Переход Захаряна в «Лацио» важен для сборной России. Больше, чем кажется на первый взгляд

Захарян всё-таки близок к трансферу в Европу. Прошлым летом сорвался трансфер в «Челси», но теперь футболист может оказаться в «Лацио». Сообщают, что сделка близка к завершению. И это тот случай, когда за парня хочется поболеть. Точнее, за его переход.

Когда у сборной России дело доходит до решающих матчей, то мы влетаем то датчанам, то хорватам. Причём проигрываем по делу, а потом каждый раз объясняем. Ну вы гляньте, в каких командах играют эти хорваты и датчане. Само собой, мы им уступаем. С чего вдруг должно быть иначе?

Арсен Захарян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однажды российские спортсмены вернутся к международному футболу (лучше, конечно, к европейскому, а не к азиатскому). Хочется, чтобы футболисты при этом были конкурентоспособными. Уровень российской лиги падал до февраля 2022 года, а теперь – тем более. И нет ощущения, что в лигу будут вкладываться больше, чем сейчас. Чтобы сборная России становилась сильнее, футболистам нужно ехать туда, где выше конкуренция. И чемпионат Италии, безусловно, один из таких. Тем более если речь про клуб, выступающий в Лиге чемпионов.

Слишком часто мы сами себя загоняем в рамки. Владелец «Краснодара» Галицкий говорит, что лучшие российские футболисты должны играть в России. Тут, конечно, большой вопрос в том, кому они должны? И вообще, почему они должны отказываться от развития карьеры и своего уровня? Президент ЦСКА Гинер рассказывал, что Чалову не надо ехать в «Кристал Пэлас», а только в топ-клубы АПЛ. Другие скажут, что ехать в топ-клубы АПЛ как раз не нужно, потому что не потянут уровень – лучше сначала в «Кристал Пэлас». Мы сами придумываем себе рамки, пока те же хорваты и датчане едут в сильнейшие лиги – туда, куда позовут.

Раздевалка «Тоттенхэма» Фото: Tottenham Hotspur FC/Getty Images

Что мы получаем от того, что сохранили Чалова в РПЛ? У парня просто пропала мотивация. Он понял, что, как хорошо ни играл бы и какие бы бешеные деньги за него ни давали – уехать в топ-лигу не получается. В результате мы на полтора сезона просто потеряли футболиста. По уровню игры он сильно просел, и его пришлось отдавать в аренду в «Базель», который живёт матчами другого уровня по сравнению с АПЛ. Нет английских скоростей, нет базы с инфраструктурой, нет двух матчей за сезон с «Сити», «Ливерпулем», «МЮ», «Арсеналом» и другими топ-клубами. Показательно, что Захарян после сорвавшегося перехода в «Челси» тоже сбавил. Скажите, кому оно надо?

Мы понимаем, в какой ситуации оказался российский спорт и конкретно футбол. Уехать в Европу стало ещё сложнее, поэтому за такие возможности надо цепляться. Это полезно и для сборной, и для имиджа клуба-продавца, и вообще для статуса российских футболистов. Кокорин оставил в Италии явно не позитивное впечатление. Было бы хорошо показать, что у нас есть и другие футболисты. И не только Головин с Миранчуком.

В этом плане Захарян видится подходящей фигурой. Возраст такой, что у него есть возможность впитывать и развиваться. Да и универсальность позволяет ему играть практически на любой позиции в полузащите – опорник, бокс-ту-бокс, атакующий полузащитник, да и на фланге тоже много раз выходил.

Пока писал этот текст, параллельно переписывался со знакомым итальянским журналистом. Алессандро де Фелисе делает статьи как раз про «Лацио» для Goal. Вот что он рассказал:

«В Италии начали говорить о Захаряне как о замене Милинковичу-Савичу. Основная цель «Лацио» – Зелиньски, но он может продлить контракт с «Наполи». Вторая опция – Захарян. Клубу нужен техничный и физически сильный футболист, как Милинкович. Человек в полузащиту, который будет гарантировать голы и ассисты. «Лацио» играет с тремя полузащитниками, и Захарян мог бы играть в полуфланге. Есть ли предубеждения по поводу футболистов из России? Я могу сказать, что гендир «Сассуоло» Карневали заявил, что получил предложение от «Спартака» на € 8 млн, но клуб решил не иметь дел с российскими командами».

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