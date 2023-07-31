Какие у Захаряна перспективы в «Лацио»? Для места в старте нужен ещё один трансфер клуба

Не успели в России переварить переход Далера Кузяева в «Гавр», как появилась новость покруче: Арсен Захарян может перейти в «Лацио». Об интересе к Захаряну со стороны различных европейских клубов пишут давно. В разное время фигурировали и «Лейпциг», и «Фейеноорд», и «Челси», переход в который сорвался прошлым летом. Могло даже показаться, что, чем больше Захаряном интересуются, тем менее он продуктивен в «Динамо».

Как бы там ни было, сейчас – «Лацио». Об этом пишут известные европейские журналисты вроде Джанлуки Ди Марцио. А представители «Лацио» не отрицают, что Захарян им интересен. Очевидно, что это не утка. Хотя утверждать, что всё получится, мы не можем: коллеги из Sport 24, например, писали, что переход может и сорваться.

Перейдет Арсен или нет, вопрос пока открытый. Но это не мешает предаться фантазиям и представлениям, зачем Захарян «Лацио», зачем «Лацио» Захаряну и как они вообще могут сосуществовать.

Зачем Захаряну «Лацио»?

«Лацио» – это:

Европейская топ-лига; Лига чемпионов; Возможность поработать с одним из лучших тренеров в мире – Маурицио Сарри; Возможность поиграть с футболистами европейского класса из топовых сборных.

Плюс «Лацио» – это новый вызов. А ещё возможность в будущем пойти на повышение, потому что римляне – продающая команда с репутацией.

Арсен Захарян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мотивы Захаряна видятся вполне понятными. Он говорил, что хотел бы когда-нибудь поиграть в Европе. А сейчас точно не то время, когда такими предложениями можно разбрасываться. Плюс, ещё раз, Захаряна зовет не абы кто. Его зовет даже не «Гавр». А именитая итальянская команда уровня ЛЧ. И вряд ли Арсен захочет ещё раз пережить облом, который случился в 2022-м.

Зачем Захарян «Лацио»?

С этим сложнее. Команде Сарри необходимо усиление под ЛЧ. У «Лацио» и так была очень ограниченная обойма, а теперь ещё ушел и один из главных игроков – Сергей Милинкович-Савич. Можно ли считать 20-летнего Арсена, который никогда не играл в еврокубках, усилением под Лигу чемпионов? Даже если выкрутить патриотизм на максимум, вряд ли.

Плюс Захарян точно не замена Милинковичу-Савичу. Сергей – это скала в центре поля, которая по необходимости оказывалась либо в своей штрафной, либо в чужой. Это мощная «восьмерка», которая играет на физике. Милинкович-Савич, безусловно, очень умный игрок. Но всё-таки назвать его футболистом тонким, интеллектуальным можно только с различными оговорками.

Захарян, напротив: как раз не про физику, а про интеллект и креатив. В «Динамо» он действовал либо на левом фланге атаки, либо в середине поля с уклоном вперёд, ближе к позиции «десятки».

Конкуренты и партнёры Захаряна по «Лацио» – кто они?

Левый край атаки надежно занят. Там играет Маттиа Цаканьи, у которого по какой-то нелепой случайности всего один матч за сборную Италии (Роберто Манчини, открой глаза!). В прошлом сезоне Серии А он оформил 10+7 по системе «гол+пас».

Главный минус Цаканьи – он очень взрывной, часто психует и хватает лишние карточки. Но на случай его дисквалификаций или травм у Сарри в распоряжении есть Педро. Ему уже 35 лет, однако он даже не думает стареть. В прошлом сезоне во всех турнирах испанец отбегал 46 матчей. В «Лацио» так довольны, что, несмотря на почтенный возраст, продлили с ним контракт до 2024 года.

А ещё есть молодые Канчельери и Гонсалес, при необходимости можно перевести налево Фелипе Андерсона – если уж совсем припрёт. В общем, в этой зоне места для Захаряна нет и не предвидится.

Фелипе Андерсон, Маттиа Цаканьи и Педро Родригес Фото: Getty Images

В центре поля другая ситуация. У «Лацио» нет чистой «десятки», но по функциям под определение больше всего подходит Луис Альберто. Ярчайший, воздушный игрок, который гарантирует зрелище. При этом вместе с ним он даёт и результат (в прошлом сезоне – 6+7 по системе «гол+пас» в Серии А). В нынешнем составе «Лацио» испанец один из главных долгожителей. Однако есть несколько но.

В первые полгода при нынешнем тренере Альберто выпал из стартового состава. При Симоне Индзаги казалось, что «Лацио» невозможен без Альберто. Пришёл Сарри, и оказалось – возможен. Были слухи, что у Маурицио и Луиса конфликт. Но во второй части сезона испанец вернул себе место в основе, и разговоры поутихли.

Захарян будет в старте «Лацио». Но только если уйдёт Альберто

Ещё одно но – Луис тоскует по родине. Как можно, живя в Риме, тосковать по Кадису, откуда Альберто родом, понять сложно. Но он тоскует. И уже зимой «Кадис» пытался вернуть парня домой – не получилось, хотя игрок был за. Открылось летнее трансферное окно – и разговоры снова закипели.

Так что испанца в команде скоро может не стать. И если это случится, для Захаряна откроется путь в стартовый состав. На сегодняшний день у «Лацио» нет прямой замены Альберто. Ни Катальди, ни Башич, ни Маркос Антонио не смогут выполнить те функции, которые выполняет испанец. Это просто игроки другого типа. Захарян стилистически гораздо ближе к Альберто, чем эти трое.

Луис Альберто, Арсен Захарян Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Другое дело, что Альберто, при всей своей воздушности и тонкости, достаточно объëмный игрок. Он даёт большую беговую работу, он агрессивно играет в прессинге (у Сарри по-другому нельзя). Способен ли так действовать Захарян? Арсен здорово выглядел в прессингующем «Динамо» Сандро Шварца, но всё-таки это было два года назад. С тех пор россиянин не играл настолько же полезно и ярко.

Самое сложное для Захаряна – не конкуренция. А адаптация

Последние полтора года чемпионат России, мягко говоря, не развивается. Наши игроки частенько терялись в Европе, даже когда переезжали туда из более сильной РПЛ. А сейчас разрыв между Премьер-Лигой и топовыми чемпионатами только увеличился. И вот в нынешней плесневеющей РПЛ Захарян уже год как не феерит. С чего бы ему, спрашивается, резко взлететь в более конкурентоспособной Серии А? Сомнительно.

Желание Захаряна, если оно действительно есть, выйти из зоны комфорта и попробовать себя в сильной конкурентной лиге – это замечательно. И если правда, что «Лацио» готов заплатить за него более € 10 млн – значит, клуб понимает, как его использовать. Для «Лацио» это существенная сумма. Римляне тратят очень аккуратно.

Но пока многовато если. Если Захарян правда хочет. Если «Лацио» готов. А ещё если «Динамо» гарантированно получит деньги, если уйдёт Альберто, если Арсен заиграет.

Очень хочется, чтобы эта сделка случилась. Но важно не стать заложниками ожиданий. Ибо на сегодняшний день вариантов развития событий масса: от очень хорошего, когда Захарян приезжает в Италию и разрывает, до очень плохого, при котором Арсен остаётся в России и пополняет список нераскрывшихся талантов.