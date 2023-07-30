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Спортивные матчи сегодня, 31 июля 2023 — live-трансляции, расписание матчей, результаты, кто сыграет

5 топ-матчей понедельника: РПЛ, Первая лига, женский ЧМ и старт регби
Михаил Георгиев
Спортивные матчи сегодня, 31 июля 2023
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За чем следить 31 июля.

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 10:00: Япония — Испания, ЧМ среди женских команд, группа C, 3-й тур

ЧМ-2023 (ж). Группа C. 3-й тур
31 июля 2023, понедельник. 10:00 МСК
Япония (ж)
Не начался
Испания (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет с первого места в группе?

Для группы С чемпионат мира продолжается уже без интриг. Япония и Испания точно сыграют в плей-офф турнира. Лидеры, забившие в предыдущих матчах семь и восемь голов соответственно, померяются силами друг с другом и узнают, с кем сыграют в 1/8 финала из пары Швейцарии и Норвегии.

Сборная Испании

Сборная Испании

Фото: Jose Breton/Getty Images

⚽️ 13:00: Канада — Австралия, ЧМ среди женских команд, группа B, 3-й тур

ЧМ-2023 (ж). Группа B. 3-й тур
31 июля 2023, понедельник. 13:00 МСК
Канада (ж)
Не начался
Австралия (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: решающий матч за выход в плей-офф

Одна из главных интриг 3-го тура – как распределятся места в группе B. На первом месте расположилась сборная Нигерии, победившая австралиек в прошлом туре. Канада пройдёт в плей-офф, если возьмёт три или одно очко сегодня. А хозяйкам турнира поможет только победа.

Сборная Канады

Сборная Канады

Фото: Stephen McCarthy/Getty Images

🏉 15:00: «Металлург» — «ВВА-Подмосковье», чемпионат России по регби, 1-й тур

PARI Чемпионат России. 1-й тур
31 июля 2023, понедельник. 15:00 МСК
Металлург
Новокузнецк
Не начался
ВВА-Подмосковье
Монино
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто лучше готов к старту чемпионата России по регби?

В последние дни лета старт берёт чемпионат России по регби. Брутальный вид спорта набирает популярность от сезона к сезону, и новое сражение обещает быть очень интригующим. Красноярский «Енисей» в прошлом финале уступил пензенскому «Локомотиву» и жаждет отыграться. Но и другие клубы не дремлют: если смог «Локо», то почему бы за золото не побороться «Красному Яру», «ВВА-Подмосковью» или «Стреле»?

В 1-м туре календарь не дарит каких-то особо принципиальных противостояний. Поэтому для затравки и разогрева — матч соседей по турнирной таблице: «Металлурга» и «ВВА-Подмосковья». Гости определённо недовольны пятым местом по итогам прошлого сезона, так что постараются ударно начать новый турнир.

«ВВА-Подмосковье»

«ВВА-Подмосковье»

Фото: vk.com/vvapodmoskovje

⚽️ 17:00: «Алания» — «КАМАЗ», Первая лига, 3-й тур

Россия - Мелбет Первая лига. 3-й тур
31 июля 2023, понедельник. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Не начался
КАМАЗ
Набережные Челны
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Алания» приблизится к лидерам?

Сезон в Первой лиге уже вовсю идёт. «Алания» в двух турах набрала четыре очка и в случае победы в домашнем матче с «КАМАЗом» присоединится к группе лидеров. У соперника позади всего одна победа, но дополнительные три очка позволят взлететь в таблице. В случае с «Аланией» напрягает только перспектива остаться без РПЛ вне зависимости от успехов в течение сезона. В прошлый раз команда осталась без стыков из-за проблем со стадионом.

«Алания»

«Алания»

Фото: vk.com/fcalania

⚽️ 19:30: «Спартак» — «Балтика», РПЛ, 3-й тур

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
31 июля 2023, понедельник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: помешает ли Игнашевич «Спартаку» подняться в топ таблицы?

Домашний матч «Спартака» вынесен на понедельник и дарит интригу. «Балтика» неудачно стартовала в РПЛ, но затем прихлопнула «Крылья Советов» в Кубке России, поэтому команда Сергея Игнашевича остаётся своего рода загадкой. «Спартак» же в противоречивом матче чемпионата победил «Оренбург», а потом достаточно уверенно справился с «Краснодаром» во втором турнире. Если «Спартак» переиграет и «Балтику», то, во-первых, продлит победную серию, а во-вторых, поднимется в топ таблицы и обойдёт «Зенит».

Сергей Игнашевич

Сергей Игнашевич

Фото: vk.com/fcbaltika

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