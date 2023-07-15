10 самых дорогих футболистов Первой лиги. Шестеро в прошлом сезоне играли в РПЛ

«Лучшая лига мира» возвращается! Сегодня, 15 июля, новый сезон в Первой лиге откроется матчем «Торпедо» и махачкалинского «Динамо». Сразу несколько торпедовцев вошли в число десяти самых дорогих футболистов турнира. Все цифры по стоимости приведены согласно данным Transfermarkt.

Большинство представляют клубы, которые нацелены на выход в РПЛ: «Торпедо», «Химки» и «Алания» (клуб уже дважды пролетал мимо стыков не по спортивной причине, а из-за реконструкции стадиона).

Юрий Журавлёв («Торпедо») — € 800 тыс.

Юрий Журавлёв Фото: «Чемпионат»/РИА Новости

Прошлый сезон Журавлёв начал в «Ахмате», а в начале 2023-го перебрался в «Торпедо». Автозаводцы заплатили приличные для себя деньги (€ 1,2 млн), но футболист отыграл всего лишь четыре матча. В апреле главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет отстранил сразу трёх футболистов, в число которых вошёл и Журавлёв. Кстати, двое других — Илья Кутепов и Равиль Нетфуллин — уже покинули команду. Не исключено, что такая же участь ждёт и Журавлёва. А пока он остаётся одним из самых дорогостоящих футболистов «Торпедо».

Николай Гиоргобиани («Алания») — € 800 тыс.

Николай Гиоргобиани Фото: fcalania.com

Предыдущий сезон сложился для Николая очень даже неплохо. Он набрал 20 (13+7) очков по системе «гол+пас» в 27 матчах Первой лиги. Возможно, Гиоргобиани принёс бы команде пользу и в стыковых играх, но «Алании» отказали в выдаче лицензии. Владикавказской команде потребуются скиллы 25-летнего игрока в новом сезоне, ведь она наверняка планирует побороться за возвращение в РПЛ. Николай уже играл в высшем дивизионе (18 матчей), но это было в составе «Уфы». Он не выступал в РПЛ с сентября 2020 года. Кстати, вы можете его помнить по голу «Зениту» со штрафного в Кубке.

Глеб Шевченко («Торпедо») — € 800 тыс.

Глеб Шевченко Фото: ФК «Шахтёр»

Белорусский защитник до этого лета выступал исключительно на родине. В составе «Славии» выиграл второй по силе дивизион, а с солигорским «Шахтёром» стал чемпионом страны. «Торпедо» купило Шевченко за € 300 тыс., хотя его стоимость оценивают почти в три раза дороже. Защитник дебютировал за сборную Беларуси летом 2021 года и уже провёл 15 матчей в составе национальной команды. Шевченко сменил белорусскую «вышку» на Первую лигу России. Не исключено, что в сезоне-2024/2025 он сыграет в РПЛ, но для этого придётся сильно постараться.

Бутта Магомедов («Химки») — € 800 тыс.

Бутта Магомедов (слева) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В начале 2022-го Магомедов сменил «Аланию» на «Химки» и впервые в карьере сыграл в РПЛ. В итоге у футболиста набралось 33 матча в «вышке», но теперь его снова ждёт Первая лига. «Химки» очень хотели сохранить 25-летнего полузащитника в составе после вылета из РПЛ. Они справились с этой задачей, а Магомедов занимает третье место в списке самых дорогих игроков клуба. Кстати, во второй половине прошлого сезона Бутта несколько раз выходил на поле с капитанской повязкой и дважды забивал «Зениту» в Санкт-Петербурге.

Даниил Степанов («Химки») — € 900 тыс.

