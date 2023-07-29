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Франция — Бразилия — 2:1, Швеция — Италия — 5:0, обзор матчей чемпионата мира среди женских сборных, ЧМ-2023

Франция выбила Бразилию на третье место в группе! Огненный игровой день на ЧМ-2023
Ульяна Лукьянченко
Франция — Бразилия — 2:1, Швеция — Италия — 5:0
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Гол Венди Ренар в концовке выбил бразильянок на третье место. А шведки уничтожили сборную Италии.

2-й тур группового этапа чемпионата мира среди женских сборных подходит к концу. В некоторых группах уже всё решено – к примеру, сборные Испании и Японии уверенно завоевали путёвки в плей-офф. В остальных же всё решится в последнем раунде.

Бразилия теперь рискует не выйти из группы

Бразилия блестяще провела матч 1-го тура, расправившись с Панамой 4:0, в то время как Франция Эрве Ренара сыграла 0:0 с Ямайкой. Фаворитами сегодняшней встречи в австралийском Брисбене была именно команда Марты. Тем не менее француженки начали эту игру с совсем другим настроем.

ЧМ-2023 (ж). Группа F. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 13:00 МСК
Франция (ж)
Окончен
2 : 1
Бразилия (ж)
1:0 Ле Сомме – 17'   1:1 Debinha – 58'   2:1 Ренар – 83'

За матчем на стадионе «Лэнг Парк» наблюдали около 50 тысяч человек, бóльшую часть составили болельщики сборной Бразилии.

Нападающая «Лиона» Эжени Ле Сомме открыла счёт в связке с Кадидьяту Дьяни уже на 18-й минуте. Это 90-й забитый мяч французской футболистки в международных матчах и шестой гол на чемпионатах мира. 34-летняя футболистка стала лучшим бомбардиром сборной Франции за историю турнира.

Бразильянки перевернули игру во втором тайме: на 58-й минуте Дебинья блестяще приняла мяч в штрафной и отправила его в сетку ворот Полин Перо-Маньен, сделав счёт 1:1.

Болельщики сборной Бразилии

Болельщики сборной Бразилии

Фото: Matt Roberts/Getty Images

Победу француженкам принесла капитан команды Венди Ренар (с тренером они просто однофамильцы). Её появление на поле в сегодняшнем матче было под вопросом. Из-за повреждения, полученного в стартовой игре, она тренировалась по индивидуальной программе. Но, несмотря на тревожные прогнозы, вышла в старте. Защитница с ростом 187 сантиметров (!) забила головой после розыгрыша углового на 83-й минуте. Её гол вывел француженок на первое место в группе.

Сейчас у француженок и ямаек, которые сегодня победили Панаму с минимальным счётом, по четыре очка, у бразильянок – три. В 3-м туре Франция сыграет со сборной Панамы в Сиднее, а Бразилия встретится с Ямайкой в Мельбурне. И сборной Ямайки достаточно ничьей, чтобы выйти из группы.

Расстроенные футболистки сборной Бразилии

Расстроенные футболистки сборной Бразилии

Фото: Chris Hyde/Getty Images

Италия уничтожена Швецией

В другом топ-матче игрового дня сборная Швеции разгромила Италию – 5:0. Итальянки показали, что такое полный провал, в игре на стандартах: три гола из пяти были забиты после угловых! Шведки решили вопрос с выходом в плей-офф, в последнем раунде они узнают, с кем встретятся в 1/8 финала, – с Нидерландами или США.

ЧМ-2023 (ж). Группа G. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 10:30 МСК
Швеция (ж)
Окончен
5 : 0
Италия (ж)
1:0 Илестедт – 39'   2:0 Рольфё – 44'   3:0 Блакстениус – 45+1'   4:0 Илестедт – 50'   5:0 Бломквист – 90+5'

Скандинавские футболистки открыли счёт в концовке первого тайма. На 39-й минуте отличилась одна из главных героинь 1-го тура Аманда Илестедт. Через пять минут угловой удар завершился голом благодаря Фридолине Рольфё, а ещё через две минуты Йоханна Канерид красиво ворвалась в штрафную и отдала голевую передачу на Стину Блакстениус.

Во втором тайме Илестедт оформила дубль (также после углового) и вместе с бразильянкой Ари Боржес возглавила гонку бомбардиров. Точку в матче, уже в компенсированное время, поставила Ребека Бломквист (не с углового).

Аманда Илестедт после гола

Аманда Илестедт после гола

Фото: Maja Hitij/Getty Images

В 3-м туре сборная Швеции встретится с Аргентиной, а Италия, продолжающая занимать второе место в группе, – со сборной ЮАР. Вчера аргентинки и африканки сыграли вничью 2:2.

В последний игровой день 2-го тура сборная Колумбии поборется за первое место в группе с командой Германии, а дебютантки чемпионата мира из Марокко сыграют с Южной Кореей.

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