Команда Бояринцева обыграла одного из лидеров и уже в топ-3! Вот это новичок Первой лиги

«Сокол» резво стартовал в новом сезоне Мелбет Первой лиги. Да, сначала команда уступила в гостях «Родине» (0:4). Но затем саратовцы обыграли «Шинник» (3:2). А в 3-м туре команду Дениса Бояринцева ожидал один из фаворитов Первой лиги – «СКА-Хабаровск». И «Сокол» сотворил новую сенсацию!

Первый тайм прошёл при относительном равенстве. СКА чаще владел мячом (59%–41%), но «Сокол» не отставал по ударам в створ (2-2). Несмотря на преимущество хабаровской команды по именам, это не ощущалось на фоне новичка Первой лиги.

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На 57-й минуте «Сокол» открыл счёт: форвард Данила Ежков перехватил мяч у защитника гостей и вместе с партнёром вышел вдвоём на одного защитника. После этого нападающий отдал пас на Владлена Бабаева, расстрелявшего ворота Владимира Сугробова. Неожиданное развитие событий! Самое интересное, что даже после пропущенного гола СКА не взял матч полностью под свой контроль. «Сокол» смело атаковал, не «парковал автобус», играя круто для новичка лиги. И даже упустил пару неплохих моментов в атаке. Как итог – вторая домашняя победа подряд и выход на промежуточное третье место в таблице! Да, после завтрашних матчей он в ней, скорее всего, опустится, но кто-то ожидал увидеть «Сокол» так высоко после трёх туров?

Турнирная таблица Первой лиги

Впереди у команды Дениса Бояринцева выезд в Москву на игру с «Торпедо». Чёрно-белые – одни из главных фаворитов Первой лиги. Если и здесь «Сокол» наберёт очки, то, может, стоит называть саратовцев претендентом на высокое место по итогам сезона?