Даниил Степанов Фото: fckhimki.com

23-летний фланговый защитник пополнил состав «Химок» в летнее трансферное окно. Подмосковная команда выкупила игрока у тульского «Арсенала» за € 100 тыс., хотя его нынешняя стоимость в девять раз выше. На счету Степанова 69 матчей в РПЛ в составе трёх клубов («Рубин», «Ротор», «Арсенал»), но в «вышке» его не было с мая 2022 года. В минувшем сезоне Даниил вышел на поле всего 14 раз. Тренерский штаб «Арсенала», как правило, не включал его в заявку или усаживал в запас. Теперь Степанов попробует перезагрузить карьеру под руководством Андрея Талалаева.

Александр Руденко («Химки») — € 900 тыс.

Александр Руденко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нынешний контракт нападающего с «Химками» истекает через год, хотя у него был вариант уйти уже этим летом. 24-летний Руденко заинтересовал «Оренбург», и клуб РПЛ рассматривал вариант с трансфером игрока. Правда, сделка всё-таки сорвалась. Стороны не согласовали денежную компенсацию — «Оренбург» отказался платить сумму, которую требовали «Химки». Руденко провёл больше сотни матчей в Первой лиге за «Спартак-2» и «Торпедо», а в подмосковном клубе выступал только в РПЛ. В прошлом сезоне нападающий отыграл 29 матчей и забил пять мячей.

Даниил Одоевский («Волгарь») — € 900 тыс.

Даниил Одоевский Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В начале июля «Зенит» продлил контракт с вратарём до 2027 года. А через 10 дней отправил его в аренду в «Волгарь». 20-летний Одоевский ещё не знаком со всеми прелестями «Лучшей лиги мира». Ранее он играл в МФЛ, Второй лиге, РПЛ, Суперкубке России, Юношеской лиге УЕФА. Есть даже один матч в Лиге Европы. Теперь в биографии Одоевского появился новый пункт, который связан с Первой лигой. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подчеркнул, что для молодого вратаря сейчас важно получать стабильную игровую практику.

Ростислав Солдатенко («Алания») — € 900 тыс.

Ростислав Солдатенко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ещё один вратарь, который оказался в этом списке. В отличие от Одоевского, Солдатенко гораздо старше (26 лет), но при этом у голкипера «Алании» нет опыта игры в РПЛ. Зато на уровне Первой лиги он выступает регулярно — 106 матчей в составе «Сочи» и «Алании». В прошлом сезоне Солдатенко не выходил на поле в Кубке России, а вот в «Лучшей лиге мира» провёл 33 игры из 34. Его оставили вне заявки только на заключительный матч сезона с махачкалинским «Динамо». Солдатенко был самым дорогостоящим футболистом «Алании», пока в команду не пришёл Цаллагов.

Сергей Бородин («Торпедо») — € 1 млн

Сергей Бородин Фото: vk.com/torpedomoscowfc

В начале 2023 года Бородин отправился в краткосрочную командировку — его арендовал израильский «Бейтар». Там защитник играл вместе с динамовцем Григорием Морозовым. Как итог — оба стали обладателями Кубка Израиля. Морозов отбегал 17 матчей и отдал две голевые передачи, а по окончании сезона вернулся в «Краснодар». Правда, там надолго не задержался — «быки» продали его в «Торпедо» за € 700 тыс. (по данным Transfermarkt). Теперь будет помогать клубу сразу вернуться в РПЛ. Кстати, у «Краснодара» есть опция обратного выкупа. 24-летний Бородин прекрасно знаком с Первой лигой — он провёл 74 матча в составе «Краснодара-2».

Ибрагим Цаллагов («Алания») — € 1 млн

Ибрагим Цаллагов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

32-летний футболист с богатым опытом игры в РПЛ (284 матча) перешёл в «Аланию» по окончании сезона-2022/2023. Последние четыре года Ибрагим провёл в «Сочи», но весной 2023-го вляпался в скандал. В СМИ появилась информация, что Ибрагим повздорил с одноклубником Ваньей Дркушичем. Сначала они выясняли отношения на поле, потом — в раздевалке. В итоге главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов отстранил Цаллагова от тренировок с основной командой и отправил футболиста в дубль. Ибрагим провёл там остаток сезона, а потом уехал во Владикавказ в статусе свободного агента.