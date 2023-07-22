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«Пари НН» — «Зенит», РПЛ сезон-2023/2024, 1-й тур, удаление Виктора Александрова, разбор судейства, видео

«Зенит» не мог забить «Нижнему» почти час, но тут случилось удаление. Прав ли судья? Видео
Полина Куимова Максим Пахомов
,
Сергей Иванов
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Спорный судейский момент разбирает Игорь Федотов.

Сезон РПЛ только начался, а уже сколько сюрпризов: «Динамо» проиграло «Краснодару», ЦСКА уехал из Екатеринбурга без очков, а в матче «Зенита» и «Пари НН» в начале второго тайма удалили защитника хозяев Виктора Александрова. И удаление это многим показалось спорным.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 57'   0:2 Кассьерра – 83'
Удаления: Александров – 50' / нет

На 49-й минуте Зелимхан Бакаев летел в штрафную площадь соперника, но на пути к ней его снёс Александров, который буквально выставил «шлагбаум» у ног соперника. В итоге Бакаев рухнул на поле, а Сергей Иванов показал защитнику «Пари НН» жёлтую карточку и назначил штрафной удар.

Пока игроки готовились к штрафному, Павел Кукуян, который сегодня работает на VAR, позвал Иванова к монитору. Главный арбитр изучил повторы, после чего изменил своё решение и всё же показал красную карточку. С точки зрения работы VAR всё чётко: видеоассистент может вмешаться, когда речь идёт о прямой красной.

Кстати, с этого сезона за подобное судьи не будут наказываться двойками – подробнее в нашем материале.

Решение Иванова вызвало споры – точно ли это красная? Арбитр Игорь Федотов разобрал момент. Спойлер: решение верное – красная и штрафной.

«Сейчас в нашем судействе всё поменялось, то, что в том сезоне было – прошу забыть, – подчеркнул Федотов. – Департамент сейчас смотрит на эпизоды, которые могут «спасти» судью. Они смотрят на управление игрой в первую очередь, а не на жёлтые карточки, которые ни к чему не привели. По моменту с красной карточкой в игре «Зенита» – повтор, который показал Кукуян Иванову, доказывает – это красная карточка.

В край штрафной забегал атакующий игрок или нет, но мяч был под контролем Бакаева, игроки соперника – за линией мяча, и он мог спокойно срезать угол и бить по воротам. То, что Иванов показал лишь жёлтую – это ошибка, он отстал от эпизода, который был для него открыт, решил, что мяч уходит в сторону. Судья не расценил положение игроков. Правильно, что в итоге он удалил Александрова».

После этого удаления «Зенит» забил спустя семь минут – счёт в матче открыл Матео Кассьерра с подачи Бакаева. А потом «Зенит» забил и второй: для Кассьерры это первый дубль за «Зенит» в РПЛ – до этого два мяча в одном матче он забивал только в Кубке России.

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