб по-прежнему много пропускает. Доказательство – ничьи с «Черноморцем» (2:2) и «Сочи» (2:2). Четыре пропущенных за две игры. Да, была разгромная победа над «Кубанью» (3:0), но стоит учитывать уровень сопротивления.

Важен вопрос с Эдуардом Сперцяном. 23-летний полузащитник – лидер «Краснодара». Его потеря станет критичной. За пару дней до старта сезона, вероятно, стоит сохранять игрока. И рассматривать продажу через полгода или следующим летом. К тому же Сперцян уже поучаствовал в анонсе новой формы «Краснодара». Получился красивый комплект. Кстати, процесс создания экипировки, начиная с разработки визуала игровых комплектов до контроля над производством, осуществлялся силами специалистов клуба.

Старт «Краснодара» в РПЛ

В 1-м туре «Краснодар» играет в гостях с «Динамо». Затем две домашние встречи с «Сочи» и «Пари НН», выезд к «Оренбургу» и игра с «Локомотивом» на своём поле. Непростой старт, но он многое скажет об амбициях на сезон. Да, Ивичу, вероятно, придётся интегрировать новичков уже по ходу сезона. Но стабильный набор очков – важнейшая задача для «Краснодара». Иначе команда рискует снова располагаться на пятом-седьмом месте.