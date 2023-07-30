«Он при первом случае сдаст». Помните, как Евсеев скандально покинул «Локо» из-за Бышовца?

В 2007 году футболист поругался с тренером, после чего за московский клуб больше не играл. Версии ссоры у него и у Бышовца разные.

Вадим Евсеев — один из знаковых защитников нашего футбола. Он поиграл за «Спартак» и «Локомотив», взял шесть титулов чемпиона России, четыре раза побеждал в Кубке страны, дважды — в Суперкубке. По окончании карьеры игрока Евсеев занялся тренерской деятельностью. Сейчас он работает с «Факелом», который сегодня встретится в Воронеже с «Локомотивом». С клубом, которому Евсеев отдал семь лет карьеры. И который покинул со скандалом.

Бышовец сказал, что Евсеев не нужен ему, после недели сборов. Вадим ушёл к Ярцеву в «Торпедо»

Причина ухода Евсеева из «Локомотива» — конфликт с главным тренером Анатолием Бышовцем. Специалист возглавил московский клуб в конце 2006 года, а Вадим покинул команду через пару месяцев. Тренер практически сразу решил, что опытный футболист не вписывается в его концепцию. Когда Евсеева выставили на трансфер, защитник отрицал наличие конфликта.

«Сразу хочу сказать, что никакого конфликта с Бышовцем у меня не было, — говорил в 2007-м Евсеев. — Дело обстояло так. 29 января в разговоре со мной Бышовец дал понять, что не видит мне места в обновлённой команде. Для меня, не скрою, это стало неожиданностью, но пообщались мы корректно. А спустя два дня я улетел вместе с дублем «Локо» в Турцию. Разговора на повышенных тонах не было. Это чьи-то домыслы».

Анатолий Бышовец в «Локомотиве» Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Бышовец принял радикальное решение всего через неделю после начала сборов. Евсеева такой поступок очень удивил. Защитник признался, что понял бы, скажи Юрий Сёмин (тогда занимал пост президента «Локо»), что клуб не нуждается в услугах игрока. Но слышать подобное от Бышовца было, мягко говоря, не очень приятно.

«Я ответил, что с футболом заканчивать не собираюсь, — вспоминал Евсеев. — Буду с дублем тренироваться. Потом был разговор с Сёминым. Он сказал: «Играй за дубль». Я ему в ответ: «Привык зарабатывать деньги, а не получать». И как раз поступило предложение от Георгия Ярцева. Я согласился на него и ушёл в «Торпедо».

«Просто Вадим не соответствовал тем требованиям, которые я привык предъявлять к игрокам в процессе создания новой команды. Но это вовсе не означает, что он не окажется полезным «Торпедо», — сказал Бышовец после расставания с футболистом. После перехода к автозаводцам Евсеев позволил себе более резкий комментарий в адрес Анатолия Фёдоровича.

Вадим Евсеев экс-футболист «Локомотива» «Могу сказать, что не пошёл бы в разведку с Бышовцем. Он при первом же случае сдаст. Настучит. Он мне неприятен. Но не из-за того, что убрал меня из «Локомотива». Из-за того, что делает с командой».

Спустя несколько месяцев Евсеев перешёл в «Сатурн», где воссоединился с Дмитрием Лоськовым – ещё одной легендой «Локо», который оказался не нужен Бышовцу. Перед матчем с железнодорожниками Вадим сказал следующее: «Меня, можно сказать, из семьи выгнали. Вот и подумайте, какие у меня чувства».

Евсеев резко отреагировал на победу над «Локо». Чуть не дошло до драки

Летом 2007-го «Сатурн» обыграл «Локомотив» (2:0) благодаря двум голам с пенальти. Второй оформил Лоськов. Сразу после гола экс-капитан «Локомотива» очень эмоционально крикнул что-то в адрес скамейки красно-зелёных. «Это были эмоции, — объяснил Дмитрий после матча. — Чем они вызваны, надеюсь, вы прекрасно понимаете. Встречался ли с Бышовцем после матча? Нет, я его нигде не встречал».

После матча Евсеев оказался в центре инцидента. По словам делегата игры Андрея Бутенко, защитник позволил себе резкое высказывание: «После окончания матча я сразу пошёл к раздевалкам. Когда обе команды поднялись по лестнице и направились по своим помещениям, Евсеев остановился и диким голосом как закричит: «Сосать!» Игроки «Локомотива» остановились и оглянулись, а реакция руководителей клуба была адекватной — к Вадиму бросились с претензиями. Полагаю, мне удалось предотвратить групповую драку. Да там ОМОН, если бы задрались, надо было вызывать! Затем Евсеев повторил свою фразу ещё раз».

Вадим Евсеев в «Сатурне» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сам игрок дал такой комментарий: «Да, я кричал по пути в раздевалку. Не отрицаю этого. Но даже намёка на драку не было, да и ни к кому конкретно я не обращался. Это обычный выплеск эмоций после победного матча. Слово-то разве нецензурное? Нет, цензурное, никого я не оскорблял, и претензий мне не предъявляли».

В сезоне-2007 «Локомотив» провалился в чемпионате России. Занял лишь седьмое место — худший на тот момент результат в российской истории клуба. Правда, железнодорожники забрали Кубок России. Несмотря на это, Бышовца уволили с поста главного тренера, а Сёмина — с должности президента. Евсеев играл за «Сатурн» до 2010-го, хотя чуть ранее уезжал на просмотр в «Кубань», которую на тот момент тренировал Сергей Овчинников.

Через 13 лет Евсеев и Бышовец назвали причины ухода игрока. У каждого своя версия

В 2015 году Лоськов назвал Бышовца мэтром. Но, естественно, сделал это с сарказмом. «Бышовец — уникальный человек, мэтр! Когда он убрал Вадика Евсеева, я понимал, что следующим буду я. Не хочу вспоминать… Может, и хорошо, что тогда ушёл. Люди, которые появились в клубе, — их цели с моими не совпадали».

Ещё через пять лет Евсеев (тогда уже тренировал «Уфу») опубликовал в соцсетях пост, посвящённый уходу из «Локомотива». «Бышовец убрал меня и Лоськова из «Локомотива», потому что мы были слишком неудобны ему, и слишком сильная была ассоциация с Сёминым и недавними большими победами. Уход помог мне лучше понять, как ценят болельщики «Локо» тех, кто был частью клуба. Я не здоровался с ним после этого. Жизнь расставила всё по своим местам. Футбольная жизнь в первую очередь».

Вадим Евсеев на посту главного тренера «Факела» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Бышовец отреагировал на пост Евсеева и заодно объяснил, по какой причине убрал игрока из команды. «Евсеев говорит, что жизнь расставила всё по местам? Интересно, что же она расставила… Хотел бы ему напомнить, что я его не убирал. У Евсеева было время определиться. Во время подготовительного периода я убедился, что перестройка команды идёт, а у него есть определённые проблемы в подготовке, в готовности отвечать требованиям. Я подошёл к Вадиму и сказал, что в перспективе не рассчитываю на него. Попросил принять решение. Он решил уйти. Я Евсеева вообще не видел после этого случая», — сказал Бышовец.

Кстати, впереди у Евсеева шестая игра с «Локомотивом» в статусе главного тренера. Он обыгрывал железнодорожников с «Амкаром» (2:1), но с «Уфой» и «Факелом» у него это не получилось (две ничьих, два поражения). Таким образом, Евсеев не побеждает «Локо» в течение пяти лет — с марта 2018-го.

В материале использованы цитаты из «СЭ» и «Советского спорта».