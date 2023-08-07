«Этот парень может делать уникальные вещи». «Зенит» уже договорился о замене Вендела

Трансфер Вендела во «Фламенго» сорвался, «Зенит» внёс бразильца в заявку на РПЛ и даже заиграл его в матче 3-го тура с «Динамо» (2:3). Теперь, после ухода Малкома, именно 25-летний центрхав – самый дорогой игрок чемпионата России (по версии Transfermarkt) с ориентировочной стоимостью в € 24 млн. Однако не факт, что Вендел останется в петербургской команде на весь сезон. Бразильцем интересуется «Наполи», есть варианты и в Саудовской Аравии. По информации бразильских инсайдеров, чемпионы Италии могут купить полузащитника в случае продажи в «Аль-Хиляль» Виктора Осимхена.

Тем временем в «Зените» уже, похоже, знают, кем заменят Вендела. Ещё в конце июля появилась информация о переговорах петербургского клуба с «Сан-Паулу» по поводу трансфера Родриго Нестора. 22-летний центральный полузащитник оценивается в € 7 млн, но чемпионам России придётся заплатить за него побольше.

Журналист Алешандр Виейра сообщил, что «Сан-Паулу» принял предложение сине-бело-голубых в размере € 10 млн. Агент бразильца Андре Кюри, подтвердив факт переговоров, назвал другую сумму, – около € 15 млн. Так или иначе мяч на стороне «Сан-Паулу»: в мае этого года клуб продлил контракт со своим воспитанником до февраля 2028-го.

Судя по всему, фигура Кюри – ключевая в истории с трансфером Нестора. Этот агент представляет также интересы Юри Алберто, и во многом благодаря ему «Зенит» успешно для себя решил проблему с бегством в «Коринтианс» своего бывшего нападающего. Чемпионы России сохранили 50% прав на Юри Алберто, получили Роберта Ренана и Ду Кейроса, а также возможность выкупить со скидкой Густаво Мантуана и Педро.

Чем же хорош Нестор? Это талантливый атакующий полузащитник, которого можно использовать и как «десятку», и на позиции опорника в роли глубинного плеймейкера. Он здорово играет в пас, принимает нестандартные решения. Один из бразильских экспертов охарактеризовал Родриго фразой «оазис творчества». Нестор отлично читает игру, грамотно открывается и ловко уходит от соперников. Кроме того, у него приличный удар.

Родриго Нестор (справа) Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

В мае этого года главный тренер «Сан-Паулу» Доривал Жуниор расхваливал Нестора после победы над «Васко да Гама» (4:2):

«Родриго – это игрок, который адаптируется к любой роли в полузащите и атаке… Я бы рекомендовал его всем командам, которые тренировал бы. Нестор совершит большую эволюцию, когда будет столь же решительным на поле, как в сегодняшней игре. Просто вбейте ему это в голову, и он сможет. Это парень, у которого есть потенциал делать уникальные вещи».

Нестор дебютировал в первой команде ещё в 2020-м, а на сегодняшний день у полузащитника уже 164 матча за «Сан-Паулу»: он забил 10 мячей и сделал 22 голевые передачи. Единственное, чего не хватает молодому таланту, – стабильность. Даже за последний год были матчи, когда Родриго меняли, а с трибун ему свистели. Легендарный бразильский экс-голкипер, а ныне тренер Рожерио Сени (возглавлял «Сан-Паулу» до апреля 2023-го), под руководством которого Нестор провёл больше всего матчей в профессиональной карьере, объяснял перепады Родриго тем, что игрок ещё не сформировался. Рожерио Сени говорил:

«Это характеристика школы «Сан-Паулу» – за редкими исключениями. Игроки приходят очень техничными, но у них ещё нет нужной физической готовности. Работа по укреплению мышц проводится с ними каждый день. Для этого есть подготовленная команда специалистов. Некоторым это даётся легче, некоторым не так просто».

В нынешнем сезоне Серии А Нестор – лучший в «Сан-Паулу» по количеству созданных голевых моментов (7) и передач под удар (19), входит в топ-3 по ударам (24), попаданиям в створ (11) и обводкам (23). У него вообще высокая эффективность дриблинга: 74% успеха. Однако по некоторым другим статическим показателям Родриго отнюдь не среди лидеров команды. Есть в чём прибавлять.

Одарённость Нестора не вызывает сомнений. Он вызывался в юношескую сборную Бразилии (U17), играл на ЧМ-2017, где «селесао» заняла третье место. Но если Вендел приходил в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» уже подготовленным к европейскому футболу игроком, то Родриго ещё нужно дозреть. Неизвестно, сможет ли он сделать этот шаг вперёд. Раскроется в «Зените» – будет ярчайшей звездой РПЛ.