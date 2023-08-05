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Чемпионат России, РПЛ: Даниил Хлусевич — один из героев старта сезона, статистика и ошибки левого защитника «Спартака»

Защитника «Спартака» сильно хвалят. Но Хлусевич «привёз» не меньше, чем создал в атаке
Анатолий Романов
Хлусевич «привёз» не меньше, чем создал в атаке
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Команде Абаскаля действительно нужен новичок на фланг обороны.

Даниил Хлусевич – один из героев старта сезона «Спартака». Левый защитник сделал дубль в ворота «Оренбурга» в 1-м туре РПЛ и превратил для своей команды поражение (1:2) в волевую победу (3:2). Поразительно, что это были первые голы Хлусевича за красно-белых после 47 сухих матчей. Потом Даниил совершил и результативное действие в выездной игре Кубка России с «Краснодаром»: Роман Зобнин забил с его передачи. Зажигать на левом фланге, будучи правшой, не каждому дано, но спартаковский универсал справляется в атаке.

«Думаю, я стал лучше в плане техники, укрепил менталитет, – сказал Хлусевич в интервью для официального сайта «Спартака», объясняя, в чём прибавил под руководством Гильермо Абаскаля. – Ещё улучшил тактическое понимание на позиции защитника: раньше чаще играл ближе к атаке, а теперь моё основное амплуа – оборонительного характера. При этом главный тренер просит меня активнее подключаться вперёд. В этом аспекте многое получалось, но не хватало точного удара или последней передачи. Однако всегда помню, что моя основная работа – это защита».

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По статистике Sofascore.com, Хлусевич после двух туров РПЛ – лучший в «Спартаке» по количеству отборов (5) и ударов в створ (4). Второй в команде по выносам мяча (6) и точным передачам на чужой трети поля (27). То есть он проявил себя как у своих ворот, так и у ворот соперников.

Даниил, кажется, начал новый сезон на каком-то особом эмоциональном подъёме. Вероятно, это связано в том числе со слухами об интересе к нему из Италии. После первых ярких матчей в исполнении 22-летнего универсала появились комментарии на тему того, что «Спартаку» и не очень-то нужен новый левый защитник. Тем более клуб никак не мог решить вопрос: трансфер Рожерио в последний момент сорвался, ситуация с Олегом Рябчуком была непонятной. В основе есть Хлусевич, на подмене – Леон Классен, рано или поздно восстановится от травмы и Томаш Тавареш.

Но «Спартаку» действительно необходим новичок на позицию левого защитника. В таком случае Хлусевич либо передвинется на правый фланг, либо присядет на скамейку. Последний вариант не исключён, даже если Даниил сохранит ту впечатляющую физическую форму, в которой находится на старте нового сезона. Потому что у него были не только решающие хорошие действия, но и плохие. На самом деле команда получила от Хлусевича по итогам трёх матчей не «плюс три», а ноль.

В игре с «Оренбургом» защитник допустил две ошибки в эпизодах с пропущенными голами. Не случись их, спартаковцам не потребовалось бы героически вытаскивать самих себя из болота. Первый момент – гол Дмитрия Воробьёва при счёте 1:0 в пользу «Спартака». Ошибка тут прежде всего коллективная (начиная с хавбеков), и вопросов к центральному защитнику Алексису Дуарте больше, чем к Хлусевичу. Но и Даниил, страхуя запаниковавшего парагвайца, должен был эффективнее вести единоборство. Либо просто сфолить. В отличие от Дуарте, он не рисковал получить удаление за «фол последней надежды». Ситуация, конечно, непростая. Хлусевич имел доли секунды, чтобы принять решение, но правильная игра в таких эпизодах и отличает большого мастера от тех, что поменьше.

Следующий момент – гол Габриэля Флорентина, после которого «Оренбург» повёл со счётом 2:1. Тут Хлусевич выиграл единоборство на стандарте у Брайана Мансильи при помощи небольшого толчка, однако защитника красно-белых подвело первое касание. Даниил неудачно обработал мяч – «Спартак» получил контратаку на свои ворота. Партнёры Хлусевича оказались в сложном положении, каждый был развёрнут лицом к воротам. Оставалось кричать «помогите!»

В матче «Спартака» с «Балтикой» ляп Хлусевича вернул калининградцам надежду в концовке – команда Сергея Игнашевича забила после штрафного при счёте 0:2. Спартаковцы расставились на стандарте, Даниил был первым в линии из семи-восьми игроков. Анхело Энрикес вбежал в его зону и выиграл воздух. С выбором позиции Хлусевич явно не угадал, тогда как нападающий ждал мяч в нужной точке и свободно пробил головой.

Любопытно, что в двух из трёх случаев ошибки Хлусевича не были связаны с тем, что он закрывал позицию левого защитника. Такие промахи Даниил мог допустить, будучи игроком любого амплуа. Между тем и в статистике Хлусевича есть не только положительное, но и негативное. У него наибольшее количество потерь владения в составе «Спартака» (32) и совершённых фолов (4). Он выиграл лишь 42,8% единоборств – очень мало для штатного разрушителя.

Вполне возможно, однажды Хлусевич окажется в Серии А или другой топ-лиге. Нужные для этого качества у Даниила есть: достаточно быстрый, физически крепкий, волевой игрок. Пока же важно не переборщить с комплиментами в адрес универсала из «Спартака» и поставить его в условия реальной конкуренции с сопоставимым по классу защитником на любом из флангов.

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