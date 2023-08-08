А в Екатеринбурге Гончаренко встретится с Карпиным. Следим за матчами 2-го тура Пути РПЛ.

«Спартак» обыгрывает всех подряд. Тормознёт ли его Юран? LIVE Кубка России

Всем привет, друзья! Сегодня, 8 августа, тремя матчами возобновится Путь РПЛ Кубка России.

В первом матче игрового дня (16:15 мск) «Ростов» встретится на выезде с «Уралом». Команда Валерия Карпина стартовала в Кубке с победы, однако несколько дней назад потерпела сокрушительное поражение от «Крыльев Советов» (1:5) в РПЛ. А вот «Урал» здорово стартовал в РПЛ (семь очков в трёх матчах), но первый матч в Кубке проиграл.

Фонбет Кубок России. Группа B Фонбет Кубок России. Группа B 08 августа 2023, вторник. 16:15 МСК Урал Екатеринбург Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

Следом (в 18:30 мск) в Казани местный «Рубин» сыграет с «Локомотивом». Соперники уже встречались друг с другом в 1-м туре и тогда не выявили победителя — 1:1. В Кубке стартовали по-разному: «Локо» выиграл, «Рубин» проиграл.

В заключительном матче игрового дня (20:45 мск) «Спартак» встретится в Москве с «Оренбургом». Красно-белые впечатлили всех на старте сезона — четыре официальных матча, четыре победы. «Оренбург», в свою очередь, никак не победит под руководством Иржи Ярошика.

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