Ярошик ни разу не проиграл «Спартаку» в 12 матчах за три клуба. Но чуть не перешёл туда!

В воскресенье, 23 июля, «Спартак» открывает чемпионат домашним матчем с «Оренбургом». Московская команда начинает сезон с чемпионскими амбициями, её игру будут обсуждать всю неделю. Но, возможно, самая интересная фигура в этой встрече – не кто-то из футболистов, а… главный тренер гостей Иржи Ярошик. Экс-полузащитник ЦСКА и «Крыльев Советов» вернулся в РПЛ и дебютирует в новой роли. И у чеха очень любопытная история противостояний с красно-белыми!

Ярошик появился в России 20 лет назад: в январе 2003 года армейцы выкупили Иржи у пражской «Спарты» за € 3 млн. На тот момент это была рекордная трансферная сумма для нашего чемпионата. Тем не менее чех вполне мог оказаться не в ЦСКА, а в «Спартаке». Как рассказывал сам полузащитник, красно-белые вышли на него первыми, однако, в отличие от армейцев, не смогли договориться со «Спартой» по условиям трансфера.

Иржи Ярошик экс-игрок ЦСКА: «Когда «Спарта» решила меня продать, лучшие предложения сделали ЦСКА и московский «Спартак». Я всегда буду уважать «Спартак», это великая команда. Но, слава богу, я выбрал ЦСКА и всегда был рад этому выбору, там было хорошо. Было бы в «Спартаке» лучше? Вряд ли. Как раз в то время, когда я переехал в Россию, у «Спартака» начался спад. Ушёл Романцев, команда опустилась в середину таблицы, «Спартак» с тех пор не выиграл ни одного титула».

Волею судеб «Спартак» превратился для Ярошика в самого принципиального соперника в России. И вот ведь парадокс – в одного из самых удобных! Чех как игрок никогда не проигрывал красно-белым, а зачастую побеждал.

Эта успешная серия началась для Ярошика, ещё когда он играл против «Спартака» за «Спарту». В ноябре 1999-го на групповом этапе Лиги чемпионов пражане разгромили дома москвичей – 5:2. В той встрече полузащитник вышел на замену на последние 15 минут.

Ещё через пару сезонов Ярошик сыграл за «Спарту» два полных матча со «Спартаком». В Праге чехи снова победили – 2:0, а в Москве получилась ничья 2:2. Причём «Спарта» ушла от поражения на 90+3-й минуте во многом благодаря Иржи: после скидки рослого полузащитника головой мяч в сетку ворот команды Олега Романцева дослал Петер Бабнич.

За два сезона в ЦСКА Ярошик четыре раза сыграл со «Спартаком». Результат – ещё три победы и одна ничья! Причём именно в составе армейцев чешский полузащитник забил оба своих мяча в ворота красно-белых.

В сезоне-2003 уже в 3-м туре команды выдали драматичный матч, завершившийся со счётом 3:2 в пользу ЦСКА. Ярошик «выжигал» в центре поля вместе с Элвиром Рахимичем и Сергеем Семаком. Команда Валерия Газзаева дважды отыгрывалась по ходу дерби, а на 90+2-й минуте забила победный гол. Всё началось с перехвата на чужой половине поля, потом Семак отправил мяч вперёд, а чех ворвался в штрафную и пробил. Благодаря удачному рикошету от защитника Луизао мяч оказался в сетке.

Во втором круге «Спартак» с ЦСКА выдали нулевую ничью, а в сезоне-2004 красно-синие одержали победы со счётом 2:0 и 2:1. Во втором дерби Ярошик стал автором первого гола. После подачи углового Роланом Гусевым с левого фланга Иржи здорово сыграл головой на опережение.

Потом у Ярошика были три года в «Челси», «Бирмингеме» и «Селтике». Выступая за эти команды, трудно пересечься со «Спартаком». Но в январе 2008-го состоялось возвращение чеха в Россию – полузащитник подписал контракт с «Крыльями Советов». Впереди были ещё два сезона в РПЛ и четыре встречи с красно-белыми.

В 2008-м «Крылья Советов» сыграли вничью со «Спартаком» (1:1) в Самаре и увезли победу из Москвы (1:0). В сезоне-2009 «КС» не уступили на выезде (1:1) и забрали три очка дома (2:1). Ярошик больше не забивал, однако поучаствовал в голевой атаке в московском матче.

Таким образом, у Ярошика восемь побед и четыре ничьих в 12 играх со «Спартаком». Ещё один интересный факт: его команды почти всегда финишировали выше красно-белых. В «Спарте» и ЦСКА он привык играть против спартаковцев с позиции силы.

Впрочем, теперь Ярошику будет как никогда трудно избежать поражения от «Спартака». Команда Гильермо Абаскаля – безусловный фаворит в домашнем матче с «Оренбургом». Чех только знакомится с возможностями своих футболистов, а мы пока совершенно не представляем, чего ждать от Иржи-тренера.