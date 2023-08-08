«Спартак» обыгрывает всех подряд. Тормознёт ли его Юран? LIVE Кубка России

Всем привет, друзья! Сегодня, 8 августа, тремя матчами возобновится Путь РПЛ Кубка России.
В первом матче игрового дня (16:15 мск) «Ростов» встретится на выезде с «Уралом». Команда Валерия Карпина стартовала в Кубке с победы, однако несколько дней назад потерпела сокрушительное поражение от «Крыльев Советов» (1:5) в РПЛ. А вот «Урал» здорово стартовал в РПЛ (семь очков в трёх матчах), но первый матч в Кубке проиграл.
Следом (в 18:30 мск) в Казани местный «Рубин» сыграет с «Локомотивом». Соперники уже встречались друг с другом в 1-м туре и тогда не выявили победителя — 1:1. В Кубке стартовали по-разному: «Локо» выиграл, «Рубин» проиграл.
В заключительном матче игрового дня (20:45 мск) «Спартак» встретится в Москве с «Оренбургом». Красно-белые впечатлили всех на старте сезона — четыре официальных матча, четыре победы. «Оренбург», в свою очередь, никак не победит под руководством Иржи Ярошика.
Присоединяйтесь к нашему онлайну и следите за всеми событиями матчей Кубка России.
- 8 августа 2023
-
01:58
-
01:54
-
01:43
-
01:42
-
01:38
-
01:32
-
01:25
-
00:57
-
00:52
-
00:48
-
00:38
-
00:33
-
00:33
-
00:26
-
00:20
-
00:20
- 7 августа 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:50
-
23:41
-
23:35
-
23:34
-
23:32
-
23:30
-
23:22
-
23:15
-
23:14
-
23:08
-
22:58
-
22:51
-
22:44
-
22:36
-
22:20
-
22:18
-
22:17