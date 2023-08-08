Второе поражение Карпина подряд! Команда Гончаренко «прибила» «Ростов» любимым оружием

Российский футбол вернулся на экраны и не даёт возможности выдохнуть. После тура РПЛ настало время матчей Кубка России. Первыми сыграли «Урал» и «Ростов». Вывеска, которая в первую очередь завлекала противостоянием Виктора Гончаренко и Валерия Карпина.

Первый тайм получился откровенно тусклым. Моментов было минимальное количество. Лучший в первые 40 минут возник у «Ростова», когда Мохаммад Мохеби забежал в штрафную и пробил в штангу. Грамотный удар в противоход, но нападающему немного не повезло. Хотя, учитывая ход игры, гол был бы чрезмерной роскошью.

Главной проблемой до перерыва для «Урала» стала потеря защитника Артёма Мамина. Уже на 18-й минуте вместо него пришлось выпускать Илью Ишкова. Своя польза от перестановки тоже нашлась: 18-летний полузащитник стал ответственным за розыгрыш стандартов. А было их предостаточно. Угловые — единственный показатель, в котором в первом тайме не наблюдалось примерного равенства. 5:0 в пользу «Урала».

Один из угловых на 41-й минуте всё же привёл к голу. Уже упомянутый Ишков подал, Николай Поярков упустил Александра Юшина, а тот пробил с рикошетом от штанги. Кажется, забить иначе «Урал» просто не мог, ведь угловые — любимое оружие Гончаренко.

Гол наконец оживил не самую динамичную игру. Атак и полумоментов стало больше — например, «Ростов» запорол выход два в четыре после быстрого розыгрыша. Темп сохранился и в начале второго тайма, но долго эта картина не продержалась, во многом из-за счёта. «Урал» преимущество в один мяч полностью устраивало, а играть вторым номером команда Гончаренко умеет. «Ростов» же оказался не готов прорывать оборону соперника и подобрался к воротам минимальное количество раз.

Зато «Урал» второй гол вполне мог забить. Отличный момент был у Игоря Дмитриева, неплохой дальний удар нанёс Ишков, из-за чего Сергею Песьякову пришлось тащить. Но больше голов не случилось.

Фото: fc-ural.ru

Ситуация в группе B становится всё интереснее. У «Ростова» и «Урала» после двух туров по три очка, а вскоре со своим балансом определятся и «Локомотив» с «Рубином». Если победит Казань, в группе будет полное равенство.

Для «Ростова» поражение в Екатеринбурге стало вторым подряд. В минувшие выходные команда Карпина ужасно съездила в Самару к «Крыльям Советов» в РПЛ (1:5). Пропустить столько от «Урала», конечно, вряд ли бы получилось, но факта это не отменяет. Два выезда — ноль очков.