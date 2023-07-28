У Первой лиги новый лидер! После двух побед отгрузили «Арсеналу» пять

В «Лучшей лиге мира» стартовал 3-й тур. Встреча в Жигулёвске с участием «Акрона» и тульского «Арсенала» порадовала большим количеством голов.

Команды подошли к первой игре 3-го тура в абсолютно разном состоянии. «Акрон» здорово проявил себя в первых матчах и набрал максимальное количество очков. Перед пятничной игрой команда Евгения Калешина делила первую строчку в таблице с «Торпедо» и хабаровским СКА. А вот у «Арсенала» были «баранки» в графе «победы» и «забитые мячи». Правда, туляки ни разу не проиграли. В обоих предыдущих матчах команда Александра Сторожука скатала «нулёвки».

Первый тайм сложился для «Арсенала» хуже не придумаешь. На первых минутах гости ни в чём не уступали сопернику, но посыпались после первого же пропущенного мяча. Хозяева открыли счёт с пенальти. Сначала туляков спасла перекладина, но через секунду защитник помешал Абу-Саиду Эльдарушеву отправить мяч в пустые ворота с пары метров. Как итог — пенальти в ворота «Арсенала». Константин Савичев легко переиграл с «точки» вратаря — 1:0.

Через девять минут парни Калешина во второй раз огорчили гостей. И на этот раз забили с игры. Владислав Галкин аккуратно уложил мяч в дальний угол с левой ноги — 2:0. Красота! Арьен Роббен наверняка бы одобрил. «Акрон», по сути, реализовал два момента к 30-й минуте, а соперник оказался в нокдауне.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На последних минутах первой половины арбитр Сергей Куликов снова указал на «точку» — ещё один пенальти в ворота «Арсенала». На этот раз к мячу подошёл Эльдарушев и оформил гол «в раздевалку» — 3:0. После такого тайма не осталось сомнений, что «Акрон» продлит победную серию до трёх матчей и выйдет на чистое первое место.

Правда, «Арсенал» отыграл один мяч сразу после перерыва. И надо сказать, что гол получится несколько курьёзным. Артём Попов забросил на Джонатана Окоронкво, но тот до мяча не дотянулся. Впрочем, нигериец смутил вратаря Сергея Волкова, который запустил мяч в дальний угол — 3:1. Туляки прервали сухую серию из пяти таймов, но забили в какой-то степени нелепо.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После перерыва в действиях футболистов «Акрона» появилось больше нервозности, но это не помешало команде сохранить победный счёт. Более того, в концовке хозяева оформили четвёртый гол. Вышедший на замену Владимир Азаров попал в одноклубника (Руслана Апекова), от которого мяч влетел в ворота — 4:1.

А потом настоящую красоту исполнил ещё один футболист, который появился на поле по ходу игры. Андреас Понсе нанёс блистательный удар из-за пределов штрафной площади. Мяч по красивой траектории влетел за шиворот голкиперу — 5:1. Эффектное завершение матча!

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Таким образом, команда Калешина единолично возглавила таблицу Первой лиги. По крайней мере, до матчей с участием «Торпедо» и «СКА-Хабаровск». Три матча, три победы, разность мячей 11:2 — великолепный старт от клуба из Жигулёвска. 6 августа «Акрон» встретится на своём поле с «Аланией». Будет интересно!