Выбил мяч головой с линии! Момент со спасением ворот в РПЛ должен стать вирусным. Видео

Первая нулевая ничья в новом сезоне РПЛ. «Урал» и «Пари НН» бóльшую часть матча мучили себя и болельщиков.

Мы привыкли к тому, что в последнее время футбол в РПЛ стал зрелищнее и в нашей лиге забивается больше голов. Но матч между командами Виктора Гончаренко и Сергея Юрана словно из какого-то другого чемпионата. Смотреть его, откровенно говоря, было тяжеловато. Невысокий темп, осторожная игра, много простых решений и «алибистских» пасов. Чувствовалось, что встречаются два середняка, которые поглядывают скорее в сторону зоны стыков и вылета из РПЛ, нежели наверх. Хотя «Урал» в 1-м туре победил дома ЦСКА, а «Пари НН» достойно бился с «Зенитом», пока не потерял удалённого Александрова.

Неужели команды уже на «тяжёлых ногах» после двух матчей за неделю – на старте сезона?! Как бы то ни было, в первые полчаса запомнился только удар головой Егорычева, который открылся под кросс обладающего сильной левой ногой новичка Кики (но и этот момент на голевой не тянул), а до перерыва соперники нанесли на двоих всего один удар в створ. Нижегородцы посмели потревожить Помазуна. Команда Юрана и мячом владела чуть больше (57% на 43%) перекатывая его на своей половине и вытаскивая соперника на прессинг.

Блеска было мало, брака – много. Например, за 45 минут защитники хозяев Бевеев и Эммерсон набрали на двоих 21 потерю владения. У защитников гостей Юлдошева и Тихого было почти столько же – 19. «Урал» активно искал игроков атаки длинными передачами, «Пари НН» находил варианты выхода из обороны через правый фланг, куда смещался в глубину Севикян. Эдгар очень понравился в кубковой встрече с «Динамо», которая завершилась для него повреждением и вынужденной заменой. Но в Екатеринбурге он всё же смог сыграть.

Именно Севикян нанёс первый удар в створ в этом матче, он же стал автором и второго – вскоре после перерыва. Но тоже неопасного, из-за штрафной. Тем не менее во втором тайме команды заиграли поживее. Спорный момент случился на половине поля «Пари НН», когда форвард-новичок «Урала» Шеттине едва не убежал от уступавшего ему в скорости Гоцука один на один с вратарём. Оппоненты фолили друг на друге, а судья Чистяков посчитал, что первым это сделал бразилец. У Гончаренко и Юрана были явно разные оценки эпизода.

Игре «Урала» добавили огня замены. Гончаренко бросил в бой мощного центрфорварда Каштанова, молодых и «голодных» Ишкова и Дмитриева. За 20 минут до конца наконец-то произошло что-то, что заставило болельщиков схватиться за головы. После удара Каштанова мяч перелетел Нигматуллина и должен был оказаться в сетке, однако сейв дня совершил Тихий! Защитник головой вынес мяч, который, как показали повторы, не пересёк полностью линию ворот. Хороший нападающий Каштанов, но не самый везучий – забил пока всего пять голов в РПЛ, причём последний ещё в октябре 2022-го.

У «Урала» появилась быстрота в атаке, и в концовке ещё один шанс хозяев имел Дмитриев. Сын экс-игрока «Спартака», «Зенита», ЦСКА и сборной СССР Сергея Дмитриева бил из отличной позиции, но не попал в дальний угол. Впрочем, нулевая ничья по такой игре – пожалуй, самый справедливый результат. Хозяева слишком поздно включились, отрезок их доминирования был коротким. Команда Гончаренко уступила «Пари НН» по количеству ударов (6:8, в створ – 1:3), так что у Юрана и его игроков поражение оставило бы чувство несправедливости.