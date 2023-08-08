«Барса» снова в ужасном положении. На сезон пока зарегистрировали лишь 13 футболистов

Новый сезон Ла Лиги стартует на этой неделе, а у «Барселоны» (ей играть в воскресенье) прямо сейчас зарегистрировано всего 13 игроков. Среди них Франк Кессье, который вот-вот уедет в Саудовскую Аравию, и Усман Дембеле, готовый перебраться в «ПСЖ». Итого – 11 футболистов, чего явно может не хватить, чтобы стартовать в чемпионате.

Список тех, кто заявлен: Марк-Андре тер Штеген, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Андреас Кристенсен, Педри, Гави, Кессье, Френки де Йонг, Ферран Торрес, Ансу Фати, Роберт Левандовски, Дембеле и Рафинья.

Остальные пока ждут, когда у клуба появится возможность их заявить. В заявке нет даже капитана команды Серхи Роберто, потому что он переподписал контракт. Илкай Гюндоган, Ориоль Ромеу и Иньиго Мартинес, перешедшие в «Барсу» этим летом, также остались пока без регистрации, равно как и Рональд Араухо, Алекс Бальде, Иньяки Пенья, Маркос Алонсо и трое игроков, вернувшихся из аренд (Абде Эззалзули, Клеман Лангле и Серджино Дест). Справедливости ради, «Барселона» не единственная команда, которая не смогла зарегистрировать всех игроков. В Ла Лиге вообще только два клуба сделали это без проблем – «Реал» и «Атлетико».

Жоан Лапорта Фото: David Ramos/Getty Images

Что будет делать «Барса»? План первый – очередной рычаг

Усилия по сокращению фонда заработной платы и бюджета во всех областях и продажи футболистов не улучшили финансовое положение «Барселоны» – суммарный долг до сих пор составляет € 1,35 млрд. Президент клуба Жоан Лапорта в этой ситуации начал искать новые варианты решения проблемы – и снова обратился к свои любимым «рычагам». И это при том, что в прошлом году Ла Лига ужесточила правила, чтобы избежать любых махинаций: клубам разрешили продавать аудиовизуальные и другие права, но лишь при условии, что их стоимость не превысит 5% от общих доходов клуба.

Рычаг, который «Барселона» хочет активировать, — это перепродажа части Barca Studios. Лапорта хочет договориться с Orpheus Media и Socios.com, чтобы они передали треть из 49%, которые они приобрели в прошлом году, за € 60 млн. Эту сумму в обмен на 16% готов был заплатить немецкий инвестиционнй фонд. Иначе говоря, «Барселона» и не нарушает правила Ла Лиги, и получает желаемое, потому что оформляет сделку по-хитрому. Однако испанские СМИ сообщают, что фонд в итоге отошёл от сделки, хотя в клубе эту информацию опровергают.

План второй – продажи игроков

Продажа Дембеле позволит «Барселоне» вложить € 20 млн в финансовый фейр-плей (всего «ПСЖ» заплатит за игрока порядка € 50 млн, но из них каталонскому клубу достанется только половина). К этому добавляются € 8,4 млн, полученные за Нико Гонсалеса, проданного «Порту», и € 7 млн за Франсиску Тринкана, который уехал в «Спортинг». «Барселона» ожидает деньги за Кессье, который вот-вот уедет в «Аль-Ахли», а также надеется продать Клемана Лангле – им интересуются «Милан», «Тоттенхэм» и «Аль-Наср».

Действовать нужно быстро, потому что до старта сезона остаётся совсем немного. Но, кажется, это уже неотъемлемый стиль «Барселоны» – искать мгновенные решения в ворохе финансовых проблем, всё глубже в них закапываясь.