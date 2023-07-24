«В РПЛ это считают грубой ошибкой». Судья чуть не испортил первую победу «Алании» в сезоне

В середине второго тайма с «Нефтехимиком» «Алания» уж слишком поверила в собственное превосходство. Играя в большинстве, команда Олега Василенко заставляла своих болельщиков скучать на трибунах. Типичная атака – бесконечный перевод мяча с одного фланга на другой. Но всё это в 35 метрах от ворот. Да, соперник играл плотно в обороне, но вряд ли это повод совсем забыть об ударах. Казалось, «Аланию» полностью устраивает преимущество в один гол. Но потом случился момент, который мог всё изменить.

«Алания» не могла позволить себе потерять очки

Для «Алании» это первый матч на условно домашней арене. Стадион во Владикавказе на реконструкции, поэтому команда проводит игры в Грозном на «Ахмат Арене». Естественно, это сказывается на посещаемости, несмотря на то, что из одного города в другой можно доехать за полтора-два часа. Но в будний день большого количества желающих не нашлось. Поэтому по картинке стадион на 95% был абсолютно пустым. Совсем не домашняя атмосфера. Но это не помешало владикавказцам не отступить от своего агрессивного стиля.

В первом туре «Алания» была лучше соперника, но «Черноморец» не совсем заслуженно спас ничью. Получается, один из кандидатов на выход в РПЛ потерял очки уже в самом начале первенства. Во втором такого уже себе позволить было нельзя. Именно поэтому Гурциев мог открывать счёт уже на третьей минуте. Опасная подача с углового, отскок и мощный дальный удар. Но Голубев потащил – вообще вратарь «Нефтехимика» стал MVP первого тайма.

«Алания» — «Нефтехимик» — 1:0 Фото: vk.com/fcalania

Интересно, что сразу после могли забивать гости, но в игру уже включился Солдатенко, который отбил не самый сильный, но очень точный удар в угол. Такое начало провоцировало на мысли о яркой и открытой игре. Тем более на 12 минуте тому же Гурциеву уже было тяжелее не забить, чем забить. Но каким-то чудом в упор он попал в ногу голкипера. «Нефтехимик» постепенно запирался в штрафной. Казалось, гол лишь дело времени. Но раз за разом всё шло не туда.

На 25-й минуте случился первый важный эпизод. Опорник гостей Морозов грубо влетел шипами в колено соперника. Арбитр Фролов сначала показал жёлтую карточку, но потом, после консультации с боковым, поменял решение и достал красную. Вот подарок. Казалось, им надо точно пользовать. «Алания» вновь побежала в атаку, создала пару моментов, но какое-то жуткое невезение в реализации. Мяч раз за разом проходил рядом со штангой.

Гол в концовке тайма и спорное решение судьи

Гол удалось забить только на 45-й минуте. И то после не самого очевидного момента – Машуков получил мяч в штрафной, классно обработал и быстро пробил – рикошетом в девятку.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Во втором тайме ожидалось, что «Алания» продолжит разбирать соперника. И уверенно увеличит преимущество. Но вместо этого владикавказцы лениво перекатывали мяч в центре поля. Складывалось ощущение, что им совсем не нужен второй гол. Всех всё устраивало.

Однако момент на 68-й минуте мог всё изменить. Гиоргобиани на линии штрафной рухнул после контракта с соперником. Со стороны всё это выглядело как явный наступ. Ожидалось, что Фролов либо поставит пенальти, либо опасный штрафной. Но вместо этого он показал жёлтую игроку владикавказцев за симуляцию, которая стала для него второй. Следовательно – последние 22 минуты основного времени команды провели в равных составах.

Игорь Федотов футбольный арбитр «Первый момент с красной карточкой – была бы неудовлетворительная оценка в РПЛ. Скажу так, оценка судейства в РПЛ и в Первой и второй лиге разнятся, арбитры оцениваются по разным критериям. В РПЛ такое считается грубой ошибкой: Фролов сначала показал жёлтую карточку, а потом ходил-бродил, увидел кровь, и, будучи без VAR, показал красную карточку. Умный судья бы подождал, увидел кровь, и показал бы красную сразу, без жёлтой. А Фролов только потом поменял своё решение. Что касается удаления за симуляцию, то позиция у Фролова хорошая, а повторы плохие, со спины: был наступ или нет – непонятно, падение картинное. Главное: в Первой лиге и Второй лиге по-другому оцениваются арбитры, и идёт конфликт интересов с РПЛ. На месте Мажича я бы задался вопросом, почему так происходит, все должны равняться на рекомендации от главы департамента. А сейчас будет так, что в РПЛ за такое бы дали плохую оценку, а в Первой и Второй лиге – зажевали бы».

Думаете, «Нефтехимик» проснулся? Увы, нет. Видимо, полчаса игры вдесятером уж слишком их измотали. Поэтому в равных составах они продолжили играть вторым номером и в оставшееся времени не провели ни одной опасной атаки. «Алания» же порой хорошо выбегала вперёд, но как и в первом тайме транжирила все опасные подходы.

Однако главное – победа, первая в сезоне. Пусть и добыть её получилось явно не в том стиле, который ожидал Василенко.