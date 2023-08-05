Лучший бомбардир «Локо» — защитник! Прогрессу Тикнизяна способствовали три человека

Наир — новый лидер «Локо». Почему в ЦСКА такое сейчас было бы невозможно.

Наир Тикнизян в ударе на старте нового сезона: забил три мяча в двух матчах РПЛ и ещё один — в кубковом матче. Невероятно для защитника — четыре гола в трёх встречах.

Если вспомнить результативные удары Тикнизяна в матчах с «Торпедо» и «Динамо» на финише прошлого чемпионата России, то голевая серия во внутренних турнирах насчитывает уже пять матчей — в них у игрока шесть голов.

Круто, правда? Но это ещё не всё! В июне Тикнизян в составе сборной Армении поразил ворота Латвии и сделал ассист в матче с Уэльсом. Получается семь подряд результативных матчей: 7+1! Как вообще такое стало возможным?

Голевой прорыв Тикнизяна — следствие кадровых изменений в «Локо» прошлой зимой

У Наира Тикнизяна девять голов в 62 матчах за железнодорожников, при этом сразу восемь он забил в этом календарном году. Совпадение? Не думаю.

Всплеск продуктивности впереди случился после кадровых перемен в «Локо». Большую роль в подскочившей продуктивности Тикнизяна у чужих ворот сыграли три фигуры: главный тренер Михаил Галактионов, игрок левого края атаки Сергей Пиняев и центрфорвард Артём Дзюба.

Галактионов ставит атакующий футбол. Умение выстраивать действия в атаке в РПЛ он показал ещё в «Пари НН» в первой части прошлого сезона, а в Москве лишь подтвердил свои навыки.

Интересно, что в «Локо» тренер с учётом всех официальных турниров провёл уже 21 матч, но только в одном — самом первом — использовал схему с тремя центральными защитниками. Разница мячей в этих матчах — 54-31: есть как успехи впереди, так и сложности сзади. Но даже несмотря на проблемы в обороне, тренер не отходит от расстановки, которая позволяет вместить больше атакующих игроков. В основном команда использует схему 4-2-3-1. Не страшно пропустить, если в твоих силах забить больше — пока «Локо» при Галактионове живёт по такому принципу.

Стартовый состав «Локомотива» в матче с «Рубином» в текущем сезоне

При атакующих действиях «Локо» Тикнизян может как включиться по флангу, так и совершить диагональный рывок к воротам соперника, что наглядно отображено на схеме. За счёт наличия в составе Сергея Пиняева и Артёма Дзюбы часто эти ускорения происходят в свободные зоны — оба атакующих футболиста умеют стягивать на себя нескольких игроков и открывать пространство партнёрам: Пиняев — благодаря технике и скорости, Дзюба — за счёт мощи.

Весьма кстати для «Локо», что Пиняев любит смещаться к бровке, откуда ему удобно набирать скорость, тогда как Дзюба комфортно чувствует себя напротив ворот. За счёт этого Пиняев и Дзюба стягивают оппонентов в разных зонах, тем самым максимально разрывая компактность в игровой структуре соперника. Манёвры этой пары открывают пространство для ускорений Тикнизяна в разных направлениях.

Показателен гол Наира в ворота «Рубина» в 1-м туре РПЛ: с Дзюбой на линии вратарской дежурили два защитника, а Пиняев собрал свою парочку дриблингом от бровки — на помощь обыгранному Александру Мартыновичу помчался опорник Иву. Когда два футболиста в сумме стягивают на себя четверых соперников, их партнёрам гарантировано наличие свободных зон. А Тикнизян за счёт своей скорости способен эти зоны заполнять.

Голевое включение Наира Тикнизяна в матче с «Рубином». С Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым Фото: Кадр из трансляции

Именно прогресс в «Локо» позволил защитнику попасть в сборную Армении — до марта нынешнего года он за неё вообще не играл. Теперь же в его активе четыре матча и два голевых действия.

Нынешний «Локо» раскрывает сильные качества Тикнизяна — скорость и хладнокровие впереди

Игровой рисунок и настройки внутри него — лишь одно из подтверждений, что для Тикнизяна в атаке создаются комфортные условия. Интересны и детали — есть любопытные.

Свой первый мяч в матче с «Факелом» Тикнизян забил ударом в касание после выигранного подбора мяча при штрафном ударе железнодорожников. Кому ещё доверить эту задачу, если не скоростному и обладающему ударом футболисту? Умное решение тренерского штаба.

