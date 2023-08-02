Преображение Кордобы — феномен 2023 года. Как он стал лучшим нападающим РПЛ

Игра Джона Кордобы в 2023-м – восторг. Хотя ещё год назад впечатление о нём было очень противоречивое. За нападающего отвалили кучу денег (по разным данным, в районе € 10 млн), дали шикарную зарплату, и ожидалось, что он потащит «Краснодар» к трофеям. Первые матчи действительно прошли бодро – он забивал, отдавал, но потом стух. Через несколько месяцев получил травму и пропустил всю весну 2022 года. Затем – возвращение, но с Александром Сторожуком полный коннект так и не сложился. Хоть и статистика выровнялась – 5+1 в осенней части прошлого сезона РПЛ. Не великие цифры, но хоть что-то.

Однако с приходом Владимира Ивича – полное преображение. С начала года 30-летний колумбиец уже оформил 14+4 по системе «гол+пас». А его последний гол «Сочи» просто эталон того, как должен действовать центрфорвард. Зацепился в борьбе с Литвиновым за мяч, протащил его к штрафной соперника, выдержал нужную паузу, заметив, что вратарь сместился, и бахнул в дальний. Видео, которое должны пересматривать все нападающие, желающие дорасти до высокого уровня.

Летом 2022-го Кордоба, в принципе, мог и не возвращаться в Россию. Ведь весомая часть легионеров приостановила контракты и покинула клуба. Но Джона убедили остаться. Сам он признавался, что большую роль в этом сыграло руководство. Колумбийцу подтвердили: ему создадут все условия для игры в футбол. И никаких отвлекающих факторов. Он согласился. Правда, первые полгода после камбэка получились непростыми. Финально Джон, судя по всему, так и не смог принять стиль Александра Сторожука. Вот что рассказывал сам тренер про нападающего в прошлогоднем интервью Sports.ru.

Александр Сторожук бывший главный тренер «Краснодара» «Джон – очень сильный нападающий, но специфический. Кордоба постоянно требует вертикальные передачи верхом, в том числе за спину – мы объясняли, что нужно быть терпеливым при смене направления атаки. Плюс он говорил, что приехал в «Краснодар» забивать, поэтому ему не хочется много отрабатывать в обороне. В ответ на это мы подготовили нарезку его действий в Бундеслиге – он много бегал, выгрызал мячи у защитников и опорников. Был серьезный разговор. Думаю, мы друг друга поняли. Это пример необходимого сотрудничества тренера и игрока».

Да, Кордоба старался работать на команду, однако явно чувствовал себя не в своей тарелке. При этом у Сторожука не было адекватной альтернативы. Поэтому раз за разом он выпускал в основе Джона. Периодически тот забивал. Но играл явно не в свой футбол. Это он признавал в зимнем интервью «Чемпионату».

«После шести лет игры в Бундеслиге я привык к вертикальному стилю. Там во многих командах это в порядке вещей. Сложно изменить всё в один момент. Здесь пришлось менять стиль и переходить в том числе к оборонительным действиям. Пришлось привыкать. Это другой стиль. Но я приспособился. И вообще, мне не очень хочется говорить о прошлом», – сказал он.

При этом в том же интервью вдохновлённо рассуждал о приходе Ивича. По его словам, новый тренер концентрируется на сильных сторонах каждого футболиста и делает акцент именно на этом. И Джон выражал надежду, что «Краснодар» продолжит играть в атакующий футбол, но уже с другим оттенком, который больше подходит непосредственно игрокам.

Так и получилось. Кордоба стал гораздо чаще встречаться с мячом. По статистике 1-го тура он получает его даже чаще, чем атакующие полузащитники. То есть сейчас он центральная фигура в атаке «Краснодара» – все перемещения мяча идут через обыгрыш с ним. Навесы, где он силен, – тоже теперь неотъемлемая часть атаки. Кордоба хорош в воздухе со своими 188 см роста. Этим козырем вовсю пользуется Ивич.

Джон Кордоба Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

С точки зрения обороны роль Кордобы тоже изменилась. Ключевая функция – прессинг на половине соперника. Теперь ему не надо вовсю бежать к своим воротам, обороняясь вместе с полузащитниками. У Джона более свободная роль, которой он пользуется. По первым матчам мы вновь убедились, что на пустом пространстве, которого сейчас много в РПЛ, это топ-форвард.

Интересно, что Кордоба не скрывал – каждое трансферное окно у него куча предложений. Правда, в основном уже не из Европы. В последнее время им интересуются в Турции и азиатских чемпионатах. И там точно могли бы повторить зарплату, как в РПЛ.

Однако работа с Ивичем, по всей видимости, настолько зажгла Джона, что ближайший сезон он наверняка полностью проведёт в «Краснодаре». И наконец-то выполнит миссию, ради которой приезжал в Россию – будет очень много забивать. Пока ни один из двух соперников команды в РПЛ не смог сдержать преобразившегося нападающего.