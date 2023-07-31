Жаль, что ЦСКА забил «Ахмату» третий пенальти. Мы лишились исторической переигровки

Как же жаль, что ЦСКА забил третий гол «Ахмату». Этот «чудесный» матч в итоге завершился с нормальным результатом для гостевой команды, и скандал теперь стухнет. А что было бы, не получи ЦСКА право на третий пенальти? Но давайте по порядку.

Искать виноватых здесь глупо. Во-первых, трёх человек назвал вчера эксперт Игорь Федотов: это Владислав Безбородов, Сергей Иванов и Антон Кобзев. Во-вторых, по умолчанию за судей ответственность несёт РФС. С них и спрос.

РФС заявление «В Грозном в течение матча наблюдались проблемы со связью между судьями в поле и VAR-центром в Москве. Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК».

Но всё будет как обычно. Нам ещё раз скажут про проблемы со связью, что Безбородов, например, поздно услышал подсказ от Иванова. Может, даже ненадолго отстранят Безбородова и/или Иванова. Но вряд ли это будет долгий бан: Владислав вообще-то лучший арбитр прошлого сезона – такими кадрами не разбрасываются (и правильно делают). Мажич вряд ли начнёт свой первый сезон в РПЛ с жёсткого наказания одному из самых авторитетных судей страны.

Поэтому все забудут этот скандал, и достаточно быстро. Безбородов вернётся на поле, проведёт классный матч и будет вспоминать эту историю с улыбкой. Не верите, что про нарушение протокола можно забыть? Можно. Спросите у Михаила Вилкова (который ещё и комиссию в заблуждение тогда пытался ввести).

Вот тут подробнее об этом случае: в 2020-м за нарушение протокола Михаила отстранили на пару месяцев. Убрали насовсем уже потом.

Надо пояснить: крови для судей никто не требует. Сейчас достаточно таких призывов в разных сферах, в футболе обойдёмся без лозунгов. Но как бы так запомнить этот матч, чтобы больше не повторять таких ошибок? Сейчас – никак, момент уже упущен. Упущен «Ахматом», который, к сожалению, не удержал ничью. Хотя мог ли он удержать её в таком матче?

Владислав Безбородов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Уверен, если бы этот скандальный матч завершился вничью – ЦСКА подал бы протест. Посмотрите на реакцию директора клуба по коммуникациям Кирилла Брейдо во время игры: «Катастрофа, убийство, беспредел». После таких оценок, думаете, клуб оставил бы всё как есть и довольствовался ничьей? Нет, там бы требовали переигровки. И, судя по регламенту, она должна была бы состояться.

Статья 125.12 дисциплинарного регламента РФС: «Влияние на результат в данном случае очевидно. Присуждать поражение «Ахмату» было бы странно – вины клуба в том, что судьи нарушили протокол, здесь нет. Остаётся только играть заново (если только не посылать ЦСКА с их требованием о переигровке, но в такое как-то не верится). «Влияние на результат в данном случае очевидно. Присуждать поражение «Ахмату» было бы странно – вины клуба в том, что судьи нарушили протокол, здесь нет. Остаётся только играть заново (если только не посылать ЦСКА с их требованием о переигровке, но в такое как-то не верится). РФС , конечно, пришлось бы несладко: затраты на игру (проживание команд, судей, подготовка стадиона) надо было взять на себя. Но мы бы получили уникальный кейс».

Повторный матч ЦСКА в Грозном никто не забыл бы и через несколько лет. И уж точно не забыли бы судьи. Представьте себя на месте Безбородова или Иванова: вы – человек, из-за которого в РПЛ впервые в XXI веке заставили переиграть матч. Вряд ли Безбородову и Иванову хотелось так войти в историю. Они и не вошли.

Это историческое событие, о котором теперь можно рассуждать лишь в теории, могло бы так отложиться в памяти всех судей чемпионата. И скандалов с протоколом в будущем получилось бы избежать. Но всё будет как обычно.