Но и это ещё не всё. Дважды в стартовых турах Галактионов выпускал по ходу матчей защитника Марио Митая вместо атакующего игрока, выдвигая вперёд Тикнизяна. По нашей информации, у «Локо» летом была тяжёлая в физическом плане подготовка, что уже традиционно — зимой при Галактионове было аналогично. Уместно предположить, что сейчас Тикнизян может быть готов лучше партнёров физически — у него почти не было паузы летом из-за игр за сборную Армении, вследствие чего легче втянуться в сезон — не было времени растерять форму.

Что Тикнизян прекрасно готов, можно понять по второму голу в матче с «Факелом» — перед результативным ударом совершил рывок из своей штрафной площади в чужую, обгоняя партнёров и соперников!

Возможен ли со временем у игрока функциональный спад? Глобального точно не случится. Во-первых, в топ-лигах спокойно играют с августа по май: большая пауза есть лишь одна — между сезонами. У нас на протяжении девяти месяцев подряд были матчи при системе «весна-осень» в те годы, когда летом не проводились чемпионаты мира и Европы. Во-вторых, Галактионов достаточно опытен, чтобы грамотно проводить ротацию состава, разгружая лидеров при необходимости в тех же кубковых матчах.

Немного фактов. В двух турах Тикнизян шесть раз пробил по воротам — лучший показатель в лиге среди защитников и второй среди всех игроков после Сергея Пиняева (семь). Из защитников, которые забили больше одного мяча, Наир также лучший по продуктивности: голевой — каждый второй удар. Спартаковец Даниил Хлусевич забил два мяча при пяти ударах (2,5 попытки на гол).

Чтобы стать топовым защитником, Тикнизяну нужно демонстрировать стабильно высокое качество при обороне

Наир всегда был сильнее в атаке, чем в обороне. Пока ничего не меняется.

Статистика Наира Тикнизяна в разных клубах Фото: transfermarkt

Поразительно, но к 24 годам левый защитник удалялся уже пять раз — трижды получал вторую жёлтую карточку и дважды — прямую красную. Пожалуй, его игра в обороне — главная причина, почему «Вердер» не так давно предлагал «Локомотиву» за игрока лишь € 2,5 млн. Если Тикнизян прибавит при разрушении чужих атак, то предложение может существенно возрасти, но пока приобретать его — слишком большой риск.

В этом сезоне Тикнизян ещё не проходил проверку при обороне серьёзными соперниками, а вот прошлой весной в РПЛ свои четыре жёлтые карточки получил — в отличие от атаки, сзади кардинальным образом не прибавил, да и вряд ли мог. При этом в матче с «Факелом» в мае (1:0) Галактионов решил перестраховаться — заменил Наира с жёлтой карточкой уже на 58-й минуте. Если игрок к 24 годам проседает в каких-то навыках, то тренеру порой приходится изворачиваться.

В ЦСКА сейчас Тикнизян мог быть столь же успешен?

Скорее нет, чем да.

Во-первых, из-за кадровой ситуации. У ЦСКА сейчас нет слева быстрого и обладающего дриблингом игрока, каким в «Локо» является Пиняев. Также отсутствует и продуктивный мощный центрфорвард — нет своего Артёма Дзюбы.

Во-вторых, Владимир Федотов несколько иначе строит игру. В его схеме 3-4-3 (5-4-1) фланговые игроки в основном включаются по бровкам и делают меньше диагональных смещений в убойные зоны.

Стартовый состав ЦСКА в игре предыдущего тура с «Ахматом»

В-третьих, с начала сезона основным слева у ЦСКА является Бактиёр Зайнутдинов — он надёжен в обороне и входит в топ-3 по остроте впереди в клубе (1,5 удара за матч + 1 ключевой пас). Бактиёр пополнил красно-синих за год до ухода Тикнизяна — в 2020-м армейцы приобрели его у «Ростова» за € 2 млн. За 82 матча в составе армейцев у Зайнутдинова семь голов и восемь голевых передач. Останься два года назад Тикнизян в ЦСКА — не факт, что вообще играл бы. В том же прошлом сезоне слева ещё использовались Медина, Обляков и Мойзес — все сильны по меркам РПЛ.

Два года назад «Локо» заплатил ЦСКА за Тикнизяна € 5,5 млн. По состоянию на сегодняшний день ситуация такая: «Локо» и Тикнизян однозначно выиграли от этой сделки, а ЦСКА — не факт, что проиграл.

А что вы думаете про яркую игру Тикнизяна за «Локо» и тот его трансфер из ЦСКА?

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