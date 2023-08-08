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«Спартак» — «Пари НН», «Урал» — «Ростов»: онлайн-трансляция Кубка России по футболу, где смотреть онлайн, 8 августа 2023

«Спартак» обыгрывает всех подряд. Тормознёт ли его Юран? LIVE Кубка России
Никита Паглазов Михаил Рождественский
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Онлайн Кубка России
Аудио-версия:
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А в Екатеринбурге Гончаренко встретится с Карпиным. Следим за матчами 2-го тура Пути РПЛ.

Всем привет, друзья! Сегодня, 8 августа, тремя матчами возобновится Путь РПЛ Кубка России.

В первом матче игрового дня (16:15 мск) «Ростов» встретится на выезде с «Уралом». Команда Валерия Карпина стартовала в Кубке с победы, однако несколько дней назад потерпела сокрушительное поражение от «Крыльев Советов» (1:5) в РПЛ. А вот «Урал» здорово стартовал в РПЛ (семь очков в трёх матчах), но первый матч в Кубке проиграл.

Фонбет Кубок России. Группа B
08 августа 2023, вторник. 16:15 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом (в 18:30 мск) в Казани местный «Рубин» сыграет с «Локомотивом». Соперники уже встречались друг с другом в 1-м туре и тогда не выявили победителя — 1:1. В Кубке стартовали по-разному: «Локо» выиграл, «Рубин» проиграл.

Фонбет Кубок России. Группа B
08 августа 2023, вторник. 18:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В заключительном матче игрового дня (20:45 мск) «Спартак» встретится в Москве с «Оренбургом». Красно-белые впечатлили всех на старте сезона — четыре официальных матча, четыре победы. «Оренбург», в свою очередь, никак не победит под руководством Иржи Ярошика.

Фонбет Кубок России. Группа D
08 августа 2023, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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