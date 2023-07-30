5 топ-матчей понедельника: РПЛ, Первая лига, женский ЧМ и старт регби

Быстрый переход к этому материалу есть в подменю — «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 31 июля в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре — для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 10:00: Япония — Испания, ЧМ среди женских команд, группа C, 3-й тур

Интрига: кто выйдет с первого места в группе?

Для группы С чемпионат мира продолжается уже без интриг. Япония и Испания точно сыграют в плей-офф турнира. Лидеры, забившие в предыдущих матчах семь и восемь голов соответственно, померяются силами друг с другом и узнают, с кем сыграют в 1/8 финала из пары Швейцарии и Норвегии.

Сборная Испании Фото: Jose Breton/Getty Images

⚽️ 13:00: Канада — Австралия, ЧМ среди женских команд, группа B, 3-й тур

Интрига: решающий матч за выход в плей-офф

Одна из главных интриг 3-го тура – как распределятся места в группе B. На первом месте расположилась сборная Нигерии, победившая австралиек в прошлом туре. Канада пройдёт в плей-офф, если возьмёт три или одно очко сегодня. А хозяйкам турнира поможет только победа.

Сборная Канады Фото: Stephen McCarthy/Getty Images

🏉 15:00: «Металлург» — «ВВА-Подмосковье», чемпионат России по регби, 1-й тур

Интрига: кто лучше готов к старту чемпионата России по регби?

В последние дни лета старт берёт чемпионат России по регби. Брутальный вид спорта набирает популярность от сезона к сезону, и новое сражение обещает быть очень интригующим. Красноярский «Енисей» в прошлом финале уступил пензенскому «Локомотиву» и жаждет отыграться. Но и другие клубы не дремлют: если смог «Локо», то почему бы за золото не побороться «Красному Яру», «ВВА-Подмосковью» или «Стреле»?

В 1-м туре календарь не дарит каких-то особо принципиальных противостояний. Поэтому для затравки и разогрева — матч соседей по турнирной таблице: «Металлурга» и «ВВА-Подмосковья». Гости определённо недовольны пятым местом по итогам прошлого сезона, так что постараются ударно начать новый турнир.

«ВВА-Подмосковье» Фото: vk.com/vvapodmoskovje

⚽️ 17:00: «Алания» — «КАМАЗ», Первая лига, 3-й тур

Интрига: «Алания» приблизится к лидерам?

Сезон в Первой лиге уже вовсю идёт. «Алания» в двух турах набрала четыре очка и в случае победы в домашнем матче с «КАМАЗом» присоединится к группе лидеров. У соперника позади всего одна победа, но дополнительные три очка позволят взлететь в таблице. В случае с «Аланией» напрягает только перспектива остаться без РПЛ вне зависимости от успехов в течение сезона. В прошлый раз команда осталась без стыков из-за проблем со стадионом.

«Алания» Фото: vk.com/fcalania

⚽️ 19:30: «Спартак» — «Балтика», РПЛ, 3-й тур

Интрига: помешает ли Игнашевич «Спартаку» подняться в топ таблицы?

Домашний матч «Спартака» вынесен на понедельник и дарит интригу. «Балтика» неудачно стартовала в РПЛ, но затем прихлопнула «Крылья Советов» в Кубке России, поэтому команда Сергея Игнашевича остаётся своего рода загадкой. «Спартак» же в противоречивом матче чемпионата победил «Оренбург», а потом достаточно уверенно справился с «Краснодаром» во втором турнире. Если «Спартак» переиграет и «Балтику», то, во-первых, продлит победную серию, а во-вторых, поднимется в топ таблицы и обойдёт «Зенит».